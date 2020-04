COVID-19 continue de ralentir en Espagne avec 4 200 cas et 637 décès en une journée

© REUTERS / Susana Vera

BARCELONE – L’Espagne a de nouveau connu une diminution des cas quotidiens de coronavirus, qui étaient de 4 273 au cours des dernières heures, et de 637 décès en une journée, portant le bilan des personnes touchées à 135 032 personnes infectées et 13 055 décès.

Le dernier bilan du ministère espagnol de la Santé porte à 40 437 le nombre total de patients qui ont surmonté la maladie (2 357 de plus qu’au 5 avril), ce qui représente 30% de tous les cas de COVID-19 détectés.

Sur le nombre total de personnes diagnostiquées, 59 662 ont été hospitalisées (44%) et 6 931 étaient graves dans les unités de soins intensifs (USI).

Les données reflètent à nouveau une augmentation quotidienne plus faible des infections et des décès, indiquant que COVID-19 est en phase de ralentissement, comme annoncé par les autorités sanitaires du pays.

L’augmentation quotidienne des décès avec COVID-19 en Espagne a été réduite pour le troisième jour consécutif à 637, bien que les experts appellent toujours à la prudence avec les données du lundi, en raison de l’inadéquation des informations qui peuvent survenir le week-end.

Le taux de létalité parmi les personnes infectées est passé à 9,6%, un pourcentage que les autorités sanitaires du pays attribuent au fait qu’à ce jour, les analyses de coronavirus se sont concentrées sur les patients hospitalisés, les patients les plus graves.

Au cours des dernières heures, le ministère de la Santé a distribué un million de tests de diagnostic rapide dans les régions d’Espagne afin d’augmenter la capacité de diagnostic quotidien, qui se situe entre 15 000 et 20 000 tests quotidiens.

Données principales:

L’Espagne est actuellement le deuxième pays au monde avec le plus grand nombre d’infections enregistrées par COVID-19, seulement derrière les États-Unis d’Amérique (336 000), et également le deuxième en nombre de décès, dépassé par l’Italie avec plus de 15 000 décès. En ce qui concerne les régions du pays, la Communauté de Madrid continue d’être la plus touchée par le virus, avec 38 723 patients (28% du total en Espagne), bien que les nouveaux cas continuent de diminuer et 1 100 dans les dernières heures. Les décès à Madrid se sont élevés à 5 136, soit 40% de l’ensemble du pays, et le nombre de récupérations a également augmenté, ce qui représente déjà 17 322 personnes. En deuxième position, la région de la Catalogne avec 20% des cas enregistrés dans le pays (26 824 infections) et 2 760 décès. Derrière se trouvent Castilla-La Mancha (10602), Castilla y León (9116), País Vasco (8810), Andalucía (8581), Comunidad Valenciana (7334) et Galice (6151).



Politiques controversées: comment la mortalité due au COVID-19 augmente de façon incontrôlable en Suède

Le taux de mortalité, le nombre d’infections et de décès dus à l’expansion du coronavirus ont considérablement augmenté en Suède en raison des mesures préventives prises par le gouvernement de ce pays sur la base de la confiance du bon sens des citoyens.

Les mesures préventives contre le COVID-19 mises en œuvre par le gouvernement suédois sont l’une des plus controversées de toute l’Europe en raison de leur confiance excessive dans le bon sens et de la responsabilité des citoyens de lutter contre la propagation du coronavirus.

Alors que dans d’autres pays européens, ils respectent un strict confinement, le gouvernement suédois a opté pour la méthode de la recommandation sans dicter aucun type de confinement ou de restriction de mouvement, générant une vague de critiques envers le parti au pouvoir.

La croissance rapide du taux de mortalité par rapport à d’autres pays nordiques a accru la pression sur le gouvernement suédois, le poussant à reculer sur une proposition visant à empêcher le Parlement national de mettre en œuvre des mesures plus sévères pour lutter contre le virus, selon Bloomberg.

Actuellement, la Finlande compte un peu plus de 1900 personnes infectées et huit décès, le Danemark avec plus de 4000 cas confirmés et 161 décès, tandis que la Norvège a enregistré plus de 5000 cas infectés et 58 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins des Etats-Unis d’Amérique.

Avec les écoles, les cafés et les restaurants en activité, la Suède a enregistré plus de 6000 personnes infectées et plus de 400 décès dus au COVID-19, ce qui fait des épidémiologistes du pays un grand défi pour contenir la propagation du virus et empêcher l’effondrement des hôpitaux.

Claudia Hanson, représentante mondiale de la santé publique basée à Stockholm, a noté que la Suède est habituée à prendre des décisions fondées sur des preuves, même si elle pense que cette méthode ne fonctionne pas pour lutter contre une pandémie de l’ampleur du coronavirus dont de nombreux détails sont inconnus.

Au moment de cette publication, le nombre d’infections au COVID-19 dans le monde dépassait le million de personnes, faisant plus de 57 000 décès dans plus d’une centaine de pays.

