Pas d’infection via les poignées de porte et trop de spéculations – virologue sur la crise du corona

Exception allemande ?

© REUTERS / AXEL SCHMIDT

Le nouveau virus corona n’est pas transmis par infection à frottis. Le virologue Hendrick Streeck l’a expliqué mardi dans le programme ZDF « Markus Lanz ». Pour lui, le principal problème dans la discussion actuelle sur la crise corona est qu’il manque des données et des faits fiables pour les décisions. C’est pourquoi il examine le « hotspot » Heinsberg.

Le virologue Hendrick Streeck et son équipe n’ont jusqu’à présent trouvé «aucun virus vivant de quelque surface que ce soit». Le professeur de virologie et directeur de l’Institut de virologie et de recherche sur le VIH à la Faculté de médecine de l’Université de Bonn l’a expliqué mardi dans le programme ZDF « Markus Lanz« . Là-bas, Streeck a déclaré que les scientifiques n’avaient jusqu’à présent trouvé aucun virus Sars-Cov 2 vivant sur des téléphones portables, des poignées de porte, des chats ou dans un supermarché lors de leurs enquêtes dans la région allemande la plus touchée, le district de Heinsberg.

Dans le district de Heinsberg (Rhénanie du Nord-Westphalie), le virologue, successeur de Christian Drosten à l’Institut de Bonn, a commencé une étude sur la propagation de Covid-19 pour le compte du gouvernement de l’État. L’étude «Covid-19 Case Cluster Study» vise, entre autres, à déterminer le nombre de cas non déclarés de personnes infectées par le virus Sars-CoV-2, a rapporté le journal spécialisé «Ärzteblatt» dans son édition en ligne.

Seuls les virus morts sur les surfaces

Sur le programme ZDF, Streeck a déclaré qu’il se concentre principalement sur les effets du nouveau virus corona et de la maladie Covid-19 qu’il déclenche, selon l’OMS, et sur les voies d’infection possibles. Des examens antérieurs dans le district de Heinsberg avaient détecté le nouveau virus corona en étalant des télécommandes, des éviers, des téléphones portables, des toilettes ou des poignées de porte. Mais à l’aide de ces traces, le virus n’a pas pu être cultivé en laboratoire. « Cela signifie que nous avons détecté l’ARN de virus morts, mais nous n’avons obtenu aucun virus vivant », a déclaré Streeck.

Ces résultats doivent être vérifiés à nouveau avec la nouvelle étude, a-t-il déclaré sur ZDF. Il s’agit d’un échantillon représentatif, « pour dire exactement où se trouve le virus et où il n’y en a pas ». Jusqu’à présent, il a pensé que « une poignée de porte ne peut être contagieuse que si quelqu’un a toussé dans sa main avant de se lever puis de toucher la poignée de porte ».

La durée de survie d’un virus sur une surface n’est pas encore connue avec précision. Mais même dans la maison d’une famille à Heinsberg avec plusieurs personnes infectées, aucun virus Sars-Cov 2 vivant n’a été trouvé sur les surfaces. Selon Streeck, il existe un danger particulier lorsque de nombreuses personnes passent des heures ensemble dans un espace confiné.

Beaucoup de spéculations et de calculs de modèles

Le virologue de Bonn considère comme un problème dans la discussion sur la propagation de Covid 19 et ses conséquences « que nous parlons beaucoup de spéculation et de calculs de modèles ». Il a ajouté: « Il ne doit y avoir qu’un seul facteur erroné dans un tel calcul mathématique, puis tout se confond comme un château de cartes. » Les données et les faits devraient être collectés afin de pouvoir faire des recommandations et prendre des décisions en fonction de ceux-ci.

Le virologue de Bonn a renouvelé sa critique de l’Institut Robert Koch (RKI) de Berlin, qui est considéré comme la principale institution pour l’observation des maladies infectieuses et est subordonné au ministère fédéral de la Santé. Il publie les rapports quotidiens sur la situation de Covid 19 en Allemagne. Streeck a été surpris que l’institut n’ait pas commencé une étude correspondante sur le «hotspot» Heinsberg dès le début. « Je pensais presque que c’était un devoir en tant que virologue que nous devions faire cela », mais le RKI a répondu à sa question qu’une telle étude n’était pas en cours de préparation.

« Une telle étude doit être faite afin que nous puissions trouver des réponses pour la politique et aussi pour les citoyens. » Le scientifique a également critiqué dans le programme que le gouvernement fédéral n’a pas encore vérifié l’efficacité des premières mesures prises rapidement. Cela concerne l’annulation d’événements et les écoles et jardins d’enfants fermés. Au lieu de cela, d’autres mesures ont été rapidement suivies sans identifier ce qui aiderait à freiner la propagation du virus.

Effet peu clair des restrictions

Avant les restrictions de sortie imposées par l’interdiction des contacts qui était en vigueur depuis le 23 mars, il a déclaré: «Nous devons attendre et voir ce qui se passe en premier. Le virus n’obéit à aucun politicien, il n’obéit à personne pour arrêter de contaminer les gens maintenant.»Les résultats des mesures devraient apparaître au plus tôt après deux semaines.

Streeck pense cependant qu’il est mal de tout retourner immédiatement. « Maintenant, nous sommes dans la situation et nous devons voir comment nous pouvons contrôler les taux d’infection. » Le virologue a déclaré que les premiers tests de masse et le confinement ciblé en Corée du Sud au lieu de mesures de blocage à l’échelle nationale étaient une meilleure mesure et une « très bonne stratégie ».

« Le danger avec ce virus, c’est quand il s’agit de l’hôpital, de la maison de retraite, de la maison de retraite », comme l’ont montré notamment Wolfsburg et Würzburg. C’était également un problème en Italie. Des groupes de personnes particulièrement vulnérables devraient être testés régulièrement, selon les employés des établissements de santé et de soins.

Critique de l’opinion unilatérale du gouvernement

Il apprécie « beaucoup » son prédécesseur Christian Drosten, a déclaré le virologue de Bonn. Aujourd’hui, Drosten travaille à la Charité de Berlin et conseille le gouvernement allemand sur la crise de Corona. Dans son podcast sur le diffuseur NDR, il avait déjà souligné le 3 mars que les virus corona étaient extrêmement sensibles au dessèchement. Selon le virologue, les virus corona ne seraient pas transmis par contact avec des billets ou des pièces, par exemple.

Mais tous les virologues travailleraient différemment, a souligné Streeck dans le programme ZDF: « M. Drosten travaille très centré sur les virus. » Il se regarde de plus près: « Qu’est-ce que le virus fait aux gens? Comment le système immunitaire réagit-il à cela? »Il a ajouté:« Ce que M. Drosten peut faire, je ne pouvais pas le faire aussi bien que lui. Mais ce que je fais, M. Drosten n’est pas aussi bon que je peux l’être. »Il n’y a pas de concurrence, seulement d’autres domaines spéciaux.

Streeck a regretté que le gouvernement fédéral ait jusqu’à présent adopté une approche unilatérale pour propager le virus. Malheureusement, jusqu’à présent, il n’y a pas eu de large échange avec d’autres experts, même pas d’autres pays. Le virologue a souligné qu’il ne perdrait pas de vue les conséquences sociales des restrictions imposées.

La stratégie de sortie est manquante

Les mesures actuelles des gouvernements fédéral et les États sont « assez drastiques comme limitation » par rapport aux virus et épidémies précédents. Il aurait aimé avoir préalablement discuté des objectifs des étapes. La limite déclarée est la capacité des hôpitaux, pas le nombre de personnes infectées. « Mais nous n’avons jamais entendu quelle est notre ligne directrice, quel est notre objectif. »

Au lieu de compter le nombre de nouvelles infections chaque jour, les médecins de soins intensifs ont dû être informés: « Voici notre limite. » Ils pourraient mieux évaluer quelles mesures étaient correctes. Selon le virologue, il pense personnellement qu’une stratégie de sortie est importante.

L’étude qui a été lancée vise à fournir des informations sur le nombre non divulgué de personnes infectées, le taux de mortalité et les voies d’infection. Streeck a donné un exemple: «Nous n’avons jamais entendu parler d’infections dans les salons de coiffure. Maintenant, les salons de coiffure sont fermés.» Pour lui, en tant que virologue et scientifique, il était important de se rappeler «que savons-nous et que ne savons-nous pas».

La Suède comme meilleur exemple?

«Nous savons relativement bien qu’il ne s’agit pas d’une infection par frottis», explique Streeck. D’un autre côté, on sait qu’il y a eu de nombreuses infections en contact humain étroit. Il s’agit de reconnaître les voies exactes d’infection. Cela peut être utilisé pour déterminer quelles mesures peuvent être retirées.

Du point de vue du virologue, la voie suédoise n’est « pas si mal » sans restrictions publiques drastiques. Étant donné que la voie d’infection – la proximité et le temps passé avec une personne infectée – est connue, l’appel en Suède à garder ses distances et à ne pas former de grands groupes et à faire attention à l’hygiène des mains est correct. « Et prenez soin les uns des autres: si quelqu’un se sent malade, il reste à la maison. »

Sortir dans le « Hotspot » Heinsberg

Dans une interview accordée à la «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ) à la mi-mars, Streeck a déclaré: «Je suis probablement le virologue qui a vu le plus de patients ici en Allemagne. Nous sommes allés de maison en maison et à toutes les personnes infectées du district de Heinsberg, particulièrement touchées par Covid-19, et avons demandé aux gens.»

Dans l’interview, il a expliqué que le nombre de morts associé au virus va augmenter en Allemagne, « mais pas par les nombres apocalyptiques qui circulent en partie ». Les décès dus au Sars-CoV-2 en Allemagne sont principalement des personnes âgées. «À Heinsberg, par exemple, un homme de 78 ans ayant déjà souffert de troubles médicaux est décédé d’une insuffisance cardiaque, et ce sans Sars-2 impliquant les poumons. Depuis qu’il a été infecté, il apparaît naturellement dans les statistiques de Covid 19.»

Streeck a déclaré au FAZ: « Bien sûr, les gens vont encore mourir, mais je me penche loin par la fenêtre et je dis: Il se pourrait bien qu’en 2020, nous n’ayons pas plus de décès que n’importe quelle autre année. »

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Nouveau record sinistre: les États-Unis d’Amérique deviennent le premier pays à signaler plus de 1 000 décès par Covid-19 en une seule journée, alors que les infections dans le monde dépassent le million

Source: RT