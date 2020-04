Coronavirus : «La présidence de Trump est terminée»

« Cela a pris beaucoup plus de temps qu’il n’aurait dû, mais les Américains ont maintenant vu l’homme escroc derrière le rideau », indique Peter Wehner.

Peter Wehner, analyste chez le quotidien américain The Atlantic, a écrit, dans un article, publié le 13 mars sur l’édition électronique de cette publication, que Donald Trump était fondamentalement inapte – intellectuellement, moralement, à tempérament et psychologiquement – à exercer ses fonctions.

« Pour moi, c’est la considération primordiale dans l’élection d’un président, en partie parce qu’à un moment donné, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un président soit confronté à une crise inattendue – et à ce moment-là, le jugement et le discernement du président, son caractère et sa capacité de leadership, comptent beaucoup ».

L’auteur ajoute : « Quant à M. Trump, la combinaison virulente d’ignorance, d’instabilité émotionnelle, de démagogie, de solipsisme et de vengeance ferait plus que conduire à un échec de la présidence ; cela pourrait très bien conduire à une catastrophe nationale. La perspective de Donald Trump comme commandant en chef devrait faire froid dans le dos à tous les Américains ».

Peter Wehner continue : « Cela a pris jusqu’à la seconde moitié du premier mandat de Trump, mais la crise est arrivée sous la forme de la pandémie de coronavirus, et il est difficile d’évoquer un président qui a été aussi submergé par une crise que le coronavirus a submergé Donald Trump. Cela dit, le président et son administration sont responsables d’erreurs graves qui nous ont coûté cher, en particulier les échecs de fabrication épiques quant aux tests de diagnostic, la décision de tester trop peu de personnes, le retard dans l’extension des tests aux laboratoires en dehors des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, et les problèmes dans la chaîne d’approvisionnement.

Ces erreurs nous ont laissés aveugles et inconscients de la courbe et, pendant quelques semaines cruciales, elles ont créé un faux sentiment de sécurité. Ce que nous savons maintenant, c’est que le coronavirus s’est propagé silencieusement pendant plusieurs semaines, sans que nous en soyons conscients et pendant que nous ne faisions rien pour l’arrêter. Les efforts de confinement et d’atténuation auraient pu considérablement ralentir sa propagation à un stade précoce et critique, mais nous avons raté cette opportunité ».

« Ils ont tout simplement perdu du temps qu’ils ne peuvent plus rattraper. Vous ne pouvez pas récupérer six semaines de cécité », a déclaré au Washington Post Jeremy Konyndyk, qui a aidé à superviser la réaction internationale à Ebola pendant l’administration Obama et est chercheur principal en politique au Centre pour le développement global. « Dans la mesure où il y a quelqu’un à blâmer ici, le blâme vient de la mauvaise gestion chaotique de la Maison-Blanche et de l’échec à reconnaître la situation dans son ensemble ».

L’analyste américain continue : « Plus tôt cette semaine, Anthony Fauci, le directeur très respecté de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses dont la réputation d’honnêteté et d’intégrité n’a été améliorée que pendant cette crise, a admis dans un témoignage au Congrès que les États-Unis ne fournissaient toujours pas de tests adéquats pour le coronavirus. “Il échoue. Admettons-le”. Il a ajouté : “L’idée que quiconque se fasse facilement passer des tests, la façon dont les gens dans d’autres pays le font, nous ne sommes pas prêts pour cela. Je pense que ça devrait l’être, mais nous ne le sommes pas”.

Nous savons également que l’Organisation mondiale de la santé a eu des tests efficaces que les États-Unis ont refusés, et les chercheurs d’un projet à Seattle ont tenté d’effectuer des tests précoces pour le coronavirus, mais ils ont été empêchés de le faire par des fonctionnaires fédéraux ».

Et d’ajouter : « Mais ce n’est pas tout. Le président aurait ignoré les premiers avertissements de la gravité du virus et s’était mis en colère contre un responsable des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies qui, en février, avait averti qu’une épidémie était inévitable. L’administration Trump a démantelé le bureau de la Santé mondiale du Conseil de sécurité nationale, dont le but était de lutter contre les pandémies mondiales ; nous en payons maintenant le prix ».

Selon M. Wehner, « la désinformation et les mensonges du président Trump sur le coronavirus font claquer la tête ».

« Trump a affirmé que le virus était freiné en Amérique alors qu’il se propageait. Il a affirmé que nous l’avions “limité” alors que nous ne l’avions pas fait. Il a affirmé que les tests étaient disponibles alors que ce n’était pas le cas. Il a affirmé que le coronavirus disparaîtra un jour “comme un miracle” ; ce ne sera pas le cas. Il a affirmé qu’un vaccin serait disponible dans quelques mois ; Fauci dit qu’il ne sera pas disponible pendant un an ou plus ».

« Dans l’ensemble, il s’agit d’un échec massif de leadership qui découle d’un énorme défaut de caractère. Trump est un menteur tellement habile qu’il est incapable d’être honnête, même si être honnête servait ses intérêts. Il est tellement impulsif, myope et indiscipliné qu’il est incapable de planifier ou même de penser au-delà du moment. Il est un personnage qui tend à semer la division et la discorde si bien qu’il a depuis longtemps perdu la capacité d’unir la nation en toutes circonstances et pour n’importe quelle cause. Et il est tellement narcissique et irréfléchi qu’il est complètement incapable d’apprendre de ses erreurs. La personnalité désordonnée du président le rend aussi mal équipé pour faire face à une crise que n’a jamais été un président. À quelques exceptions près, ce que Trump a dit n’est pas seulement inutile ; c’est carrément nuisible ».

Selon Peter Wehner, « la nation reconnaît cela, le traitant comme un spectateur et les directeurs d’école, les commissaires aux sports, les présidents d’université, les gouverneurs et les propriétaires d’entreprises à travers le pays se chargent de fermer une grande partie de la vie américaine sans les directives claires du président ».

Il a conclu : « Donald Trump se rétrécit sous nos yeux. Le coronavirus est très probablement le point d’inflexion de la présidence Trump, lorsque tout a changé, lorsque la fanfaronnade, l’ignorance et la superficialité du 45e président américain sont devenues indéniables, une réalité empirique, aussi incontestable que les lois de la science ou une équation mathématique.

Cela a pris beaucoup plus de temps qu’il n’aurait dû, mais les Américains ont maintenant vu l’homme escroc derrière le rideau. Le président, enragé d’avoir été démasqué, deviendra plus désespéré, plus aigri, plus dérangé. Il sait que rien ne sera pareil. Son administration peut chanceler, mais ce ne sera qu’une coquille creuse. La présidence Trump est finie ».