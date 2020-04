Le bilan des décès dus aux coronavirus en France augmente de 600 au cours de la journée passée

Le nombre de décès dus aux maladies et complications associées aux coronavirus en France a atteint 5 091

PARIS, 3 avril – Près de 600 patients sont décédés des complications causées par le coronavirus dans les hôpitaux français au cours des dernières 24 heures, portant le nombre de morts à plus de 5000, a déclaré vendredi le directeur général de la santé le français Jérôme Salomon lors d’une conférence de presse.

« Depuis le 1er mars, pas moins de 5 091 personnes sont décédées des suites d’un coronavirus dans les hôpitaux. De ce nombre, 588 sont décédées au cours des 24 dernières heures », a-t-il déclaré.

Salomon a ajouté que « à ce jour, 27 432 personnes ont été traitées dans des hôpitaux. De ce nombre, plus de 6 000 patients sont dans des unités de soins intensifs ».

Le responsable a informé que « le ministère français de la Santé suivait de près la situation dans les maisons de repos ». « Plus de 3 000 institutions ont déjà signalé des cas de coronavirus », a ajouté Salomon.

Fin décembre 2019, des responsables chinois ont informé l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de l’épidémie d’une pneumonie jusque-là inconnue dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine. Depuis lors, des cas du nouveau coronavirus – nommé COVID-19 par l’OMS – ont été signalés aux quatre coins du monde, y compris en Russie.

Le 11 mars 2020, l’OMS a déclaré l’épidémie de coronavirus une pandémie. À ce jour, plus de 1 000 000 de personnes ont été infectées dans le monde et plus de 53 000 décès ont été signalés. Cela dit, plus de 213 000 personnes se sont remises de la maladie à travers le monde.

