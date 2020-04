Les actions de Wall Street s’ouvrent à la baisse après l’annonce de données sinistres sur le chômage aux États-Unis d’Amérique

© REUTERS / Andrew Kelly

La baisse intervient alors que le nombre d’Américains déposant des demandes de prestations de chômage la semaine dernière a dépassé 6 millions. Les indices de Wall Street avaient auparavant chuté d’environ 4% après que les cas de coronavirus américain aient franchi la barre des 200 000 et le président Donald Trump a averti la nation de se préparer à une augmentation des décès.

Les indices boursiers des Etats-Unis d’Amérique ont légèrement baissé jeudi en raison d’un pic record de demandes de chômage aux États-Unis d’Amérique au milieu de la pandémie de COVID-19, rapporte Reuters.

Le Dow Jones a baissé de 0,59% à 20 819,46, le S&P a baissé de 0,48% à 2 458,54. Le troisième indice majeur, le Nasdaq Composite, a reculé de 0,59% à 7 317,45.

Mercredi, les actions des Etats-Unis d’Amérique ont chuté de plus de 3% à la suite des commentaires du président Trump sur une flambée d’infection à coronavirus dans le pays, le nombre de morts pouvant atteindre 240 000.

Le nouveau coronavirus, originaire de Chine en décembre 2019, a balayé le monde entier, infectant 962 690 et tuant 49 185. La pandémie a également bouleversé le marché mondial du pétrole après que les membres de l’OPEP ne soient pas parvenus à s’entendre sur une prolongation des réductions de production au-delà de mars.

Un record de 6,6 millions d’Américains a déposé des demandes de chômage la semaine dernière, doublant le niveau record de la semaine précédente, alors que l’impact de la nouvelle pandémie de coronavirus (COVID-19) augmentait de la fermeture des entreprises états-uniennes, a déclaré jeudi le Département du Travail dans ses déclarations hebdomadaires sur les demandes de chômage.

Le COVID-19 a infecté plus de 216 000 personnes aux États-Unis d’Amérique et tué plus de 5 100 personnes.

Les demandes de chômage aux États-Unis d’Amérique atteignent un record de 10 millions dans le cadre de la fermeture du coronavirus

Un agent de police de la ville de New York (NYPD) prend un selfie au milieu de la rue dans un Times Square presque vide, lors de l’épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19), à New York, États-Unis d’Amérique © Reuters / Brendan McDermid

Plus de 6,6 millions d’Américains ont déposé une demande de prestations de chômage pour la semaine se terminant le 28 mars. Le nombre de demandes est passé à 10 millions au cours des deux dernières semaines.

Les chiffres publiés sont beaucoup plus élevés que les prévisions citées par divers médias, car les économistes s’attendaient à un nombre de réclamations d’environ quatre millions.

« Au cours de la semaine se terminant le 28 mars, le chiffre d’avance pour les demandes initiales désaisonnalisées était de 6 648 000, soit une augmentation de 3 341 000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente », a déclaré jeudi le département américain du Travail. Selon l’agence, les derniers chiffres marquent « le niveau le plus élevé de demandes initiales désaisonnalisées de l’histoire de la série désaisonnalisée ».

Les données ont été ajustées car tous les États ont signalé une augmentation des réclamations pour la semaine précédente, la plus forte augmentation ayant été observée en Pennsylvanie (plus de 300 000), en Ohio et au Massachusetts.

Près de 3,3 millions de demandes ont été déposées au cours de la semaine se terminant le 21 mars, fracassant le record de 1982, lorsque le nombre de dépôts hebdomadaires initiaux avait atteint 695 000.

Les demandes de chômage record – qui ont atteint près de 10 millions pour les deux dernières semaines de mars – surviennent alors que les États-Unis d’Amérique luttent contre les effets dévastateurs de la pandémie de coronavirus sur son économie. Les fermetures à travers le pays ont fermé de nombreuses entreprises et entraîné des licenciements massifs.

La flambée massive de demandes de chômage a fait chuter les futures sur actions des Etats-Unis d’Amérique. Cependant, les indices clés sont restés en territoire positif une demi-heure avant la cloche d’ouverture.

Les États-Unis d’Amérique ont le plus grand nombre de cas de Covid-19 au monde avec plus de 216 000 personnes infectées, sur plus de 950 000 dans le monde.

