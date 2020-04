Cuba promet d’aider la RDCongo à lutter contre COVID-19

Kinshasa exprime sa volonté de travailler avec Cuba pour promouvoir la coopération diplomatique entre deux nations

KAMPALA, Ouganda – Cuba s’est engagée vendredi à soutenir la République démocratique du Congo (RDC) dans la lutte contre la pandémie mortelle de coronavirus.

L’ambassadrice de Cuba à Kinshasa, Eva Yelina Silva Walker, a fait cette offre lors d’une réunion avec la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Marie Thérèse Tumba Nzeza, dans la capitale.

L’offre a été faite par le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez qui a déjà envoyé l’offre à son homologue de la RDC.

« Lors des échanges, Eva Yelina a affirmé la disponibilité de son pays à intervenir en RDC dans le cadre des soins de santé pendant cette période de lutte contre le COVID-19 », selon un communiqué faisant suite à la réunion.

Nzeza a remercié Cuba pour son offre et pour des interventions similaires dans différents pays. Elle a exprimé le souhait de la RDC de voir le soutien de Cuba se concrétiser en RDC.

Le ministère des Affaires étrangères a exprimé sa volonté de travailler avec l’ambassadeur de Cuba pour promouvoir la diplomatie et la coopération entre les deux pays.

Le 10 mars, des responsables de la RDC ont confirmé son premier cas de pandémie mortelle lors de la visite d’un ressortissant belge dans le pays. Il a ensuite été mis en quarantaine à l’hôpital de Kinshasa.

Le nombre de cas de COVID-19 est passé à 134 avec quatre décès en RDC.

Depuis son apparition à Wuhan, en Chine, en décembre dernier, le virus s’est propagé dans au moins 181 pays et régions, selon les données compilées par la Johns Hopkins University, basée aux États-Unis d’Amérique.

Les données montrent que plus d’un million de cas ont été signalés dans le monde, avec un bilan mondial de près de 60 000 morts, et plus de 225 500 rétablis.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : AA