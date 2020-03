Les Etats-Unis d’Amérique surpassent la Chine en nombre de morts par covid-19

Image d’archives

Le nombre de morts du nouveau coronavirus est passé à 3 721 dans le pays d’Amérique du Nord.

Soldats à Seattle, Washington, États-Unis d’Amérique, 30 mars 2020.Photo: Lindsey Wasson / Reuters

Le nombre de décès causés par le coronavirus SARS-CoV-2 a atteint 3 721 personnes aux États-Unis d’Amérique mardi, dépassant les décès signalés en Chine, selon les données du Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering (États-Unis). .

De cette façon, les États-Unis d’Amérique deviennent le troisième pays, après l’Italie et l’Espagne, avec le plus grand nombre de décès dus à la pandémie de Covid-19. Le nombre total de cas enregistrés dans le pays est passé à 184 183.

Les autorités du pays ont exhorté les citoyens à maintenir l’auto-isolement et d’autres mesures visant à juguler la pandémie, qui est née en Chine en décembre dernier.

À l’échelle mondiale, il y a plus de 850 000 cas confirmés avec le nouveau type de coronavirus et plus de 41 000 décès.

L’Italie arrive en tête avec 12 428 morts, suivie de l’Espagne avec 8 269.

L’État le plus touché

New York est la région des États-Unis d’Amérique. la plus touchée par la pandémie de Covid-19: elle compte déjà 75795 cas confirmés après les 9300 nouvelles infections enregistrées en une journée, comme le rapporte son gouverneur, Andrew Cuomo, le 31 mars.

De même, dans l’État de New York, 1 550 personnes sont déjà décédées de cette maladie, après la mort de plus de 330 personnes en une journée.

Cuomo a reconnu lors de sa conférence de presse quotidienne que le nouveau coronavirus est « plus puissant » et « dangereux » que ne le prévoyaient les autorités états-uniennes, et a estimé que le pic de la pandémie aura lieu dans une période de 14 à 30 jours, « cela dépend de qui croyez-vous. »

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Les États-Unis d’Amérique ont été nommés le pays le mieux équipé pour faire face à une pandémie il n’y a pas un an – que s’est-il passé là-bas?

Un travailleur de la santé est assis sur un banc près de Central Park à Manhattan, New York City, le 30 mars 2020. © REUTERS / Jeenah Moon

L’an dernier, les États-Unis d’Amérique étaient en tête de liste des pays les mieux équipés pour faire face à une pandémie. Mais les experts ont l’œuf sur le visage alors que l’Amérique s’envole vers la catastrophe de Covid-19. Qu’est-ce qui a mal tourné?

Il semble clair maintenant que les États-Unis d’Amérique vont être l’un des pays les plus touchés par la pandémie de coronavirus. Leur marché boursier est entré en plein effondrement et est fixé pour son pire trimestre de tous les temps. Il semble inévitable que leur économie soit plongée dans une deuxième grande dépression.. Il semble inévitable que leur économie soit plongée dans une Deuxième Grande dépression.

Bientôt, ils dépasseront le nombre de morts chinois de Covid-19. Leurs chiffres s’élèvent désormais à près de 165 000 personnes infectées et, ayant doublé en trois jours, le nombre de morts a dépassé 3 000 personnes. Le président Trump a dû rapidement rétracter sa rhétorique sur la levée de l’isolement et la remise au travail du pays à Pâques. Il semble maintenant que les États-Unis d’Amérique [sans l’aide de la Chine, la Russie ou Cuba – MIRASTNEWS] et leur économie soient dans un long été sombre.

Un mauvais pari

En octobre de l’année dernière, le Global Health Security Index a été publié. Son site Web la présente comme « la première évaluation complète des capacités de sécurité sanitaire mondiale dans 195 pays ». Développé par le Johns Hopkins Center for Health Security et la Nuclear Threat Initiative, en collaboration avec The Economist Intelligence Unit, ses principaux bailleurs de fonds étaient la Fondation Bill & Melinda Gates, l’Open Philanthropy Project et la Robertson Foundation.

Depuis l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest en 2014, que l’indice de sécurité sanitaire mondiale appelle «un signal d’alarme», des projets comme celui-ci ont été créés pour mettre en place de meilleurs mécanismes pour de futures pandémies de toutes sortes; qu’il s’agisse de virus d’origine naturelle ou d’armes biologiques génétiquement modifiées.

Les tests de l’Index étaient fondés sur la question de savoir si les pays avaient «des capacités fonctionnelles, testées et éprouvées pour arrêter les épidémies à la source», qui sont ensuite «régulièrement testées et prouvées comme fonctionnelles lors d’exercices ou d’événements réels». Des trucs assez sérieux, alors.

Les pays ont été évalués sur la base de six critères: «Prévention, détection et notification, intervention rapide, système de santé, conformité aux normes internationales et environnement à risque». Sur ces six, les États-Unis d’Amérique ont dominé le peloton de tête en quatre, obtenant mêm un score presque parfait de 98,2 dans «Détection précoce et rapports». (Voilà pour ça.)

Dans l’ensemble, les États-Unis d’Amérique ont fait honte au reste du monde, obtenant 83,5 points sur un total possible de 100. Le Royaume-Uni a terminé deuxième, suivi des Pays-Bas, de l’Australie et du Canada. L’Italie occupe la 31ème place et la Chine la 51ème. La plupart des pays les moins bien notés sont de petites îles ou des pays africains, et la Guinée équatoriale obtient la cuillère en bois. La liste complète et le rapport peuvent être consultés ici.

Une comédie d’erreurs

Être l’un des pays les plus riches du monde à la pointe de l’innovation scientifique et de la médecine aurait dû contribuer à rendre l’Amérique à l’épreuve des pandémies [pour aider toutes les nations occidentales et de l’OTAN en général et les autres pays, puisqu’ils aspirent à diriger seuls les affaires de la planète et donnent souvent des coups violents aux autres nations – MIRASTNEWS]. Alors, pourquoi sont-ils maintenant en si gros ennuis maintenant? La réponse réside dans la mauvaise prise de décision de leur gouvernement depuis le tout début, qui les a placés sur la voie la plus dangereuse de toutes les voies possibles.

Ils étaient trop lents pour commencer à tester les cas suspects, et quand ils l’ont fait, les Centers for Disease Control and Prevention ont annulé le déploiement. Leurs cas ont vraiment commencé à augmenter vers la mi-mars, mais maintenant qu’ils ont pris les devants dans des cas confirmés à l’extérieur de la Chine, on sent qu’ils ne regarderont pas en arrière. Reste à savoir à quel point la situation pourrait se détériorer aux États-Unis d’Amérique.

Beaucoup de groupes de réflexion très intelligents et l’une des meilleures universités du pays ont collaboré à ce projet, et il s’est avéré complètement faux. Leur page «À propos» répertorie pas moins de 21 membres de leur panel international d’experts, tous avec une liste de qualifications et de titres d’emploi aussi longs que leur bras.

Si les experts avaient pu envisager l’avenir, ils auraient vu que la Corée du Sud, Singapour et la Chine auraient probablement obtenu le meilleur score sur l’indice. La prochaine fois, leurs prévisions seront peut-être plus précises. Autrement dit, si l’économie des Etats-Unis d’Amérique n’a pas été trop décimée pour financer des recherches comme celle-ci à l’avenir.

Peter Andrews Peter Andrews est journaliste scientifique et écrivain irlandais basé à Londres. Il a une formation en sciences de la vie et est diplômé de l’Université de Glasgow avec un diplôme en génétique

Les déclarations, points de vue et opinions exprimés dans cette colonne sont uniquement ceux de l’auteur et ne représentent pas nécessairement ceux de RT.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

«Question de vie et de mort»: le groupe de travail Covid-19 de Trump prévoit que jusqu’à 240 000 Américains mourront même sous un isolement social strict

Des travailleurs font rouler le corps d’une personne décédée devant un hôpital de Brooklyn lors de l’épidémie de Covid-19 à New York, le 31 mars 2020. © Reuters / Stefan Jeremiah

Les hauts responsables du groupe de travail de la Maison Blanche sur Covid-19 ont déclaré que les Américains devraient se préparer à au moins 100 000 décès suite à la pandémie, car le président des Etats-Unis d’Amérique a averti que le respect des directives d’éloignement était désormais une question de vie ou de mort.

« La réponse est oui », a déclaré le Dr Anthony Fauci des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), lorsqu’on lui a demandé mardi lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche si les États-Unis d’Amérique pouvaient réellement voir entre 100 000 et 240 000 décès dans l’épidémie. J’ai ajouté qu’il « espérait » que les mesures de confinement pourraient réduire le nombre.

Sans les efforts drastiques de distanciation sociale au cours des 30 prochains jours – qui sont déjà en cours dans un certain nombre d’États – l’équipe a projeté jusqu’à 2,2 millions de morts.

© Maison Blanche

Le Dr Deborah Birx, coordinatrice de l’équipe d’intervention de la Maison Blanche, a noté que les modèles utilisés par le groupe de travail étaient basés sur l’extension des données de New York, du New Jersey et du Connecticut – parmi les zones les plus durement touchées du pays – s’appliquant à d’autres États confrontés de manière similaire à des épidémies graves.

Le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump, notant que les deux semaines à venir seraient difficiles alors que les cas et les décès montent en flèche à travers le pays, a souligné la nécessité pour tous les Américains de suivre les directives de distanciation sociale pour endiguer la propagation de la maladie.

Il est absolument essentiel que le peuple états-unien suive les directives pour les 30 prochains jours. C’est une question de vie ou de mort

Le Dr Fauci a déclaré que les efforts d’atténuation en place portaient déjà leurs fruits et a exhorté les Américains à ne pas être découragés par l’augmentation rapide du nombre de cas. Il a ajouté que «nous voyons de petits esprits» que l’épidémie commençait à ralentir à New York, le principal point chaud du pays avec plus de 75 000 infections et quelque 1 550 décès.

Bien que le président ait prolongé lundi les lignes directrices en matière de distanciation sociale – initialement fixées à 15 jours – jusqu’à la fin avril, le vice-président Mike Pence a rejeté l’idée d’un verrouillage à l’échelle nationale semblable aux mesures imposées en France et en Italie, affirmant que le groupe de travail avait «des raisons croire que la stratégie de confinement actuelle «fonctionnait».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Trump utilise la Covid-19 comme couverture pour la guerre avec l’Iran (The Intercept)

Des soldats de l’armée américaine montent à bord d’un avion C-17 à Fort Bragg, en Caroline du Nord, pour aller au Moyen-Orient, le 1er janvier 2020. ©AP

Un site américain a écrit dans un article que le président Donald Trump et ses conseillers cherchaient à exploiter l’occasion de la propagation de la pandémie meurtrière de Coronavirus comme couverture pour lancer la guerre contre l’Iran. Dans un article signé Mehdi Hassan, le magazine en ligne The Intercept a mis en garde contre l’utilisation par le président américain de la propagation de la Covid-19 dans le monde comme une couverture de la guerre contre l’Iran. Tout au début de son article, Mehdi Hassan a souligné que les informations concernant le Coronavirus étaient partout et qu’il n’y avait aucun moyen d’en sortir ajoutant que la pandémie avait submergé tout le monde et tout le monde en parle. Il a fait allusion à l’article de New York Times lequel prétend dans son édition du vendredi que « le Pentagone aurait ordonné à ses commandants militaires en Irak de préparer une attaque meurtrière contre l’une des composantes des Hachd al-Chaabi » pour orienter un instant ses lecteurs vers un sujet différent de celui du coronavirus. Irak : plan suicidaire du Pentagone ! (débat) « Le monde s D’après le rapport de New York Times, le haut commandant des États-Unis en Irak, le lieutenant-général Robert P. White a averti dans une note qu’une telle campagne pourrait être sanglante et contre-productive et risquerait de déclencher une guerre avec l’Iran. Mehdi Hassan pose ensuite une question : « Quel genre de maniaque risque une telle guerre au milieu d’une pandémie mondiale ? » « La réponse c’est le président Donald Trump, aidé et encouragé par le secrétaire d’État Mike Pompeo et le conseiller à la sécurité nationale Robert O’Brien. » The Intercept indique qu’un Iranien meurt de Covid-19 toutes les 10 minutes, tandis que 50 personnes sont infectées dans le pays toutes les heures. « Le bilan des morts approche rapidement à 3000. Pourtant, pour Trump et ses principaux collaborateurs, il s’agit d’une “occasion” de faire avancer leur programme belliciste » , a-t-il noté. Plus loin dans son article, Hassan citant le lieutenant-général Robert P. White, a averti que « plus il y a de pression, plus il y a d’escalade ». Irak : la mise en garde russe… Selon un parlementaire russe, les USA ont perdu la carte en Irak et dans la lutte contre la pandémie du COVID-19. « Les démocrates au Congrès ne sont pas disposés ni en mesure d’appeler à des auditions sur la politique irresponsable et dangereuse de l’administration américaine sur l’Iran, au milieu de la crise actuelle de la propagation du coronavirus. Trump et ses conseillers ne semblent pas se soucier des implications nationales du déclenchement d’une nouvelle guerre étrangère. Il s’agit d’une administration qui annonce publiquement une nouvelle série de sanctions punitives sur l’économie iranienne en difficulté, tout en exhortant en privé les commandants militaires américains à intensifier un conflit avec les Iraniens sur le sol irakien », a-t-il écrit. Toujours faisant référence à l’article de New York Times sur la tentative américaine de confronter l’Iran en Irak, Mehdi Hassan souligne que pour Trump et ses collaborateurs, il ne suffit pas de détruire l’économie iranienne. « Ils sont déterminés à exploiter la propagation d’une maladie mortelle comme couverture pour une nouvelle guerre », a-t-il conclu.

Source: Press TV