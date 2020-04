731 décès dus à Covid-19 confirmés à New York en une journée, le nombre le plus élevé depuis le début de l’épidémie

Avec environ un tiers des infections confirmées dans tout le pays, l’État reste l’épicentre de la pandémie aux États-Unis d’Amérique.

Le navire-hôpital USNS Comfort dans le port de New York le 7 avril 2020. Eduardo Munoz / Reuters

731 personnes sont mortes du coronavirus dans l’État de New York depuis hier, portant le nombre de morts à l’épidémie à 5 489, a rapporté mardi le gouverneur Andrew Cuomo, selon Reuters.

Quant au nombre total de cas connus, il a augmenté de 8 147 et est désormais de 138 836. 656 personnes qui ont été hospitalisées et 1 224 ont été libérées. Le nombre de décès enregistrés aujourd’hui est le plus élevé depuis le début de l’épidémie dans l’Etat, a expliqué Cuomo, qui estime néanmoins que, sur la base du nombre d’hospitalisations, le territoire a atteint le plateau.

Lundi, Cuomo a averti que le système de santé public fonctionnait « à pleine capacité » et que la pression sur les hôpitaux était « insoutenable ». De même, il a prolongé les mesures de distanciation sociale sur le territoire jusqu’au 29 avril.

Selon les statistiques de l’Université John Hopkins, près de 370 000 cas d’infection sont connus aux États-Unis d’Amérique. New York est suivie d’une large marge par le New Jersey où 41 090 cas ont été détectés.

