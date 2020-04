Le vétéran diplomate des Etats-Unis d’Amérique compare les « chances dévastatrices » de la pandémie à l’offensive nazie de la bataille des Ardennes, à laquelle il a participé.

L’ancien secrétaire d’État des Etats-Unis d’Amérique Henry Kissinger met en garde contre la ruine économique mondiale imminente et prétend que la pandémie de coronavirus « modifiera à jamais l’ordre mondial », dit-il dans sa chronique dans le journal états-unien The Wall Street Journal, publié ce vendredi.

Dans son article, le célèbre chef de la diplomatie des Etats-Unis d’Amérique affirme que « l’atmosphère surréaliste de la pandémie de Covid-19 » lui rappelle son expérience lors de la bataille des Ardennes en 1944 – une offensive allemande majeure lancée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Coupe du monde en Belgique et au Luxembourg – dans le contexte d’un danger imminent « ne visait personne en particulier et frappait de manière aléatoire et dévastatrice ».

Cependant, le diplomate de 96 ans souligne une différence importante entre les deux faits: « La résistance des Etats-Unis d’Amérique était alors renforcée par un objectif national », alors qu’aujourd’hui, « dans un pays divisé », il faut « un gouvernement efficace et visionnaire » de l’avenir pour surmonter des obstacles d’une ampleur et d’une portée mondiale sans précédent. »

Il est essentiel pour Kissinger de maintenir la confiance du public « pour la solidarité sociale, pour les relations des sociétés entre elles et pour la paix et la stabilité internationales ». Elle garantit également que, lorsque la crise sanitaire sera surmontée, il sera perçu que les institutions de nombreux pays ont échoué. « Le monde ne sera plus jamais le même après le coronavirus », souligne-t-il.

