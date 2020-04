Le Dow perd 973 points après que les modèles des Etats-Unis d’Amérique suggèrent que COVID-19 pourrait tuer quelque 240 000 Américains

© AP Photo / Lucas Jackson

Les actions des Etats-Unis d’Amérique (EUA) ont fortement chuté mercredi, les indices de la Bourse de New York plongeant en territoire négatif juste un jour après que les indices Dow Jones Industrial Average et S&P 500 aient enregistré leurs pires performances au premier trimestre.

Les traders de Wall Street ont terminé le premier jour du deuxième trimestre de l’exercice avec le Dow 973,65 points dans le rouge et le S&P 500 en baisse de 114,09 points. Le composite Nasdaq a perdu 339,52 points.

La baisse du Dow a été largement alimentée par la baisse de plus de 5% des actions de Boeing, American Express et United Technologies, tandis que le S&P 500 a été retiré du vert par les secteurs immobilier, financier et énergétique.

Bien que diverses sociétés aient vu leurs actions dévaluées, d’autres organisations ne pouvaient pas en dire autant. CNBC a indiqué que la société de vente au détail Kroger avait vu ses actions augmenter de 4,6% après avoir déclaré que ses revenus et bénéfices futurs pour le trimestre précédent dépasseraient les attentes. De même, le collègue détaillant Dollar General et le fournisseur de télécommunications T-Mobile ont vu les valeurs des actions augmenter de 3,9% et 2,5%, respectivement.

Ailleurs, les marchés asiatiques ont enregistré des performances quelque peu similaires, l’indice Nikkei 225 du Japon, la bourse de Shanghai de la Chine et la bourse de Hong Kong ayant enregistré de lourdes pertes. Le Japon est en tête avec des pertes de la valeurs des actions de 4,5%. Les marchés européens ne se sont pas révélés différents, car ils ont clôturé la journée à plus de 3% en territoire rouge.

Les prix du pétrole, quant à eux, ont en grande partie poursuivi leur baisse, le brut Brent enregistrant une perte de 3,80%. Cependant, le brut West Texas Intermediate a réussi à rester en territoire vert avec un gain de 2,64% mercredi.

« Il y a toujours une grande incertitude », a déclaré Patrick Kaser, gestionnaire de portefeuille chez Brandywine Global, à CNBC. « Nous pouvons considérer l’histoire comme un point de repère pour le marché et l’économie, mais il n’y a pas de scénario parfait. »

« Dans des situations comme celle-ci, la meilleure chose pour les investisseurs à long terme est de déterminer ce qu’ils veulent à plus long terme », a-t-il ajouté.

Des modèles de la Maison Blanche prédisent que COVID-19 pourrait tuer jusqu'à 240 000 Américains

Les chiffres de clôture de mercredi interviennent juste un jour après qu’il ait été révélé lors d’un briefing mardi à la Maison Blanche par le Groupe de travail sur les coronavirus que la maladie respiratoire mortelle pourrait faire entre 100 000 et 240 000 vies états-uniennes – même avec des mesures d’atténuation en vigueur.

Il convient de noter que les modèles américains prévoyaient également que si des mesures telles que la distanciation sociale et les ordonnances de maintien à domicile n’avaient pas été mises en œuvre, quelque 2,2 millions d’Américains seraient morts en conséquence. Capture d’écran / Maison Blanche Graphique fourni le 31 mars 2020, un briefing de la Maison Blanche par le groupe de travail sur les coronavirus note qu’entre 100 000 et 240 000 vies états-uniennes pourraient être tuées par COVID-19 même lorsque les États des EUA mettent en œuvre des mesures préventives.

« Nous regardons lentement à travers le brouillard et essayons de voir à quel point les choses vont mal, mais nous volons essentiellement en aveugle », a déclaré Peter Dixon, économiste principal à Commerzbank, au Wall Street Journal.

« Il est très clair que ce sera le plus grand arrêt soudain de l’histoire mesurée: l’économie va juste frapper les tampons. »

À l’heure actuelle, les États-Unis sont en tête du monde dans les cas confirmés de COVID-19, car plus de 200 000 personnes ont été testées positives, selon les données recueillies par l’Université John Hopkins. COVID-19 a tué plus de 4 000 Américains.

Les contrats à terme sur actions états-uniennes augmentent après la pire baisse du S&P 500 en deux semaines

Les contrats à terme sur actions états-uniennes ont augmenté après que le S&P 500 a connu sa plus forte baisse en deux semaines, les investisseurs évaluant l’impact de la pandémie sur le ralentissement de l’économie des Etats-Unis d’Amérique.

Les contrats sur le S&P 500 ont augmenté de 0,5% à 2460 à 18 h 01, à New York. La jauge sous-jacente a chuté de 4,4% au cours de la session ordinaire. Elle a plongé de 20% au cours des trois premiers mois de l’année, la plus sinusoïdale de 2008.

Les actions ont commencé le deuxième trimestre sous la pression de la nouvelle que le virus progresse rapidement aux États-Unis d’Amérique et est susceptible d’avoir un effet dévastateur sur la vie et les moyens de subsistance. Les dommages obligeront les fermetures à grande échelle à rester en place pendant des périodes plus longues que prévu, ce qui a entraîné des licenciements généralisés et ravivé le souci que le pire de la déroute des actions ne soit pas terminé.

« Ce qui ne semble pas se négocier sur le marché, c’est à quel point cela va empirer dans l’économie », a déclaré Jason Thomas, économiste en chef chez AssetMark. « Nous ne savons pas comment incorporer ce qui se passe parce que cela se produit si rapidement. »

Les données publiées mardi ont montré que l’emploi dans les entreprises américaines avait diminué en mars pour la première fois depuis 2017, alors que les fermetures massives dans les petites entreprises commençaient à faire des ravages sur les travailleurs. Les premières demandes de chômage, un baromètre du marché du travail plus opportun, devraient être publiées jeudi et devraient montrer que les dépôts ont dépassé les 3 millions pour une deuxième semaine consécutive.

Il y a quelques jours à peine, il semblait que tout le monde voulait parler du marché boursier, c’était la robustesse du plus bas du 23 mars. Maintenant, une déroute de deux jours de 6% a ravivé la volatilité qui a saisi les marchés pendant la majeure partie du passé deux mois. La jauge de peur de Cboe est remontée à 57 après être tombée vers 50 mardi.

Si les fluctuations persistent pendant la session sur les contrats à terme, des barrières imposées par la bourse qui limitent les pertes ou gains à 5% entreront en jeu. Sur la base d’un prix de référence calculé au cours des 30 dernières secondes de négociation, le tampon inférieur est de 2 335 et la barre supérieure est de 2 582.

Le S&P 500 a chuté de 34% par rapport à son record du 19 février avant que le projet de loi de dépenses du gouvernement ne déclenche une hausse de 18% sur trois jours. Les stratèges de JPMorgan Chase & Co. faisaient partie de ceux qui ont dit que le pire était probablement passé à ce moment-là. Les pairs de Morgan Stanley ont déclaré que le S&P 500 ne testerait pas de bas de sitôt. Maintenant, ce niveau, défini il y a huit sessions, n’est plus qu’à 10%.

Le sentiment s’est aiguisé mardi soir alors que les responsables états-uniens ont donné une évaluation sérieuse de l’impact potentiel de la pandémie sur la vie et l’économie. Le président Donald Trump a mis en garde contre une période «douloureuse» à venir pour le pays, tandis que le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré qu’un modèle montrait que l’épidémie de Covid-19 pourrait ne pas culminer dans l’État avant la fin avril.

« Cela va être difficile pour un rallye ou une stabilité durable alors que la propagation du virus s’accélère et que vous voyez chaque jour pire que la précédente », a déclaré Bryce Doty, gestionnaire de portefeuille senior chez Sit Investment Associates Inc.

Vildana Hajric et Claire Ballentine

