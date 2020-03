Pendant 40 ans, j’ai vu la «fraude rampante» à Wall Street détruire le capitalisme, Covid-19 a fermé son cercueil

Image d’archives représentative

Un trader de la Bourse de New York (NYSE) © REUTERS / Lucas Jackson

Par Mitchell Feierstein, investisseur, banquier et auteur de Planet Ponzi: Comment nous sommes entrés dans ce pétrin, ce qui se passe ensuite et comment vous protéger. Il passe son temps entre Londres et Manhattan.

La tourmente du marché de Covid-19 a déclenché une chaîne de flashbacks dans mon esprit, de crise en crise au cours des 40 dernières années. Ils s’intègrent tous ensemble dans une image de la fraude et des politiques criminelles de Wall Street, avec le virus comme dernière paille.

La semaine dernière, j’ai parlé avec un jeune trader qui travaille actuellement à Wall Street. Je me souviens avoir dit: «La dernière fois que je me souviens d’avoir vu une telle volatilité sur les marchés, ma carrière de 40 ans à Wall Street a défilé devant mes yeux. J’étais comme un cerf dans les phares.»

Trente secondes de silence ont suivi avant d’ajouter: «Eh bien, en fait, la volatilité que nous avons constatée depuis la mi-février est sans précédent; dans l’histoire, rien de tel ne s’est jamais produit. C’est un cas de 12 ans de montée dans l’escalier pour être poussé vers le bas dans la cage d’ascenseur – avec plus d’inconvénients à venir.»

Plus tard dans la soirée, en pensant à ma conversation, je me suis souvenu des accidents de Wall Street très appréciés que j’ai vus au cours de ma carrière. En 1982, la fraude de Drysdale Government Securities INC. A fait frénésie l’un de nos traders. Il battait follement les bras, sautant de haut en bas, et jeta le combiné de son téléphone au sol, le brisant en morceaux. Pendant tout ce temps, il hurlait: «F**king Drysdale est allé f**king buste. Ils démantèleront Chase Manhattan Bank avec eux et l’ensemble du système bancaire mondial f**king. Le dépôt est terminé.»

Repo est l’abréviation de Repurchase Agreements. Le marché Repo est comme un prêteur sur gages de courtiers en valeurs mobilières pour les obligations d’État – apportez-nous vos titres et un autre acteur vous accordera des prêts à court terme.

Peu de temps après sa tirade, les écrans du Telerate ont clignoté «Drysdale manque les paiements de taux d’intérêt». Drysdale s’effondrait et Chase Manhattan Bank, Manufacturers Hanover Trust et US Trust Co. étaient tous sur le crochet.

Mais heureusement pour eux, la Réserve fédérale était là pour les renflouer. La Federal Reserve Bank ne fait pas partie du gouvernement fédéral et n’est pas en fait une banque. Elle appartient aux grandes banques membres et agit pour protéger les intérêts bancaires – il semble qu’ils permettent la fraude et la dissimulent.

La Réserve fédérale a appelé les 30 courtiers et un plan de sauvetage opaque a été organisé. Chase a dû payer environ 300 millions de dollars, déductibles d’impôt, car son client Drysdale était une fraude totale. Deux banquiers ont été emprisonnés, ce qui a tué des volumes de Repo pendant quelques années.

Un «marché Repo cassé» indique que quelque chose ne va vraiment pas avec les marchés financiers, et quelques années plus tard, nous avons eu une autre crise. Qui pourrait oublier de vivre jusqu’au 19 octobre 1987, le lundi noir, lorsque le marché boursier a chuté de 508 points ou 22,6% – la plus forte baisse en pourcentage sur une journée de l’histoire? Après la fermeture des marchés, nous avons tous pris un verre au 107e étage de notre immeuble du One World Trade Center. C’était comme un enterrement. Fort de mes huit années d’expérience, j’ai dit calmement: «Ne vous sentez pas mal. C’est probablement une opportunité d’achat.»

Si les regards pouvaient tuer… Je suis juste content que les fenêtres de la barre de Windows On The World ne se soient pas ouvertes ou elles m’ont peut-être poussé. J’ai découvert plus tard que beaucoup d’entre eux avaient perdu des millions de dollars, de leur propre argent, en une seule journée.

Ma mémoire a ensuite flashé sur la crise de l’épargne et des prêts. Je me souviens des gros titres du conseil d’administration de Dow Jones qui ont traversé la salle des marchés: « De nombreux banquiers arrêtés pour leur part dans la crise S&L. » Beaucoup de ces banquiers ont été emprisonnés pour une série de fraudes et d’autres activités illégales qui ont eu lieu. La crise du S&L a vu 1 043 des 3 234 associations d’épargne et de crédit aux États-Unis d’Amérique de 1986 à 1995 faire faillite. De vrais crimes ont été commis et des banquiers ont été emprisonnés. La Resolution Trust Company est née pour dérouler les 1 034 S&L de manière ordonnée. Le dénouement du S&L a longtemps été qualifié d’effondrement le plus catastrophique du système bancaire depuis la Grande Dépression.

Et puis est venue la crise financière mondiale de 2008 (GFC). Je me souviens encore d’avoir vu une vidéo de l’ancien président de la Réserve fédérale, Alan Greenspan, sur scène avec l’ancien président de la Fed, Bernanke. Greenspan, commentant l’effondrement de Lehman Brothers, a déploré que «si vous avez un capital suffisant, vous n’avez pas de défaut de paiement de vos dettes senior et vous n’avez pas de contagion».

Greenspan, alias «Le Maestro», a poursuivi alors que Bernanke se contractait, l’air de plus en plus mal à l’aise: «Je pense qu’il y avait une fraude rampante dans beaucoup de ce qui se passait sur ces marchés. Nous devons obtenir des niveaux bien plus élevés d’application des lois existantes sur la fraude… des choses étaient en train d’être faites qui étaient certainement illégales et clairement criminelles dans certains cas, j’entends par là fraude. La fraude est un fait. La fraude crée une instabilité très considérable sur des marchés concurrentiels. Si vous ne pouvez pas faire confiance à vos contreparties, cela ne fonctionnera pas, et en effet, nous avons vu que ce n’était pas le cas.»

Bernanke semblait choqué de la facilité avec laquelle Greenspan a admis la fraude rampante de Wall Street. Les activités illégales et criminelles ont joué un rôle majeur dans le GFC pour lequel aucun banquier n’a été emprisonné et aucune banque n’a fermé ses portes. Ils ont payé des amendes déductibles d’impôt qui étaient insignifiantes par rapport aux gains réalisés.

Les mêmes joueurs qui ont été renfloués sont ensuite revenus à ce qu’ils font de mieux. Trop gros pour échouer est maintenant plus grand, mais avec une différence cruciale – la concentration du risque toxique reste dans moins de mains et est activée par le marais payant de Washington. Alors que la dette des entreprises atteint de nouveaux sommets sans précédent, les bilans restent criblés de fraudes comptables et l’application atteint des creux absolus; nous verrons bientôt qui est nu et ce ne sera pas joli.

L’automne dernier, j’ai prévenu les investisseurs que l’économie allemande tombait d’une falaise et était soit en récession, soit très prochainement. J’ai averti que la dette de l’Italie est un énorme problème et que les autres États membres et le reste du monde ne sont pas loin derrière l’Allemagne. Maintenant, en mars, vous pouvez vous attendre et devrez-vous préparer à une véritable dépression économique.

Les banques, les politiciens et les gouvernements seront le bouc émissaire de Covid-19 pour rejeter la faute sur plus de 30 ans de débauche fiscale, de politiques monétaires lâches, de fraude et de l’absence de toute application réglementaire appropriée loin d’eux-mêmes et sur quoi que ce soit ou n’importe qui d’autre. Finalement, les impôts monteront en flèche pour payer ces renflouements opaques, ces politiques de dépenses imprudentes et des taux d’intérêt record au cours des trois dernières décennies.

Covid-19 présente un moyen facile de blâmer tout en forçant à travers une «législation d’urgence» permettant au grand gouvernement de mettre en œuvre des contrôles sociaux draconiens de style 1984 qui empiéteront et démantèleront les libertés personnelles, les libertés et les principes démocratiques alors qu’ils ternissent les contribuables – encore une fois. Si vous pensez que la récession de 2008 et les renflouements ont été mauvais, attendez de voir comment se déroule la plus grande dépression économique de l’histoire.

Cette bulle ne fait que commencer à éclater, et il y a beaucoup plus de chaussures à abandonner de ce mille-pattes avant que les prix n’atteignent leur plus bas. L’inconvénient sera nettement pire que la hausse. Jusqu’à ce que l’endettement, les évaluations et la dette des entreprises reviennent à des niveaux raisonnables, restez clair. Lorsque ces événements se produisent, nous verrons des opportunités uniques de créer de la richesse.

Les deux leçons les plus importantes que j’ai apprises de mes 40 années sur les marchés financiers internationaux, leçons qui peuvent également être appliquées à la politique et à la vie en général, sont de ne jamais prendre de décision basée sur l’émotion ou l’idéologie et de ne jamais faire confiance aux nouvelles. Les médias d’aujourd’hui sont exponentiellement pires qu’ils ne l’étaient dans les années 80 et 90. Ils ne fournissent plus de nouvelles. Ce qu’ils fournissent sont des histoires qui représentent environ 80% d’idéologie et d’opinion, 10% de mensonges et de spin et 10% de faits.

Vous devez vous séparer de l’émotion et de l’idéologie. Vous devez baser la prise de décision sur la probabilité statistique en utilisant des données économiques brutes, une raison rationnelle, une logique et des faits. Attachez bien vos ceintures de sécurité; de fortes turbulences arrivent et la conduite sera cahoteuse.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Le Dow Jones plonge de 23% au pire trimestre depuis 1987

L’indice a perdu 410 points ce mardi, 1,84%, par rapport à la session précédente. Parallèlement, le S&P 500 et le Nasdaq Composite se sont contractés respectivement de 1,6% et 0,95%.

Wall Street, New York, États-Unis d’Amérique Lucas Jackson / Reuters

La moyenne industrielle du Dow Jones a plongé de 23% au cours des trois derniers mois, affichant son pire trimestre depuis 1987.

L’indice a perdu 410 points ce mardi, 1,84%, par rapport à la session précédente, dans un contexte dans lequel l’économie américaine est durement touchée par la récession provoquée par la pandémie de coronavirus.

Parallèlement, les indices S&P 500 et Nasdaq Composite sont en baisse respectivement de 1,6% et 0,95%.

Les pertes de cette journée contrastent avec les forts gains de la session précédente, lorsque le Dow Jones a augmenté de près de 700 points, en grande partie grâce à l’augmentation de 8% de Johnson & Johnson après son annonce du développement d’un vaccin contre le coronavirus. De son côté, le S&P a augmenté de 3,4%.

Après le rebond momentané, Tom Lee, responsable de la recherche chez Funstrat Global Advisor, a déclaré que la reprise des marchés était « un signe qu’ils sont probablement au plus bas ».

La semaine dernière, le Sénat des Etats-Unis d’Amérique a adopté la loi de relance de 2 000 milliards de dollars visant à stimuler l’économie du pays au milieu de l’épidémie de coronavirus.

