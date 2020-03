Zoom Afrique du 31 mars 2020

L’actualité en Afrique :

Lutte anti-coronavirus : la Mauritanie affiche son soutien à l’Iran

Le Tchad lance une nouvelle offensive militaire après l’attaque de Boma par Boko Haram

La route CU9, financée à 238 millions $ par la BAD, désenclave le nord du Togo et rapproche du Burkina Faso

Les analyses de la rédaction :

Le Cameroun opte pour l’indépendance dans le secteur pétrogazier:

Alors que les médias mainstream ne cessent de brosser un tableau noir du Cameroun, que ce soit dans le secteur politique qu’économique, ce pays d’Afrique centrale, qui résiste tant bien que mal face aux ingérences étrangères, vient de mettre à la porte, l’opérateur pétrogazier britannique Bowleven.

« Des discussions avec le gouvernement du Cameroun et la Société nationale des hydrocarbures (SNH) pour finaliser la clôture et restituer la licence à l’État se poursuivent », indique Bowleven.

Alors que les médias mainstream tentent de justifier ce retrait, « un pessimisme consécutif à des résultats peu probants », on sait très bien que cette région, c’est-à-dire le Bomono située dans à cheval entre les régions du littoral, du sud-ouest et de l’ouest, revêt une importance particulière pour le clan anglo-saxon et vu les dernières tentatives du gouvernement camerounais ainsi que son peuple de mettre fin à toute ingérence, ceci constitue une victoire importante pour ce pays africain.

De plus, la Société camerounaise des dépôts pétroliers (SCDP) a obtenu, le 25 mars dernier, la revalorisation des droits de passages à hauteur de 2 FCFA/litre contre 1,60 FCFA/litre, précédemment. Cette information est contenue dans une correspondance du secrétaire général de la présidence de la République (SG-PR), Ferdinand Ngoh Ngoh, adressée le 25 mars dernier au secrétaire général des services du Premier ministre, Magloire Séraphin Fouda.

Cette revalorisation des droits de passage au profit de la SCDP est conforme aux sollicitations de cette société étatique. Selon un récent rapport de la Commission de réhabilitation (CTR) des entreprises du public du Cameroun, elle souhaitait un relèvement du taux de passage à 2 FCFA par litre. Ce qui devrait permettre de mobiliser des ressources nécessaires à la réalisation de nouveaux investissements visant, dans un premier temps, à construire 55 000 m3 de capacité de stockage supplémentaires pour les produits blancs et 2 500 TM pour le GPL à l’horizon 2031. Dans ce contexte, les 2 FCFA par litre sollicités constituent une subvention de l’État en faveur de la SCDP.

Le Cameroun est debout, et avance sereinement vers la réconciliation de ses enfants, par ses enfants et pour ses enfants !

RDC: les USA montrent leur vrai visage:

Quand on sait combien la RDC de Félix Tshisekedi convoite le pays de l’oncle Sam depuis son avènement à la magistrature, on s’attend donc à ce que ce pays bénéficie d’aides américaines dans la lutte contre le coronavirus.

En effet, dans un point de presse animé par Bonnie Glick, administratrice adjointe de l’USAID, et James L. Richardson, directeur des ressources d’aide étrangère des États-Unis, ces derniers avaient annoncé une aide américaine évaluée à 274 millions de dollars en réponse aux urgences à la fois sanitaires et humanitaires que traverse la planète face à la pandémie du coronavirus.

Sur la liste de pays hautement prioritaires cités et publiés, la RDC n’y figurait pas, ce qui a suscité plusieurs interrogations et commentaires allant dans tous les sens.

Avant l’apparition de ce virus, la mort du chef de renseignement militaire congolais, le général Delphin Kahimbi avait suscité de nombreuses réactions, soupçonnant des mains cachées qui aurait procédé à des assassinats ciblés en Afrique, tout comme les scénarios déjà vus au Moyen-Orient, ce silence des États-Unis vis-à-vis des aides sanitaires qu’ils pourraient « accorder » à leur soi-disant partenaire qu’est la RDC ne passe pas inaperçu…

Barnabé Kikaya Bin Karubi, un proche de l’ancien président de la République Joseph Kabila, critique la diplomatie menée par Félix Tshisekedi auprès des États-Unis d’Amérique.

Dans un message relayé sur son compte twitter ce dimanche 29 mars, Barnabé Kikaya critique sévèrement le rapprochement des autorités congolaises vers le pays de Donald Trump. Tchad: la revanche de l’armée nationale ? Le chef de l’État tchadien Idriss Déby a lancé dimanche l’opération baptisée « Colère de Boma », au nom de localité tchadienne attaquée lundi par Boko Haram. Il a subdivisé la zone en plusieurs secteurs, avec une offensive terrestre, aérienne et fluviale contre Boko Haram. Celle-ci est « imminente », après six jours de préparation. Luc Michel, géopoliticien s’exprime sur le sujet. https://vk.com/video578067428_456239194

Source: Press TV