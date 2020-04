Imprévoyance, incompétence ou pure méchanceté ? – «Le gouvernement nous envoie NUES contre Covid-19»: RT parle à une infirmière française de la flashmob de déshabillage des soignants

Image d’archives

PHOTO DE FICHIER: Le personnel médical travaille à l’unité de soins intensifs de la clinique Ambroise Pare à Neuilly-sur-Seine près de Paris © REUTERS / Benoit Tessier

Les soignants français qui combattent Covid-19 sont terriblement sous-équipés et surchargés de nouveaux cas, a déclaré une infirmière locale, expliquant une action récente qui a vu des médecins poser nus pour montrer leur vulnérabilité à la contagion mortelle.

La manifestation peu orthodoxe a débuté plus tôt cette semaine, avec des dizaines d’infirmières se déshabillant dans une protestation silencieuse contre le gouvernement « nous envoyant nus pour faire face à cette pandémie », comme Melina Dufraigne-Laflechelle, l’une des infirmières derrière la flashmob, l’a mise sur RT France.

Utilisant le hashtag #apoilcontrelecovid (nu contre le Covid), la manifestation silencieuse a présenté des médecins de tous âges posant avec de petites pancartes cachant leurs parties intimes.

Avertissement: images explicites

«Comme vous le savez tous, pour pouvoir traiter les patients avec dignité et ne pas prendre de risques pour nous et nos patients, nous avons besoin d’un équipement que nous n’avons pas», a expliqué Dufraigne-Laflechelle.

Les masques à l’ancienne sont le seul équipement de protection que le personnel médical local ait reçu du gouvernement, a-t-elle affirmé.

La France, où le virus a coûté la vie à plus de 6 500 personnes, semble sous-préparée pour contenir Covid-19.

«Le gouvernement ne nous entend pas; nous ne sommes pas entendus, les hôpitaux non plus », a déclaré Dufraigne-Laflechelle, déplorant que «le secteur de la santé soit en mauvaise posture depuis 15 à 20 ans ».

Cet état de choses pèse lourdement sur les opérations quotidiennes, selon l’infirmière. Les patients et leurs familles sont obligés d’apprendre que «le cinquième ou sixième pays le plus puissant du monde n’a pas assez de capacité de soins intensifs».

Nous devons faire des choix, vous le savez et cela se dit; c’est une réalité, des choix sont faits chez les personnes que nous traitons et que nous traiterons.

Vendredi, la France a enregistré 588 décès en seulement 24 heures, marquant le pire bilan d’un jour de Covid-19 dans le pays depuis le début de l’épidémie. Le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, a décrit la situation comme « totalement sans précédent dans l’histoire de la médecine française ».

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Même dans les pharmacies quand les masques existent, lorsque les infirmières ou autres soignants se présentent pour les acheter, les pharmaciens disent que c’est réservé aux professionnels et refusent de les leur vendre! Étonnant ne sont-ils pas des professionnels de la santé? Ils ne l’ont pas à l’hôpital et ils ne peuvent pas l’acheter, quels plans existent derrière ce genre de mesure? Est-ce aussi une mesure gouvernementale? MIRASTNEWS

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Le coronavirus affecte déjà plus de 1,1 million de personnes dans le monde

Plus de 58 900 décès ont été enregistrés dans le monde, tandis que plus de 226 700 personnes se sont remises de la maladie.

Personnel médical portant des combinaisons de protection et des masques faciaux à Paris, France, le 1er avril 2020.Benoit Tessier / Reuters

Les personnes infectées par le coronavirus ont dépassé 1,1 million dans le monde ce samedi. Selon les statistiques officielles collectées par le Johns Hopkins University Center for Science and Systems Engineering (USA), il y a 1 118 921 cas positifs pour le SRAS-CoV-2 dans le monde et 58 937 décès. De même, 226 700 personnes ont déjà récupéré.

Les États-Unis d’Amérique, l’Italie et l’Espagne arrivent en tête des pays où le nombre d’infections est le plus élevé, représentant près de la moitié de tous les cas positifs. Dans le pays nord-américain, le nombre de décès le plus élevé en une seule journée a été enregistré ce vendredi, avec près de 1 200 décès, le nombre le plus élevé en une seule journée dans le monde, alors que les personnes infectées sont maintenant 278 458.

En Italie, le nombre de personnes infectées s’élève déjà à 119 827, après avoir enregistré 4 585 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures. Pour le cinquième jour consécutif, le nombre de nouveaux cas est resté dans une fourchette comprise entre 4 050 et 4 782 ce vendredi, confirmant l’espoir du gouvernement italien que l’épidémie a atteint un plateau, avant la baisse attendue de la courbe en un avenir proche.

L’Espagne a enregistré ce vendredi la première légère baisse du nombre de décès cette semaine. Les décès depuis le début de la crise sanitaire sont de 11 198, tandis que les personnes infectées sont 119 199, après avoir ajouté 1 489 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures.

Amérique latine

En revanche, le nombre de personnes infectées dans les pays d’Amérique latine continue d’augmenter, forçant les gouvernements à prendre de nouvelles mesures. Le président Martín Vizcarra a décrété l’utilisation obligatoire des masques faciaux au Pérou pour sortir. Pendant ce temps, au Brésil, où les cas mortels sont plus de 365, la controverse grandit concernant la gestion du président Jair Bolsonaro pour gérer la pandémie.

Les personnes infectées par des coranavirus en Équateur dépassent déjà 3 300 et au moins 145 sont décédées. Cependant, le président équatorien Lenín Moreno a souligné que ces chiffres sont loin de la réalité de la pandémie. [Pourtant des corps s’étalent partout dans les rues ! – MIRASTNEWS].

La situation sanitaire est hors de contrôle en Équateur

Combattez la pandémie

Le secrétaire général des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, a fait un nouvel appel ce vendredi à tous les pays à mettre fin aux conflits armés et lutter contre la pandémie. À cet égard, il a cité en exemple la situation à laquelle sont confrontés des pays comme le Yémen, où il considère que « le conflit a explosé », malgré le soutien exprimé par le Gouvernement, les Houthis et le Joint Forces Command.

Antonio Guterres a de nouveau appelé les gouvernements et les parties impliquées dans les conflits à mettre fin à ce « cauchemar humanitaire » et à assister aux tables de négociation. « Le virus a montré à quelle vitesse il peut traverser les frontières, dévaster des pays et changer des vies. Le pire reste à venir », a-t-il déclaré.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Mises à jour en direct: le Premier ministre espagnol prolonge l’état d’urgence étant donné que les cas de COVID-19 s’élèvent à 124 736

© REUTERS / Michael Dwyer

Alors que le nombre de cas de COVID-19 confirmés dans le monde a dépassé le million, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) souligne la nécessité pour les pays de fermer leurs économies pour freiner la propagation du coronavirus, être patient et donner du temps pour le travail.

Le nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis d’Amérique a dépassé les 250 000, a révélé vendredi le tracker en temps réel de l’Université Johns Hopkins.

La Russie suspend, à partir du 4 avril, les vols internationaux pour évacuer les citoyens de l’étranger, afin de contenir le coronavirus en empêchant une nouvelle vague de cas importés.

Selon l’ambassadeur de Russie aux États-Unis d’Amérique, Anatoly Antonov, plus de 2 000 citoyens russes ne peuvent pas revenir des États-Unis d’Amérique en raison des restrictions de voyage qui ont été introduites pour lutter contre la propagation du COVID-19.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que l’épidémie de COVID-19 était une pandémie le 11 mars. Selon les données mises à jour par l’OMS le 3 avril, le nombre total de personnes infectées s’élève à 972 303, tandis que le nombre de morts est de 50 322. L’Université Johns Hopkins soutient qu’environ 1,1 million de personnes [en réalité plus d’un million – MIRASTNEWS] ont été infectées par le coronavirus dans le monde, avec plus de 59 000 décès à ce jour.

LIRE LA SUITE

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News