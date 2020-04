Bill Gates: les États devraient se préparer à la production de masse du vaccin Covid-19

Est-ce un contrôle généralisé de la population mondiale ? Pour quel but réel ? Existe-t-il un agenda caché que l’on déroule ?

Succès dans 18 mois ou plus tôt: les scientifiques travaillent fiévreusement sur le vaccin contre le coronavirus. Bill Gates ne veut pas perdre de temps. Il exhorte les États-Unis d’Amérique et d’autres pays à utiliser les fonds fiscaux pour se préparer à la production de masse de doses de vaccin avant le développement du sérum. Il demande également des tests et une distance sociale.

« Si nous faisons tout correctement, nous pourrions développer un vaccin en moins de 18 mois », a écrit le fondateur de Microsoft, Bill Gates, dans un article pour le Washington Post. Le milliardaire du logiciel est co-fondateur de la « Fondation Bill & Melinda Gates », qui soutient le traitement et le contrôle des maladies dans le monde.

Développement de vaccins dans les 18 prochains mois

Auparavant, dans son blog «Gatesnotes», Gates a rapporté qu’il existe plus de six approches différentes pour produire un vaccin. Certains ont utilisé une nouvelle approche appelée ARN, dont l’efficacité n’a pas été prouvée, rapporte-t-il.

«Nous devons construire de nombreux laboratoires pour les différentes approches, car nous savons que certains d’entre eux ne fonctionneront pas. Nous aurons littéralement besoin de milliards de vaccins pour protéger le monde. Les vaccins doivent être testés pour s’assurer qu’ils sont sûrs et efficaces. Certains vaccins, comme la grippe, peuvent ne pas convenir aux personnes âgées. Les premiers vaccins que nous recevons devraient aller aux travailleurs de la santé. Tout cela pourrait se produire au cours des 18 prochains mois si tout se passe bien», a déclaré Gates. 18 mois serait le moment le plus rapide pour développer un vaccin.

« Mais développer un vaccin n’est que la moitié de la bataille … nous devons faire des milliards de doses », écrit Gates.

L’État va construire des installations de production

Gates s’engage donc à démarrer la construction de différents types d’usines dans lesquelles ces vaccins doivent être fabriqués. Étant donné que de nombreuses approches de recherche prometteuses utilisaient un équipement unique, vous devez maintenant créer un système spécial pour chaque candidat de haut niveau, même si vous saviez que certaines ne seraient pas utilisées à ce moment-là. Les entreprises privées ne pouvaient pas prendre ce risque, mais le gouvernement fédéral (états-unien) le pouvait, a déclaré Gates.

Plus rapide sur le marché – Médicament de thérapie à partir du plasma

Cependant, une thérapeutique pourrait être disponible bien avant un vaccin, explique Gates dans son blog. Idéalement, cela réduirait le nombre de personnes nécessitant des soins intensifs, y compris des respirateurs. La Fondation Gates a déjà organisé un centre de recherche, un « accélérateur thérapeutique », pour examiner les idées les plus prometteuses et mettre en commun les connaissances et les compétences de l’industrie, rapporte-t-il.

«Je suis donc convaincu que quelque chose en sortira. Ce pourrait être un antivirus ou un anticorps ou autre chose.»

Une idée à l’étude est l’utilisation de sang (plasma) de personnes qui ont survécu et récupéré de la maladie. Leur sang peut contenir des anticorps. Si cela fonctionne, c’est le moyen le plus rapide de protéger les professionnels de la santé et les patients atteints de maladies graves.

Restrictions de sortie – sur le modèle de la Chine

Gates demande instamment que les restrictions de sortie soient appliquées de manière cohérente et qu’aucune différence régionale ne soit faite aux États-Unis d’Amérique. «Dans certains États, les plages sont encore ouvertes, dans d’autres il y a des restaurants où vous pouvez vous asseoir pour manger. Ceci est une recette pour un désastre. Parce que les gens peuvent se déplacer librement à travers les frontières nationales, tout comme le virus.»

La Chine s’appuie fortement sur l’isolement social depuis le 23 janvier, date à laquelle la gravité de la situation a été reconnue, a déclaré Gates sur son blog – et cela a eu un grand impact. La forclusion, bien sûr, a créé de nombreuses difficultés pour les personnes concernées, mais la propagation a été stoppée avec succès. D’autres pays prennent des mesures différentes, mais une combinaison de tests et d’isolement social fonctionne clairement et c’est tout ce que nous avons jusqu’à ce que nous obtenions un vaccin.»

Tests, tests, tests basés sur le modèle asiatique

Parce que « le test est la clé », a déclaré le milliardaire du logiciel la semaine dernière dans une interview avec les créateurs de « Ted Talk » – jumelé à la distance sociale, il est convaincu: «La Corée du Sud l’a fait aussi, de manière si massive de la manière dont tout le monde devrait apprendre!». L’objectif doit être d’arriver à un point où la plus petite proportion possible de la population est infectée – en Chine, elle ne représentait que 0,01% de la population, selon Gates.

Nous serons en mesure de rattraper les besoins de test dans les quelques semaines suivant la configuration du système. Sans le système, nous ne pouvons pas comprendre ce qui manque – comme les écouvillons, les réactifs, etc., explique Gates.

Un site Web et des kiosques de test à l’échelle nationale

Le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique doit intensifier les tests. « Beaucoup plus de tests devraient être disponibles », a déclaré Gates dans son blog. «Nous devons démocratiser et faire évoluer le système de test en ayant un site Web que les gens peuvent consulter et décrire leur état. Les priorités, telles que les professionnels de la santé ou les personnes âgées, devraient pouvoir être testées dans les 24 heures. C’est très possible, de nombreux pays l’ont fait.»

Vous vous enregistrez en ligne, décrivez vos symptômes et indiquez votre emploi, puis vous êtes divisé en une catégorie d’importance. Ensuite, on vous dirait un kiosque de test à proximité où vous pourriez faire le test de manière indépendante, c’est-à-dire sans entrer en contact avec les autres. Dans un avenir prévisible, les tests pourraient également être renvoyés chez eux, puis simplement renvoyés, mais Gates ne prévoit pas pouvoir effectuer la procédure de test complète à domicile avant environ 6 mois entre le frottis et le résultat.

Coordination de la pertinence

«Nous serons en mesure de combler le besoin de tests dans les quelques semaines suivant la configuration du système. Sans le système, nous ne pouvons pas comprendre ce qui manque – comme les écouvillons, les réactifs, etc.», explique Gates. Les résultats obtenus doivent être rassemblés, par exemple, afin de pouvoir identifier rapidement des volontaires potentiels pour des essais cliniques. Cela montre également quand il est temps de revenir à la normale.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News