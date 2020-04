Le coronavirus est l’effondrement du néolibéralisme, déclare Lopez Obrador

Mexique, 6 avril – Le coronavirus a été l’effondrement d’un modèle néolibéral [, libéral et ultralibéral – MIRASTNEWS] dans le monde entier, qui a cessé de fonctionner et nous sommes profondément impliqués dans une autre réalité [, la théorie générale de la Relativité économique et sociétale – MIRASTNEWS], a déclaré lundi le président du Mexique, Andrés Manuel Lopez Obrador.

Lors de sa conférence de presse habituelle du matin au Palais national, le président est revenu sur le sujet du plan de relance économique national annoncé dimanche et a également apporté des clarifications pratiques et conceptuelles pour montrer qu’il s’agit de la mise en œuvre d’un nouveau modèle.

«Nous avons anticipé la crise du néolibéralisme. Nous le savions déjà et cela fait partie du plan de développement national. C’est un nouveau modèle, nous ne continuerons pas avec la même chose car ce serait absurde quand le néolibéralisme s’effondre», a-t-il déclaré.

Il a dit qu’«il est trop difficile de comprendre ce que nous faisons, mais c’est la voie mexicaine, face à la crise avec des investissements publics pour le développement et le bien-être des personnes, et mettant l’accent sur les plus pauvres et les plus vulnérables».

Le deuxième aspect est de trouver le plein emploi au milieu de la crise actuelle, et le troisième est de le faire avec honnêteté et austérité républicaines. Telle est la politique, et je suis optimiste que nous continuerons comme d’habitude, a déclaré Obrador.

Le président a examiné certains aspects du nouveau plan et a déclaré que le Mexique allait toujours de l’avant pour que tout soit prêt au cas où l’épidémie de Covid-19 continue de se propager à travers le pays, de sorte qu’il y ait des lits, des ventilateurs, des médecins, des spécialistes.

La première chose à faire est de sortir de l’épidémie et nous allons l’obtenir. C’est ce que j’ai dit dimanche malgré tout. Le coronavirus ne nous vaincra pas. La seconde vient plus tard, la reprise, a-t-il noté.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Prensa Latina