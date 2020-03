Le nombre de morts du coronavirus aux États-Unis d’Amérique dépasse les 3 000, doublant en seulement 3 jours, alors que Trump envisage des quarantaines plus dures

Des travailleurs se préparent à charger une personne décédée dans une remorque à l’extérieur du Brooklyn Hospital Center, New York City, États-Unis d’Amérique, 30 mars 2020 © Reuters / Brendan Mcdermid

Le coronavirus mortel a tué plus de 3000 Américains, selon les données recueillies par l’Université Johns Hopkins, le nombre de morts aux États-Unis d’Amérique doublant en seulement trois jours alors que les 50 États se démènent pour faire face aux épidémies.

Comptant plus de 163 000 cas aux États-Unis d’Amérique, le traqueur Johns Hopkins Covid-19 a mis le pays à 3 008 décès tard lundi soir, près de la moitié d’entre eux de New York, qui est rapidement devenu le principal hotspot viral du pays.

Le sombre point de repère a été atteint alors que les autorités de l’Arizona et du Kentucky ont rejoint des dizaines d’autres États et villes avec des mesures de verrouillage, le gouverneur de l’Arizona Doug Ducey imposant un ordre général de séjour à la maison et le gouverneur du Kentucky Andy Beshear signant un décret exhortant les résidents à ne pas quitter l’Etat. Quelque 250 millions d’Américains sont actuellement confrontés à des restrictions de voyage similaires dans 30 États, soit environ 75% de l’ensemble de la population des Etats-Unis d’Amérique.

Après avoir suggéré à plusieurs reprises que les lignes directrices fédérales en matière de distanciation sociale conçues pour limiter la propagation du virus pourraient être assouplies d’ici Pâques, le président Donald Trump a inversé le cap lundi, déclarant aux journalistes que les mesures devraient être « durcies » au moins jusqu’à la fin avril et que Les Américains pourraient s’attendre à des «temps difficiles» au cours du mois prochain.

Les lignes directrices seront à peu près telles qu’elles sont, peut-être même durcies un peu.

Anthony Fauci, un membre senior du groupe de travail Covid-19 de la Maison Blanche et chef de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré que le virus pourrait continuer de poser des problèmes même à l’automne – avertissement d’une éventuelle deuxième éclosion – mais a ajouté que le pays serait mieux équipé pour réagir à ce stade.

Ces derniers temps, les efforts de confinement se sont concentrés sur New York, où près de la moitié des cas confirmés du pays ont été signalés, la marine, l’armée et la garde nationale s’efforçant de faire pression sur les hôpitaux et les morgues bondés de l’État. Le New Jersey, la Californie et le Michigan sont également devenus des points chauds majeurs, chacun signalant plus de 5 000 infections.

Dans le monde, le virus a rendu malade plus de 784 000 personnes et tué plus de 37 600 personnes, principalement concentrées aux États-Unis d’Amérique, en Italie, en Espagne et en Chine – bien que la majorité des patients de ce dernier pays se soient rétablis depuis. Le bilan mondial des maladies a augmenté rapidement ces derniers jours, avec des dizaines de milliers de nouveaux cas et des milliers de décès chaque jour.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT