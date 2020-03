Un avion avec 14 tonnes de matériel médical acheté en provenance de Chine atterrit à Madrid

© Sputnik / Maxim Blinov

MADRID – Un avion de l’armée de l’air espagnole chargé de 14 tonnes de matériel médical de Shanghai (Chine) a atterri à Madrid.

Selon une déclaration du gouvernement espagnol, l’avion a décollé le 28 mars au matin de la ville de Saragosse et, après une escale technique, a chargé le matériel médical à Shanghai et est entré dans la journée le dimanche 29.

Le voyage de retour, chargé de plus de poids et donc de moins de carburant, a nécessité deux arrêts dans la ville sibérienne de Novossibirsk et à Riga, en Lettonie.

Après près de trois jours de voyage et 33 heures de vol, l’avion avec le matériel souhaité a atterri dans la capitale espagnole.

Le chef d’état-major de la défense, le général Miguel Angel Villarroya, a indiqué lors d’une conférence de presse que l’avion effectuait un million de tests rapides pour la détection du coronavirus, en plus de masques et d’équipements de protection individuelle pour les toilettes.

Depuis le début de la crise du coronavirus, les prestataires de soins de santé espagnols ont régulièrement signalé une pénurie d’équipements de protection.

Malgré le manque d’équipement, les toilettes ont continué de faire leur travail dans des hôpitaux de plus en plus surpeuplés.

Cela a provoqué le fait qu’à ce jour, plus de 12 200 agents de santé ont contracté le virus en Espagne, ce qui représente 14,3% du nombre total de transmissions enregistrées dans le pays.

Selon les dernières données publiées par le ministère de la Santé, l’Espagne compte un total de 85 195 personnes touchées et 7 340 personnes décédées par COVID-19.

Les fournitures médicales arrivées à Madrid lundi 30 font partie de divers accords conclus par le gouvernement avec des entreprises chinoises pour garantir un flux d’approvisionnement pour les huit prochaines semaines, des achats dont la facture dépasse déjà 600 millions d’euros.

Traduction et ajouts : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News