Les décès de Covid-19 aux États-Unis d’Amérique s’élèvent au-delà de 10 000 au milieu d’un mélange de préoccupations concernant les victimes non détectées et l’optimisme prudent

Le bilan des morts de Covid-19 et des complications connexes a dépassé les 10 000 à travers les États-Unis d’Amérique, selon un décompte de Reuters. Mais ce nombre pourrait être sous-déclaré en raison de tests posthumes limités, selon les agrégateurs de données.

L’agence a signalé la sinistre marque vers midi, heure de l’Est lundi, tandis qu’un autre décompte populaire de l’Université Johns Hopkins avait un nombre légèrement inférieur à 10 000.

Même ainsi, les chiffres qui en résultent sont encore sous-estimés, a affirmé Jennifer Nuzzo, chercheur principal au Johns Hopkins University Center for Health Security.

Nous pensons certainement qu’il y a des décès que nous n’avons pas comptabilisés.

Des inquiétudes quant au nombre réel de morts pouvant être beaucoup plus élevé que les chiffres officiels du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ont également été récemment exprimées dans les médias grand public comme le Washington Post et le New York Times, qui avaient auparavant concentré leurs critiques sur des chiffres prétendument sous-estimés provenant de personnes plus «autoritaires» et États «répressifs».

Les derniers rapports allèguent que les autorités locales aux États-Unis d’Amérique pourraient sous-estimer considérablement les décès liés à Covid-19 en raison de leur réticence à gaspiller de précieux kits de test pour vérifier si des personnes, qui sont apparemment mortes d’autres causes, avaient effectivement été infectées par le coronavirus.

Pendant ce temps, les chiffres officiels, du moins ceux provenant de l’épicentre le plus durement touché de New York, ont montré les premiers signes de «stabilisation», ce qui a incité le président des EUA Donald Trump à tenir un briefing inattendu pour partager la bonne nouvelle avec les Américains.

« C’est peut-être un bon signe », a déclaré Trump, citant la première baisse des décès quotidiens là-bas comme une « lumière au bout du tunnel ».

Les conseillers de Trump sur le groupe de travail sur les coronavirus, cependant, ont mis en garde contre l’optimisme précoce, avec le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, disant:

Ce que vous entendez au sujet de la lumière potentielle au bout du tunnel n’enlève rien au fait que demain, le lendemain, ça va vraiment mal paraître.

Vous aimez cette histoire? Partagez-la avec un ami!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT