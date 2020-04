Coronavirus aux Etats-Unis d’Amérique (EUA ; USA): record mondial de décès et de «catastrophe» à New York

Image d’archives

© REUTERS / Brian Snyder

Un nouveau maximum de 1 480 décès en une journée par coronavirus a été enregistré aux États-Unis d’Amérique, le pire chiffre mondial depuis le début de la pandémie. Le pays nord-américain totalise ainsi 7 406 morts au total. Le maire de New York a qualifié la situation de « catastrophe nationale » et a annoncé le déclassement de l’équipement médical.

Les États-Unis d’Amérique sont également le pays le plus touché par la pandémie avec plus de 275 000 cas confirmés de contagion, plus que tout autre pays au monde et le double de celui de l’Italie, qui a le deuxième chiffre le plus élevé, soulignent les chiffres compilés par l’Université Johns Hopkins.

La nouvelle survient lorsque le président du pays, Donald Trump, conseille à tous les Américains de porter des masques en public pour se protéger contre le virus de peur que la maladie, qui a déjà infecté plus d’un million de personnes dans le monde, et on craint qu’il ne se propage par simple respiration, sans avoir besoin de tousser ou d’éternuer.

« Ce sera pour une période de temps et vraiment quelque chose de volontaire. Vous n’êtes pas obligé, et je choisis de ne pas le faire, mais certaines personnes peuvent vouloir le faire et c’est très bien », a déclaré Trump aux journalistes à la Maison Blanche.

Le vice-amiral du Corps commissionné du service de santé publique des Etats-Unis d’Amérique, Jerome Adams, a ajouté que même avec les masques, il était essentiel de pratiquer la distance sociale tout en maintenant un espace entre les gens.

© REUTERS / TOM BRENNER Donald Trump et les responsables de son bureau vont à la presse pour partager sur la situation du pays face à la pandémie de coronavirus

New York souffre davantage de la « catastrophe nationale »

New York est l’Etat du pays le plus touché par la pandémie, avec près de 3 000 morts et plus de 100 000 touchés. Le maire de la ville, Andrew Cuomo, a qualifié la situation de « catastrophe nationale » et a annoncé que de nombreux patients atteints de coronavirus « mourront à court terme en raison du manque de lits et de respirateurs artificiels ». [Ainsi fonctionne le capitalisme théorisé par les libéraux, les néolibéraux et les ultralibéraux dans sa politique rigoriste de non intervention étatique en période d’absence de crise. Ils ont déshabillé les Etats pour habiller les grandes fortunes – MIRASTNEWS].

Alors que les décès dus aux coronavirus continuent d’augmenter, Cuomo a annoncé qu’il utiliserait son autorité pour réquisitionner des respirateurs et des équipements de protection auprès des hôpitaux privés et des entreprises qui ne les utilisent pas. Le décret qu’il a déclaré approuver vise à éviter autant que possible la pénurie de ces kits et à contraindre les médecins en Europe à prendre des décisions de vie ou de mort concernant les patients à connecter au ventilateur.

« Si vous voulez me poursuivre pour avoir emprunté vos respirateurs de sauvetage excédentaires, alors poursuivez-moi », a déclaré Cuomo. Il a décrit la mesure comme « partager les ressources » [un vocabulaire qui existe dans la Relativité économique et sociétale mais pas dans le capitalisme qui parle seulement de «mutualiser les ressources» – MIRASTNEWS] et a promis de rendre l’équipe ou d’indemniser les propriétaires.

© REUTERS / SHANNON STAPLETON

Des proches pleurent la mort de leur proche au cimetière d’Arvin (Californie)

Le nombre de patients souffrant de coronavirus en soins intensifs diminue pour la première fois en Italie Plus de 15 000 personnes sont décédées de covid-19 dans le pays transalpin, tandis que le nombre total de cas confirmés s’élève désormais à 124 632. Source : RT

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Pourquoi les États-Unis d’Amérique déploient-ils maintenant leur opération militaire anti-drogue?

© Photo: Kevin Johnson / États-Unis d’Amérique Bleu marine

La mauvaise gestion de la crise sanitaire par le coronavirus, ainsi que les objectifs électoraux de Donald Trump, sont cités comme causes de l’intérêt de Washington à déployer une opération militaire dans la mer des Caraïbes et dans le Pacifique Sud, selon Ricardo Pascoe Pierce, ancien ambassadeur du Mexique à Cuba.

Pascoe Pierce a mentionné que cette situation n’est pas nouvelle, car l’opération ordonnée par Washington montre que «la politique états-unienne envers Cuba et le Venezuela est une politique intérieure et non étrangère».

En tant que tel, l’ancien ambassadeur a noté lors du dialogue avec Sputnik que le moment de ce déploiement militaire avait une motivation électorale. Il a notamment mis en évidence le cas de la Floride, un État qui concentre une grande population d’origine latine aux États-Unis d’Amérique et qui, jusqu’au 3 avril, a 9 008 cas confirmés de coronavirus, ainsi que 144 décès dus à cette maladie.

« La mauvaise gestion du gouverneur républicain [Ron DeSantis] de la crise sanitaire en Floride met en danger la réélection de Trump et perd l’État de Floride. Il veut relancer l’électeur latino-vénézuélien et cubain en Floride, et le Venezuela est la cible idéale. Si Trump perd la Floride, il perd la présidence », a déclaré Pascoe Pierce.

Des responsables du gouvernement états-unien, cités par Foreign Policy, affirment la résistance du ministère de la Défense à mener à bien l’opération militaire à ce moment-là. Cette position était justifiée par la limitation des ressources humaines et matérielles des forces armées face à l’avancée du COVID-19 aux États-Unis d’Amérique.

Cependant, pour Pascoe Pierce, cette réponse peut également être motivée par « l’armée des Etats-Unis d’Amérique craignant un autre conflit « local » qui se lancerait dans une guerre impossible à gagner, comme l’Afghanistan ou l’Irak ».

D’un autre côté, l’ancien ambassadeur du Mexique a estimé que l’action militaire dans le Pacifique Sud n’est pas nouvelle, car les États-Unis d’Amérique intimident « le trafic de drogue qui réoriente son activité vers les Caraïbes comme il l’a fait à l’époque de [Bill] Clinton. Il fait partie de l’effort des Etats-Unis d’Amérique pour étrangler l’économie vénézuélienne. »

La politique étrangère cite également un autre ancien responsable de la défense, qui a déclaré que la récente mobilisation de troupes dans les Caraïbes faisait partie d’un plan, discuté précédemment, visant à augmenter les ressources en armes du Southern Command, basé en Floride, qui est chargé de coordonner les efforts des forces de sécurité avec l’Amérique centrale et les Caraïbes. À cet égard, Pascoe Pierce a conclu que Donald Trump « n’a pas pu s’imposer à l’armée … la culture états-unienne est très militariste ».

Cet aspect, en outre, est lié aux intérêts pétroliers des États-Unis d’Amérique, ainsi qu’aux réserves de pétrole du Venezuela, un aspect analysé par l’analyste Alfredo Jalife-Rahme dans sa collaboration avec Sputnik.

En outre, selon un article récemment publié par le Wall Street Journal, les actions récentes de Washington visent, en fin de compte, à « restaurer la démocratie » au Venezuela à partir de l’aggravation des problèmes économiques auxquels le régime de Caracas est confronté face à la pandémie par COVID-19, ainsi que par la baisse des prix du pétrole.

La proposition de transition envisage le retrait des sanctions économiques au gouvernement vénézuélien, à condition que Nicolas Maduro et Juan Guaido cèdent leurs pouvoirs à un nouveau gouvernement de transition chargé d’organiser de nouvelles élections dans une période maximale de 12 mois.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News