La fin d’un monde: la Russie envoie de l’aide humanitaire aux États-Unis…

Gestion de crise mondiale en Russie

Nous assistons en direct à la fin du monde tel que nous l’avons connu jusqu’à hier. Oubliez toutes les statistiques sur le PIB ou la richesse des nations. C’est la fin du monde que nous connaissions. Voici venu un autre monde que nous ne connaissons pas.

Après New York et Washington D.C. sur la Côte Est des États-Unis où des avions cargo russes emportant de l’aide humanitaire ont atterri, une aide humanitaire chinoise serait attendue à San Francisco sur la Côte Ouest.

Un pays avec un budget de défense annuel avoisinant un trillion de dollars a t-il besoin d’aide?

Source: Strategika 51

Trump dit que la Russie a offert beaucoup de fournitures médicales de haute qualité qui peuvent sauver beaucoup de vies

Un avion-cargo de l’armée de l’air russe est arrivé mercredi à New York pour livrer des fournitures médicales indispensables en réponse à l’épidémie de COVID-19 qui sévit aux États-Unis d’Amérique (EUA ; USA).

Le président des EUA Donald Trump a déclaré jeudi que la Russie offrait beaucoup de fournitures médicales de haute qualité qui pourraient sauver beaucoup de vies.

« C’était un très beau geste, de la part du président Poutine, j’aurais pu dire non merci, ou j’aurais pu dire merci … J’ai dit, je le prends », a déclaré le président des EUA lors d’un point de presse. sur COVID-19 à la Maison Blanche. « Il a offert beaucoup de choses médicales de haute qualité que j’ai acceptées. Cela peut sauver beaucoup de vies ».

Répondant à une question d’un journaliste, Trump a déclaré qu’il n’était pas « préoccupé par la propagande russe, pas même un peu ».

Mercredi, un avion-cargo militaire An-124 Ruslan a transporté du matériel médical, comme des masques, des désinfectants, etc., aux États-Unis d’Amérique.

L’aide a été livrée dans le prolongement de l’appel téléphonique entre Trump et le président russe Vladimir Poutine lundi. Les fournitures ont été envoyées à la Federal Emergency Management Agency (FEMA) à New York.

Commentant l’acheminement de l’aide, le Département d’État des EUA a déclaré qu’il était maintenant temps de « travailler ensemble pour vaincre un ennemi commun qui menace notre vie à tous ».

Les États-Unis d’Amérique restent la nation la plus touchée par la nouvelle maladie des coronavirus. Plus de 240 000 infections ont été enregistrées dans le pays, avec plus de 5 800 personnes décédées, selon le dernier décompte de l’Université Johns Hopkins.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News