La Maison Blanche prédit jusqu’à 240 000 décès aux Etats-Unis d’Amérique par coronavirus même avec distanciation sociale

Pour sa part, Donald Trump a appelé les efforts visant à ralentir la propagation de Covid-19 « une question de vie ou de mort » et a exhorté la population à suivre les recommandations des autorités.

Le président des EUA Il a également appelé à préparer « une période difficile de deux semaines », ajoutant que le monde verra bientôt « la lumière au bout du tunnel ».

Les commentaires du président interviennent après qu’il ait annoncé dimanche la prolongation des politiques de distanciation sociale jusqu’au 30 avril, qui prévoient l’arrêt des réunions, encouragent le travail à domicile et suspendent l’activité des écoles, entre autres mesures.

À cette occasion, Trump a déjà estimé que si les États-Unis d’Amérique réussissent à contenir le nombre de décès dus à Covid-19 entre 100 000 et 200 000, ce qui serait un scénario positif par rapport à 2,2 millions de décès possibles.

À ce jour, les États-Unis d’Amérique enregistrent 186 265 cas de SARS-CoV-2, selon les données du Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. Sur ce nombre, 3 810 personnes infectées sont décédées et 6 910 se sont rétablies. Le nombre d’infections dans le monde dépasse 855 000.

Le nombre de décès de Covid-19 aux États-Unis d’Amérique établit un nouveau record avec 865 victimes au cours des dernières 24 heures