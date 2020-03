Sauvetage presque sans espoir: la fracturation des Etats-Unis d’Amerique en mode crash

Image d’archives

L’initiative du président des Etats-Unis d’Amerique (EUA) Donald Trump de soutenir l’industrie nationale de la fracturation hydraulique a échoué en raison des démocrates au Congrès. L’industrie ne peut désormais atteindre la caisse d’épargne que si la guerre du pétrole se termine.

Washington semble avoir suffisamment d’instruments en main pour forcer l’Arabie saoudite à réduire sa production. Cependant, le marché ne peut être stabilisé sans Moscou.

La vengeance des démocrates

Le Congrès a refusé de fournir au ministère de l’Énergie des fonds pour acheter 77 millions de tonnes de pétrole auprès des entreprises nationales de fracturation hydraulique comme réserves stratégiques. Trump l’a suggéré plus tôt ce mois-ci. Le ministre de l’Énergie, Dan Bruyette, a ensuite publié un règlement correspondant.

« Le gouvernement a vendu des réserves de pétrole quelques jours plus tôt pour réduire le déficit budgétaire », a tweeté l’expert en énergie de Bloomberg, Javier Blas. « Maintenant, les sociétés de fracturation vont extraire le pétrole des profondeurs pour que l’oncle Sam puisse ensuite le pomper sous terre dans son stockage stratégique, dépensant des milliards de dollars pour les contribuables. »

La semaine dernière, le département de l’Énergie des EUA a appelé le Congrès à approuver le financement dès que possible pour aider les sociétés énergétiques états-uniennes et leurs employés. Cependant, les démocrates, qui détiennent la majorité à la chambre basse du Parlement, en ont profité pour empêcher à nouveau Trump.

Mais le président des EUA ne veut pas abandonner. Selon Bloomberg, la Maison Blanche a chargé le Trésor de financer les achats sur son propre budget. « L’administration de Donald Trump est déterminée à acheter du pétrole bon marché », a déclaré le fondateur de Rapidan Energy Advisors, Bob McNally. «Que ce soit au congrès ou autrement: les stocks stratégiques sont reconstitués. Les achats devraient être effectués auprès des petites et moyennes entreprises les plus touchées.»

Cependant, selon les analystes, ces mesures ne sont pas suffisantes. 634 millions de barils ont déjà été pompés dans les installations de stockage stratégiques d’une capacité totale de 714 millions de barils. Il y a donc encore de la place pour 80 millions, ce qui signifie que seulement 450 000 barils par jour peuvent être pompés dans l’entrepôt en six mois.

« C’est très peu par rapport à la baisse de la demande », a déclaré l’expert états-unien en énergie Justin Jacobs. «De plus, les achats seront effectués à un prix de marché désormais inférieur au prix de revient. On ne sait absolument pas comment cela devrait sauver les fabricants.»

Déclin de l’industrie

L’humeur des entrepreneurs en fracturation tend à brosser un tableau sombre. La société Occidental Petroleum a envoyé une lettre à ses employés la semaine dernière pour les avertir des baisses de salaires à venir.

« La situation du marché nous oblige à prendre des mesures sans précédent », indique la lettre. «A partir du 1er avril, le revenu des employés ordinaires sera réduit de 30%, celui des cadres supérieurs de 68%. Le directeur exécutif perdra 81% du salaire. De plus, les bonus, les primes de trafic et de fitness sont également réduits.»

D’autres entreprises font déjà des licenciements. La grande société de services pétroliers Halliburton a annoncé que 3 500 employés de Houston perdraient leur emploi. La société Fracking Apache veut licencier 85 employés dans son siège social.

«Nous réduisons à zéro le nombre d’appareils de forage de fracturation hydraulique et nous dirigeons notre capital vers d’autres projets. Par conséquent, nous avons dû décider avec un cœur lourd des réductions de personnel», a déclaré Apache.

Même le géant pétrolier Exxon Mobil, qui s’occupe principalement de la production traditionnelle, a de sérieux problèmes. « Compte tenu de la situation du marché sans précédent, nous prenons les mesures appropriées pour réduire les dépenses en capital et d’exploitation dans un proche avenir », a déclaré le directeur général Darren Woods.

« La précédente guerre des prix, qui avait déclenché la chute des prix du pétrole en 2015-2016, a entraîné une réduction de personnel de près de 30% dans le secteur », a expliqué le cabinet de conseil Rystad Energy. L’industrie pétrolière est actuellement confrontée à un effet supplémentaire de la pandémie de Covid 19. En conséquence, un employé sur trois de l’industrie pétrolière américaine perdrait son emploi à la fin de l’année.

« Avec les prix actuels, nous rencontrerons sans aucun doute une forte baisse de la production de pétrole de schiste aux États-Unis d’Amérique », a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie. L’industrie pétrolière des EUA s’attend à «d’énormes souffrances».

« L’industrie de la fracturation hydraulique est en train d’être détruite », conclut le professeur Marshall Watson de la Texas Tech University.

Des paris plus élevés sur le poker à pétrole

Seule la fin de la guerre du pétrole entre l’OPEP et la Russie pourrait sauver l’industrie de la fracturation hydraulique de l’effondrement. Aucun dialogue constructif entre Washington et Moscou sur ce sujet n’étant possible après les nombreuses sanctions américaines, l’administration Trump s’est concentrée sur l’Arabie saoudite.

Lundi dernier, le secrétaire américain à l’Énergie, Dan Bruyette, a déclaré que Washington discutait de la possibilité d’une alliance pétrolière avec l’Arabie saoudite pour stabiliser les prix après le pire crash depuis des décennies. Dès le libellé, il devient clair que la préoccupation la plus importante de Washington est de stopper la baisse des prix, c’est-à-dire la réduction de la production de pétrole par les Arabes.

Le journal Politico a rapporté mardi, citant des sources dans l’administration présidentielle des Etats-Unis d’Amérique, que Trump avait appelé le prince héréditaire saoudien Muhammed bin Salman et exigé que d’énormes dommages soient causés à l’industrie pétrolière des EUA. « Les prix du pétrole doivent rester viables », a déclaré Trump.

Mercredi dernier, le secrétaire d’État des EUA Mike Pompeo a appelé bin Salman, héritier saoudien du trône, et lui a rappelé la nécessité de maintenir la stabilité sur les marchés internationaux de l’énergie.

« Le secrétaire d’État des EUA a souligné que l’Arabie saoudite, en tant que principal participant du G20 et leader influent du marché de l’énergie, peut calmer les marchés mondiaux de l’énergie et des finances lorsque le monde est confronté à de graves incertitudes économiques », a déclaré dans un communiqué officiel du Département d’État des EUA.

Bloomberg a qualifié cette conversation « d’ingérence directe des États-Unis d’Amérique dans la guerre des prix entre l’Arabie saoudite et la Russie ».

Le dernier mot pour la Russie

Les experts sont certains que les Saoudiens devront finalement céder. Il ne s’agit pas seulement que Washington ait de nombreux leviers contre Riyad – les membres du Congrès ont exploré plusieurs fois les sanctions contre Riyad – pour le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, la guerre au Yémen, un développement trop actif du programme nucléaire.

Le facteur décisif pourrait être le fait que les plans de l’Arabie saoudite d’exporter plus de pétrole pour compenser les prix sont vains. Le Wall Street Journal, citant des sources, a écrit que Riyad a du mal à trouver des acheteurs – les raffineries aux États-Unis d’Amérique et en Europe refusent d’acheter du pétrole supplémentaire – malgré le dumping des prix.

De plus, les intrigues de l’Arabie saoudite contre Moscou ont en fait été sapées par Pékin. Selon le « WirtschaftsWoche » allemand, la Chine a acheté une quantité record de pétrole à la Russie en mars – 1,6 million de tonnes.

L’Arabie saoudite, qui a déjà réduit son budget de l’État, ne peut tout simplement pas trouver de solution. Et Riyad se prépare à changer de cap. Selon les médias occidentaux, citant des responsables saoudiens, la réunion de juin de l’OPEP discutera de la réduction de la production de pétrole de six millions de barils par jour (3,6 millions en mars).

Mais rien de tout cela n’a de sens sans la Russie. La seule question est de savoir ce que Riyad et Washington offriraient à Moscou en échange de la fin de la guerre du pétrole.

*L’avis de l’auteur ne doit pas nécessairement correspondre à celui de l’éditeur.

Les décès par coronavirus aux EUA dépassent 3 000 et il y a déjà plus de 160 000 infectés

Dans l’État de New York, 253 nouveaux cas mortels ont été confirmés au cours des dernières 24 heures.

Le nombre de cas de coronavirus mortel aux États-Unis d’Amérique (EUA) a dépassé les 3 000 ce 30 mars, alors qu’à travers le pays il y a déjà plus de 160 000 infectés, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Les EUA Vendredi dernier, sont devenus le premier pays à dépasser 100 000 cas confirmés de covid-19 et en tête de liste des pays comptant le plus de patients diagnostiqués avec le virus dans le monde.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé lundi que le nombre de décès de covid-19 dans l’État avait augmenté de 253 au cours des dernières 24 heures. Cuomo a appelé les médecins des communautés états-uniennes qui ne sont pas actuellement en crise à aider le système de santé de New York débordé dans la lutte contre le coronavirus.

Le président des EUA Donald Trump a déclaré dimanche que les lignes directrices des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sur l’isolement social, qui devaient être en vigueur jusqu’au 12 Avril, seront prolongées jusqu’à la fin du mois prochain.

Plus d’informations bientôt.

