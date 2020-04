Des emplois détruits dans le monde alors que le coronavirus déclenche une récession

Les travailleurs du monde sont ébranlés par le choc initial de la récession des coronavirus, avec des pertes d’emplois et des demandes de protection sociale dans le monde qui se chiffrent déjà à des millions cette semaine. Alors que l’Organisation internationale du Travail met en garde contre près de 25 millions de licenciements si le virus n’est pas contrôlé, les coupures de l’Autriche aux États-Unis d’Amérique reflètent la récession la plus profonde en temps de paix depuis les années 1930, alors que les économies sont gelées pour combattre la pandémie.

« Nous constatons que les taux de chômage aux États-Unis d’Amérique et en Europe montent bien chez les adolescents », a déclaré à Bloomberg Television Peter Hooper, responsable mondial de la recherche économique à Deutsche Bank AG. «Compte tenu de la douleur que nous voyons à court terme aux États-Unis d’Amérique et en Europe, cela est sans précédent depuis la Grande Dépression, en termes d’ampleurs.»

L’augmentation du chômage intensifiera la pression sur les gouvernements et les banques centrales pour accélérer la mise en œuvre de programmes visant à indemniser les travailleurs licenciés ou à tenter de persuader les employeurs d’accumuler du personnel jusqu’à la disparition du virus. Un échec risquerait une récession encore plus profonde ou une reprise faible, ce qui obligerait les décideurs politiques à envisager encore plus de mesures de stimulation en plus de celles déjà déployées.

Chez JPMorgan Chase & Co., les économistes prévoient que leur mesure du chômage dans les marchés développés bondira de 2,7 points de pourcentage d’ici le milieu de cette année, ayant commencé cette année autour de son plus bas niveau en quatre décennies. Bien qu’il y aura une certaine guérison à mesure que les économies se redressent, ils prédisent toujours un taux de chômage élevé de 4,6% aux États-Unis d’Amérique et de 8,3% dans la zone euro d’ici la fin de 2021.

Test de stress

Le choc sur les marchés du travail constitue également un test de résistance pour différents modèles sociaux. La culture plus flexible des États-Unis d’Amérique signifie que plus perdront leur emploi que dans la zone euro ou au Japon, où le maintien en poste du personnel est plus lourd lors d’un choc. Un premier aperçu de la dévastation aux États-Unis d’Amérique était évident dans son rapport mensuel sur le travail vendredi, montrant que l’emploi a chuté le mois dernier pour la première fois en une décennie. La masse salariale a chuté de plus de 700 000, sept fois plus que les économistes l’avaient prévu. Ces chiffres sont d’autant plus inquiétants qu’ils ne couvrent que le début des dégradations du marché du travail début mars, avant les plus grands cycles de licenciements et de fermetures. Un coup plus important est donc à venir, notamment depuis le nombre d’Américains candidats au chômage les prestations ont grimpé à un record de 6,65 millions la semaine dernière, soit plus du double du record établi la semaine précédente. Les 9,96 millions de demandes combinées de ces deux semaines équivalent au total des six premiers mois et demi de la récession de 2007-2009.

Goldman Sachs Group Inc. a prédit cette semaine que le chômage atteindrait bientôt un record de 15%. En Europe, un rapport a montré que près d’un million de Britanniques ont demandé des prestations sociales en l’espace de deux semaines, soit 10 fois le nombre normal. Le bureau des statistiques du pays a publié une enquête auprès des entreprises dont 27% réduisent à court terme les effectifs.

Il y a également eu une augmentation record des demandes de chômage en Espagne, dont le taux de chômage de près de 14% est déjà parmi les plus élevés du monde développé. Le taux de l’Autriche a grimpé à 12%, le plus haut depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bien que le chômage allemand ait à peine augmenté en mars, comme le rapport des Etats-Unis d’Amérique, ces données étaient basées sur une date butoir avant que la plupart des mesures de fermeture ne prennent effet. Mais Detlef Scheele, qui dirige l’agence pour l’emploi du pays, a déclaré que les données du mois prochain montreront une augmentation du chômage.

Heures réduites

Un nombre record de 470 000 entreprises ont demandé une aide salariale à l’État allemand en mars – un nombre qui devrait continuer à augmenter – ce qui suggère que jusqu’à présent, environ un cinquième de la main-d’œuvre pourrait voir ses heures de travail réduites. Les entreprises françaises se sont également précipitées pour bénéficier d’une aide gouvernementale afin de maintenir la masse salariale des salariés, tout en étant rémunérées par l’État à hauteur de 84% de leur salaire. Jeudi, 400 000 entreprises ont postulé pour 4 millions de travailleurs, soit environ 20% de la main-d’œuvre du secteur privé.

Les données nordiques montrent déjà que la région subit un choc majeur de l’emploi, avec plus de 800 000 personnes sans emploi, dont plus de 620 000 dans des congés temporaires en Finlande et en Norvège, selon les calculs de Bloomberg.

En Asie, le taux de chômage au Japon s’est maintenu à 2,4% en février, mais le rapport entre les postes disponibles et le niveau le plus bas en trois ans a fortement baissé. Des développements plus récents ont montré une souscription rapide de prêts d’urgence via un programme gouvernemental aux personnes qui ont perdu leur emploi ou qui subissent des baisses de salaire.

Près de 23 millions, soit un tiers de la population thaïlandaise, se sont inscrits au versement en espèces du gouvernement depuis sa mise à disposition le 28 mars. Les subventions ne devraient couvrir que 9 millions de personnes et verseront 15 000 bahts (455 $) à chaque individu. Dans trois mois, l’accent sera mis sur la Chine, dont l’économie revient à pleine capacité. Son taux de chômage urbain enquêté a bondi à un record de 6,2% en février avec la fermeture des entreprises. Ces interruptions ont entraîné le licenciement d’environ 8 millions de personnes, selon les économistes d’Australia & New Zealand Banking Group.

Aussi révélatrice que soit cette phase de la crise économique mondiale, Peter Hooper de la Deutsche Bank dit que les perspectives ne sembleront pas aussi sombres lorsque l’épidémie de virus cessera et que la demande rebondira.

« Vous devriez voir une baisse assez rapide de ces niveaux très élevés de chômage », a-t-il déclaré.

Simon Kennedy

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Bloomberg