L’Organisation mondiale de la santé affirme que le taux mondial d’infection au COVID-19 atteindra au moins 1 million dans les prochains jours

La grande impréparation des gouvernements et du capitalisme! Le FMI et la Banque mondiale donneront-ils encore des directives de rigueur budgétaire extrémistes?

Plus de 905 000 cas de nouveau coronavirus ont été signalés dans 180 pays et régions du monde, avec plus de 45 000 personnes succombant à des complications liées au virus et 190 000+ autres qui ont vu une guérison complète.

COVID-19 continue de se propager et le monde atteindra plus d’un million de cas dans les prochains jours, a déclaré le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

« Au cours des cinq dernières semaines, nous avons assisté à une croissance quasi exponentielle du nombre de nouveaux cas de COVID19, atteignant presque tous les pays, territoires et zones. Le nombre de décès a plus que doublé au cours de la semaine dernière. Dans les prochains jours, nous allons atteindre 1 million de cas confirmés de COVID-19 et 50 000 décès », a déclaré le responsable lors d’un briefing mercredi.

« Je suis profondément préoccupé par l’escalade rapide et la propagation mondiale de l’infection », a noté Tedros, affirmant que l’OMS se rendait compte « que COVID-19 pourrait avoir de graves conséquences sociales, économiques et politiques » pour des régions comme l’Afrique, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud.

« De nombreux pays demandent aux gens de rester chez eux et de stopper les mouvements de population, ce qui peut aider à limiter la transmission du virus, mais peut avoir des conséquences imprévues pour les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables », a-t-il expliqué. Il a ajouté que les gouvernements doivent mettre en place des mesures de protection sociale « pour garantir aux personnes vulnérables la nourriture et les autres éléments essentiels à la vie pendant cette crise ».

Tedros a salué les efforts de l’Inde, notamment un paquet de 24 milliards de dollars de rations alimentaires gratuites pour 800 millions de personnes, des transferts en espèces à 204 millions de femmes pauvres et du gaz de cuisine gratuit pour 80 millions de ménages au cours des trois prochains mois.

Tedros a également exhorté la Banque mondiale et le Fonds monétaire international à fournir un allégement de la dette aux pays en développement pour empêcher l’effondrement économique et permettre aux autorités de fournir des soins de base à leurs citoyens.

Selon le chef de l’OMS, son organisation reste déterminée à fournir les dernières directives sanitaires sur le COVID-19, avec des mises à jour régulièrement à mesure que de plus amples informations sont disponibles. Cela comprenait des directives sur l’utilisation de masques médicaux, qui, selon lui, étaient une recommandation de l’OMS « pour les personnes malades et celles qui en prennent soin », mais uniquement « lorsqu’elles sont combinées à d’autres mesures de protection ».

Le plus grand test mondial depuis la Seconde Guerre mondiale

Apparue à Wuhan, en Chine, fin 2019, l’épidémie de COVID-19 a continué d’affecter toutes les régions et pratiquement tous les pays du monde, menaçant non seulement la santé publique, mais aussi la stabilité économique et sociale.

Mercredi, le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a décrit la nouvelle pandémie de coronavirus comme le pire danger pour la paix mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale, affirmant que les retombées économiques du virus « entraîneront une récession qui n’a probablement pas de parallèle dans un passé récent. . » Cela, a-t-il averti, accroîtrait le danger d’une « instabilité accrue, de l’agitation accrue et d’un conflit accru » dans le monde entier.

Les États-Unis d’Amérique ont acheté des masques à destination de la France pour CASH en provenance de Chine – Un responsable français à RT

Les États-Unis d’Amérique ont acheté une cargaison de masques fabriqués en Chine sur le tarmac juste au moment où le transport des équipements de protection nécessaires était sur le point de partir pour la France, a déclaré à RT le chef d’une région française.

Face à la pénurie d’équipements de protection dans le contexte de l’épidémie de coronavirus, la France s’est tournée vers la Chine pour se procurer les masques faciaux indispensables.

Après que le législateur français ait adopté une loi sur la situation médicale émergente, les autorités locales ont pu passer une commande sur le matériel en Chine, en le payant d’avance. Au total, sa région et d’autres régions ont commandé quelque 60 millions de masques, a déclaré mercredi à RT France le chef de la région sud-est Provence-Alpes-Côte d’Azur, Renaud Muselier.

«Les masques ont déjà été produits et sont actuellement en Chine. Cependant, il y a des problèmes avec leur livraison», a déclaré Muselier, ajoutant que le transport devait arriver en France jeudi soir.

Le pays a cependant rencontré des problèmes logistiques inattendus et une concurrence états-unienne peu amicale, a révélé Muselier.

Aujourd’hui dans la matinée en Chine, les Américains ont acheté la commande française en espèces directement sur le tarmac. L’avion à destination de la France est ensuite parti pour les États-Unis d’Amérique.

Les autorités locales devront désormais s’en tenir aux grandes sociétés de logistique, a déclaré Muselier, pour s’assurer que le transport ne soit pas surenchéri ou racheté dans la zone de chargement. J’ai ajouté que la livraison est maintenant attendue plus tard cette semaine.

Les Américains tentent de se procurer des masques déjà disponibles, perturbant les livraisons à d’autres pays, indique un autre rapport du quotidien français Libération.

« Ils paient le double et en liquide, avant même de voir les marchandises », a déclaré une source anonyme au journal.

Les États-Unis d’Amérique sont de loin le pire pays touché par une pandémie dans le monde, car leur nombre de coronavirus approche rapidement la barre des 200 000 et son nombre de morts dépasse les 4 100. La France est également durement touchée par l’épidémie, avec plus de 50 000 cas enregistrés et quelque 4 000 morts.

L’interview complète de Renaud Muselier est disponible en français ci-dessous

