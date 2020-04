«À la recherche du sommet et de l’autre côté de la montagne»: le coronavirus a tué plus de 4 100 New-Yorkais en un peu plus d’un mois, et le pire reste à venir

Les gens regardent le USNS Comfort arriver à New York le 30 mars 2020. Kena Betancur / VIEWpress via Getty Images

Le coronavirus a fait des ravages à New York, infectant plus de 122 000 personnes – plus que le total déclaré par la Chine – et tuant plus de 4 100 personnes.

Le gouverneur Andrew Cuomo a fermé des écoles, mis la ville en pause, fermé des commerces non essentiels, accéléré les tests et créé des hôpitaux de fortune.

Au cours du mois qui a suivi la notification du premier cas de coronavirus à New York, les hôpitaux ont été débordés. Les morgues se remplissent à pleine capacité, les ressources médicales sont insuffisantes et les travailleurs de la santé de première ligne font face à des scènes «apocalyptiques».

À New York, les autorités ont réquisitionné trois monuments emblématiques – Central Park, le Javits Convention Center et le National Tennis Center – et érigé des tentes médicales et des lits d’hôpital dans ces espaces.

Le symbolisme ne pourrait être plus troublant: des lieux connus pour rassembler des foules de personnes sont devenus des sites de triage alors que la ville se débat avec son nombre de cas de coronavirus et son nombre de morts qui augmentent rapidement.

Les États-Unis d’Amérique sont le nouvel épicentre de la pandémie de coronavirus, avec au moins 312 400 cas – soit un sur cinq de tous les cas de COVID-19 dans le monde – et plus de 8 500 décès. L’État de New York est l’une des régions les plus durement touchées, avec 122 000 patients – plus que tout ce que la Chine a signalé – et au moins 4 159 décès.

Les hôpitaux de l’État sont inondés, les morgues débordent et les travailleurs médicaux épuisés, obligés de mettre des sacs poubelles en raison d’un manque d’équipement de protection, sont eux-mêmes testés positifs pour le coronavirus. Au moins trois infirmières, un neurochirurgien pédiatrique bien connu et un médecin des urgences sont décédés.

Des membres de Samaritan’s Purse ont mis la touche finale à un hôpital de campagne dans Central Park à New York le 30 mars 2020. Spencer Platt / Getty Images

Tout cela en un peu plus d’un mois.

Le coronavirus est « vraiment vicieux », a déclaré dimanche le gouverneur de New York Andrew Cuomo lors d’un point de presse. Il a décrit la maladie comme un «tueur efficace».

Voici comment COVID-19 a ravagé New York si rapidement.

Une épidémie en banlieue

Les premiers rapports de cas de coronavirus sont apparus en Chine fin décembre, bien que les experts pensent qu’il y avait probablement déjà circulé depuis environ un mois. Depuis, la maladie s’est propagée en Asie, en Europe et aux États-Unis d’Amérique: plus de 1,2 million de personnes ont été infectées et le nombre de morts a dépassé 65 700.

Le premier cas confirmé de New York, rapporté le 1er mars, était un travailleur de la santé d’une trentaine d’années qui était revenu d’un voyage en Iran. Son deuxième était un homme de 50 ans du comté de Westchester, Lawrence Garbuz, qui travaille dans un cabinet d’avocats avec des bureaux près de Grand Central.

Garbuz, qui est tombé malade vers le 27 février et a été testé positif le 2 mars, a été le premier cas de propagation communautaire à New York: il n’avait voyagé dans aucun pays où sévissait une épidémie grave, ni n’avait été exposé à un patient atteint de coronavirus.

La ville de New Rochelle, où il vit, est devenue le premier hotspot de l’État. Les responsables ont demandé à 1 000 personnes de se mettre en quarantaine, et le gouverneur Andrew Cuomo a imposé une zone de confinement d’un mile autour d’une synagogue où plus de 100 familles étaient entrées en contact avec Garbuz.

Cuomo, cependant, a déclaré qu’aucun de ces patients n’était probablement le vrai premier de l’État.

« Je ne doute pas que le virus était là bien plus tôt que nous ne le pensons et avant qu’il n’atteigne un autre état », a-t-il déclaré.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, prononce une allocution lors d’une conférence de presse concernant le premier cas confirmé de coronavirus dans l’État de New York dans le quartier de Manhattan de la ville de New York, New York, le 2 mars 2020. Andrew Kelly / Reuters

Quand les forces sont devenues des faiblesses

Beaucoup considèrent le mouvement constant et la densité élevée de New York comme l’une de ses plus grandes forces, ainsi que la dépendance de ses résidents à l’égard du transport en commun.

Dans le même temps, « cette proximité spatiale nous rend vulnérables », comme l’a dit Cuomo.

Le coronavirus se propage facilement d’une personne à l’autre lorsque les individus se trouvent à moins de 6 pieds les uns des autres – quelque chose de difficile à éviter à New York, car il abrite 27 000 personnes par mile carré. Les personnes infectées peuvent transmettre le virus pendant des jours avant de présenter des symptômes. Certains porteurs restent asymptomatiques tout le temps.

De plus, le virus peut survivre pendant 72 heures sur des balustrades métalliques et des sièges en plastique comme ceux des métros et des bus.

Après ses deux premiers cas confirmés, les chiffres de New York ont grimpé en flèche: il y en avait 88 le 12 mars, puis 464 le 16 mars. Le total dépassait 2 000 le 18 mars et, le 20 mars, il y avait plus de 5 600 cas. Le seuil de 10 000 cas est arrivé moins de deux jours plus tard.

Cuomo a déclaré l’état d’urgence le 7 mars, puis a interdit les rassemblements de plus de 500 personnes cinq jours plus tard.

Une femme portant un masque marche sur le pont de Brooklyn, autrement vide, au milieu de l’épidémie de coronavirus le 20 mars 2020 à New York. Victor J. Blue / Getty Images

Les restaurants, les spectacles de Broadway, le Metropolitan Museum of Art et d’autres monuments de Manhattan ont été fermés pour promouvoir la distanciation sociale et ralentir la propagation du virus pour « aplatir la courbe » afin que les systèmes de santé ne soient pas submergés.

Mais tout semble être arrivé trop tard.

«Quatre mois, six mois, neuf mois»

D’autres fermetures massives ont rapidement suivi.

Les écoles de l’État de New York ont fermé leurs portes le 15 mars; Cuomo a mis toute la ville en pause une semaine plus tard, fermant des entreprises non essentielles et émettant une ordonnance de séjour à domicile.

« Ce n’est pas une situation à court terme … Cela va durer quatre mois, six mois, neuf mois », a-t-il déclaré aux journalistes.

Les stations de métro sont devenues désertes. Les étagères Bodega ont été vidées. Les enfants et les parents de New York étaient confrontés à une situation inconnue: rester à la maison 24h / 24, indéfiniment.

L’Army Corps of Engineers a ouvert un hôpital de campagne temporaire au Jacob K. Javits Convention Center à New York en réponse à la pandémie de COVID-19 le 30 mars 2020. John Lamparski / Getty Images

Le verrouillage est un « double coup dur« , a déclaré Cuomo, car l’État de New York est sur le point de perdre 10 à 15 milliards de dollars de revenus en raison des coûts de la lutte contre le virus. Mais il n’y a pas d’autre choix: Cuomo a prévu que 40% à 80% des résidents de l’État contracteraient probablement COVID-19.

« Tout ce que nous essayons de faire, c’est de ralentir la propagation. Mais cela se propagera – c’est aussi contagieux », a-t-il déclaré.

Le 23 mars, la ville a signalé plus de 13 000 cas. Le nombre a plus que doublé en quatre jours, pour atteindre 26 700 le 27 mars. Au 30 mars, plus de 38 000 New-Yorkais avaient contracté le virus et 45 707 avaient été infectés au 1er avril.

Mais ces chiffres qui augmentent rapidement sont en partie le reflet des tests agressifs de New York.

Selon les données recueillies par le COVID Tracking Project, un effort bénévole dirigé par Alexis Madrigal de l’Atlantic pour comptabiliser les tests dans chaque État, New York avait effectué plus de 283 600 tests vendredi. À titre de comparaison, le New Jersey, le deuxième État le plus durement touché, a effectué plus de 75 300 tests samedi.

Malgré cela, des milliers de personnes malades n’ont pas pu se faire dépister. Les pénuries persistantes de tests ont conduit New York, comme la Californie et Washington, à réserver des tests à ceux qui en ont le plus besoin: les patients gravement malades, les travailleurs de la santé symptomatiques et les premiers intervenants.

Au moins 1 400 employés du service de police de New York ont contracté le coronavirus, de même que 282 membres du service d’incendie de New York, plus de 580 travailleurs du MTA et 4 500 ambulanciers.

Les personnes présentant des symptômes légers à New York sont priées de rester à la maison.

Dans l’ensemble, les capacités de diagnostic des États-Unis d’Amérique ont été criblées d’erreurs et de retards. Le CDC a d’abord conçu un test défectueux, et les pénuries de tests en cours empêchent toujours les responsables de bien comprendre l’ampleur de l’épidémie.

Scènes «apocalyptiques» dans les hôpitaux de New York

Beaucoup de riches de New York semblent avoir fui la ville. Mais la plupart des gens passent ces premiers jours du printemps enfermés dans des appartements exigus, comptant sur la livraison et les plats à emporter au moment des repas. Certains sortent brièvement pour promener leurs chiens ou vont courir, donnant avec méfiance une large place à tous ceux qu’ils croiseront.

Un travailleur nettoie une station de métro de Brooklyn alors que New York affronte l’épidémie de coronavirus le 11 mars 2020. Spencer Platt / Getty Images

Incapables de gérer le flux incessant de patients, les hôpitaux manquent d’espace. Un médecin de l’hôpital Elmhurst dans le Queens a décrit la scène comme « apocalyptique » au New York Times, et a déclaré que les patients étaient décédés en attendant un traitement.

Une infirmière a déclaré à Business Insider que des personnes présentant des symptômes de coronavirus se présentaient au NYU Medical Center toutes les trois à cinq minutes le 25 mars. Le Dr Jolion McGreevy, directeur médical du service d’urgence de l’hôpital Mount Sinai, a déclaré que tant de gens essayaient de vaincre la maladie chez eux, certains tiennent le coup jusqu’à ce que leurs besoins soient urgents, puis arrivent dans les hôpitaux en « insuffisance respiratoire imminente ». Il est désormais conseillé aux ambulanciers de New York de laisser les patients en arrêt cardiaque à la maison s’ils ne peuvent pas détecter de pouls.

Les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé préexistants sont plus vulnérables aux pires effets du coronavirus. Mais un patient sur cinq admis dans les hôpitaux de New York a moins de 44 ans, a rapporté Bloomberg.

« Tant de patients ne correspondent pas à l’image que l’on nous a dit de Chine ou d’Italie. Ce ne sont pas seulement des patients âgés; c’est n’importe qui », a déclaré Kaedrea Jackson, médecin à l’hôpital Mount Sinai Morningside, à Bloomberg.

Comme «combattre un fantôme»

Pendant ce temps, une grave pénurie de fournitures médicales se profile.

Lorsque l’épidémie culmine, les patients auront besoin de 30 000 ventilateurs de plus que l’état actuel, selon Cuomo. Les responsables doivent également augmenter la capacité de New York de 50 000 lits d’hôpital et 3 000 lits de soins intensifs à 110 000 et 30 000, respectivement, a-t-il déclaré.

Les équipements de protection individuelle (EPI) pour les travailleurs médicaux, y compris les masques, les blouses médicales, les écrans faciaux et les gants, sont déjà rares. En conséquence, #GetUsPPE, un cri de ralliement des médecins combattant le COVID-19, est devenu un mouvement.

Mais les infirmières de New York ont été réduites à utiliser des sacs poubelles pour éloigner le virus, tandis qu’une femme a tweeté qu’elle avait reçu un poncho de pluie des Yankees au lieu d’une robe médicale.

Un pharmacien dans le quartier Elmhurst du Queens, à New York, le 1er avril 2020. Stephanie Keith / Getty Images

Pour consolider l’effondrement du système de santé, le Javits Center a été équipé de 2 500 lits, Central Park de 68 lits et Flushing Meadows-Corona Park de 350 lits. L’USNS Comfort, un hôpital naval flottant, détiendra 1 000 lits supplémentaires pour les patients non coronavirus. . Samedi soir, le nouveau centre médical Javits New York traitait 40 personnes, selon le Washington Post, tandis que l’USNS Comfort était rempli à 2%, avec 20 patients, vendredi.

Des milliers de travailleurs de la santé ont été invités à dépoussiérer leurs gommages, les étudiants en médecine ont obtenu leur diplôme tôt et des renforts sont en route vers Manhattan de partout aux États-Unis d’Amérique. Vendredi, des responsables new-yorkais ont envoyé une alerte push mobile demandant aux « agents de santé agréés« de soutenir les hôpitaux débordés.

« C’est comme si nous combattions un fantôme », a expliqué un médecin à Business Insider. Son identité, bien que confirmée par Business Insider, reste anonyme car il n’a pas été autorisé par son hôpital à parler à la presse. « Je sais que c’est là-bas, mais je n’ai aucune idée d’où cela vient, qui affecte le plus durement et comment l’arrêter. »

«Je ne sais pas combien de corps de plus je peux prendre»

Le coronavirus tue une personne environ toutes les quatre minutes dans l’État de New York et environ toutes les six minutes à New York City, selon le COVID Tracking Project et les données de la ville. L’État a connu sa journée la plus meurtrière à ce jour, a déclaré Cuomo samedi, avec 630 personnes de plus ayant succombé à la maladie au cours des dernières 24 heures.

Des semi-remorques réfrigérées et des tentes réfrigérées sont stationnées à l’extérieur des hôpitaux pour servir de morgues de fortune – des présages indescriptibles de malheur.

Patrick Marmo, directeur des funérailles licencié par l’État et embaumeur depuis 30 ans, explique que sa société, International Funeral Service de New York, traite généralement environ 40 cas à tout moment. Le 30 mars, il tentait d’en gérer plus de 140.

Une morgue de fortune en construction derrière l’hôpital de Bellevue au milieu de l’épidémie de coronavirus à New York le 26 mars 2020. John Nacion / NurPhoto / Getty Images

« Je ne sais pas combien de corps de plus je peux prendre », a déclaré Marmo à Business Insider, expliquant que les travailleurs de première ligne « de soins de la mort » ont des difficultés avec leur propre capacité limitée.

« Nous travaillons jour et nuit », a-t-il déclaré. « L’intégrité de l’être cher de chacun est notre priorité numéro un. J’ai pensé à mettre une remorque réfrigérée à l’extérieur du salon funéraire. Mais c’est horrible. Si je fais ça, qu’est-ce que ça dit? »

«Nous nous dirigeons toujours vers le haut de la montagne»

Le 31 mars, Cuomo a estimé que le «sommet» de l’épidémie était encore à 21 jours.

« Nous sommes tous à la recherche du sommet et de l’autre côté de la montagne. Mais nous nous dirigeons toujours vers le haut de la montagne », a-t-il déclaré.

Il a ajouté: « c’est un moment qui va changer cette nation. »

Samedi, Cuomo a prévu un résultat encore plus sombre: le pic COVID-19 de New York est maintenant dans une fourchette de « sept jours », et l’État n’est pas encore prêt.

« Cela ressemble à une vie entière », a-t-il déclaré à des journalistes à Albany. « Je pense que nous ressentons tous la même chose, ces tensions, ce pays, cet Etat – comme rien de ce que j’ai vécu de mon vivant. »

Il a modifié cette prédiction dimanche, affirmant qu’il n’est pas clair si le « sommet » représente un point sur la courbe des infections ou un plateau. Il est donc difficile de dire si New York se rapproche du pire ou a déjà atteint ce stade de son épidémie. Le nombre d’hospitalisations et de décès a chuté au cours des dernières 24 heures, a-t-il dit, mais il est tout simplement « trop ​​tôt pour dire » si cela a une signification.

Cuomo a critiqué une proposition de réduction de 400 millions de dollars du financement de Medicaid aux hôpitaux publics – réductions suggérées par un groupe d’experts qu’il a convoqué. « C’est un coup dans l’intestin », a déclaré le Dr David Perlstein, directeur général de l’hôpital St. Barnabas, au New York Times. Cependant, si les coupes sont adoptées, elles pourraient ne pas se concrétiser avant la fin de la pandémie, a rapporté la ville et l’État de New York.

Reconnaissant que les hôpitaux se démènent pour faire face à l’éruption quotidienne des cas de coronavirus, Cuomo a déclaré qu’ils devraient recevoir plus de 150 milliards de dollars de subventions au titre de la loi de relance du gouvernement de 2 000 milliards de dollars COVID-19.

« Les endroits qui obtiennent le plus de financement maintenant à cause de ce que le gouvernement fédéral a fait sont les hôpitaux. Ils font mieux que quiconque », a déclaré Cuomo, selon The Times.

Une vue de l’intérieur des soins intensifs d’un hôpital de fortune dans East Meadow de Central Park à New York le 31 mars 2020. Misha Friedman / Getty Images

New York est seulement au le début

Le gouverneur a souvent été en désaccord avec le président Donald Trump, Cuomo dénigrant la propension de Trump à jouer la politique comme « anti-américain« et Trump poussant la responsabilité sur les autorités de l’État.

Ce qui est évident, cependant, c’est qu’aucune communauté de New York ne peut gérer le virus par elle-même, de sorte que les responsables augmentent et assouplissent les capacités, le personnel et les ressources de l’ensemble du système de santé de manière à « équilibrer la charge des patients » entre tous les hôpitaux disponibles, a déclaré Cuomo.

Cette sagesse doit être appliquée à l’échelle nationale, a-t-il déclaré, car les experts estiment que New York n’est que le premier hotspot de beaucoup. Cela devrait être considéré comme un avertissement et non comme une valeur aberrante, disent-ils.

Le Dr Deborah Birx, coordinatrice de la réponse au sein du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, a exprimé sa préoccupation jeudi que le New Jersey soit également en proie à une grave épidémie. Selon Yahoo News, environ 35% de tous les tests de coronavirus administrés sont revenus positifs – le même taux qu’à New York.

Les responsables médicaux observent également nerveusement la Louisiane, où 26% des tests sont positifs.

« Le Michigan, le Connecticut, l’Indiana, la Géorgie, l’Illinois – ce qui devrait vous dire où les prochains points chauds arrivent – sont à 15% de leurs tests positifs, puis le Colorado, DC, le Rhode Island et le Massachusetts sont à 13% », a déclaré Birx.

Elle a ajouté que les données limitées dont elle dispose jusqu’à présent suggèrent que « tous les Américains ne suivent pas » les règles de distanciation sociale.

« Aujourd’hui, c’est New York », a déclaré à Vox Nirav Shah, un ancien commissaire à la santé de l’État de New York. « Demain, ce sera ailleurs, et ce n’est qu’en se réunissant en tant que nation que nous pourrons contrôler cela. »

Le bilan de Covid-19 aux États-Unis d’Amérique dépasse 9 000

Plus de 335 000 personnes ont été testées positives pour le nouveau coronavirus dans le pays d’Amérique du Nord, dont 17 000 se sont rétablies.

New York, 3 avril 2020. Mike Segar / Reuters

La pandémie de Covid-19 a déjà causé 9 562 décès aux États-Unis d’Amérique, où un total de 335 524 infections se sont produites depuis le début de l’épidémie, selon les dernières données mises à jour du Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering, qui surveille les statistiques du monde entier.

Ceux récupérés totalisent déjà 17 266, ce qui signifie qu’il y a 308 696 cas actifs dans le pays.

New York reste l’épicentre de la nouvelle épidémie de coronavirus aux États-Unis, avec plus de 122 000 cas signalés dans l’État et plus de 4 100 décès. À New York, 2 256 personnes sont décédées de la maladie et il y a actuellement 65 295 cas actifs.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT