Covid-19: fabriqué et breveté aux États-Unis d’Amérique, divulgué en Chine

Image d’archives

C’est ce qu’aurait souhaité les Etats-Unis d’Amérique que fasse l’URSS avant de disparaître

COVID-19 n’est pas un coronavirus naturel, mais un virus créé par l’homme. Il s’agit d’une arme biologique développée par les EUA (USA). On pense que les Américains ont même breveté Covid-19, comme ils ont breveté Ebola. A-t-il été utilisé délibérément ou fortuitement? Combien de modifications de Covid-19? Pourquoi le virus se comporte-t-il différemment selon les régions?

Pourquoi Wuhan en Chine est-il l’endroit le plus pratique pour le sabotage biologique? Quel est le nombre réel de malades et de morts? Les Américains avaient prédit que 2,8 millions de personnes seraient infectées dans le monde d’ici la fin février et que le virus en tuerait 100 000. Pourquoi les chiffres sont-ils si bas en Chine? ils font une erreur avec la Chine? L’épidémie de coronavirus a éclaté aux États-Unis d’Amérique beaucoup plus tôt qu’en Chine. Les autorités des Etats-Unis d’Amérique n’ont pas compris ce qui se passait et ont commencé à prendre des mesures contre le vapotage.

La rédactrice en chef de Pravda.Ru, Inna Novikova, a interviewé Igor Nikulin, un microbiologiste, conseiller de l’ancien secrétaire général de l’ONU Kofi Annan sur les armes bactériologiques et chimiques.

« Vous dites que ce coronavirus est unique pour avoir quatre éléments du virus de l’immunodéficience humaine. Qu’est-ce que cela signifie pour les patients infectés, qu’est-ce que cela signifie pour la planète? Est-ce que cela signifie que tous ceux infectés par Covid-19 deviendront porteurs du VIH ?

« Non. Les éléments du VIH permettent au nouveau coronavirus de pénétrer dans les cellules humaines, en particulier dans les parties profondes des poumons et de provoquer diverses complications graves. Une personne qui a eu un coronavirus ne sera pas infectée par le VIH. Soit dit en passant, une chose étrange s’est produite récemment: des premiers cas d’infection récurrente ont été signalés en Chine. Il s’avère qu’ils n’ont pas d’anticorps contre ce virus. Il n’y a pas d’immunité. Ceci est une autre indication du fait que COVID-19 est un virus qui n’est pas venu de la nature. Il avait été créé par quelqu’un à des fins spécifiques.

« L’Institut chinois de virologie de Wuhan appartient au 4ème degré de bioprotection. Il est censé résister à l’impact des armes nucléaires tactiques. Aucune chauve-souris ne pourrait s’en échapper. Il a fallu plus d’un mois aux Chinois pour réaliser ce qu’ils ont découvert. »

« Le premier cas a été détecté le 17 novembre, mais ils n’ont annoncé le début de l’épidémie que le 31 décembre. Ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Même s’ils faisaient quelque chose à cet institut, même s’il y avait une sorte de une fuite – l’administration chinoise aurait été informée en conséquence. »

« Donc vous dites que c’est une « création » des Etats-Unis d’Amérique. Trump a initié la loi pour lutter contre l’utilisation des appareils de vapotage, quand il a commencé à se répandre aux États-Unis d’Amérique en août 2019. Il s’avère que Trump ne savait rien de ce qui se passait en réalité, que ce n’était pas le vapotage, mais une fuite d’armes biologiques. Pensez-vous que c’était une fuite après tout? »

«Je pense que oui. Pourquoi ont-ils fermé Fort Detrick à l’époque? En 2014, le président Barack Obama a signé un moratoire pour la recherche sur les virus de la grippe – SRAS et MERS. De telles études aux États-Unis d’Amérique ont été officiellement interdites. À tout le moins, le financement gouvernemental de ce type de recherche était interdit.»

«Quelqu’un dans l’administration s’est rendu compte qu’ils représentent un danger extrême pour toute l’humanité. Les Américains ont calculé qu’à la fin de février, 2,8 millions de personnes seraient infectées dans le monde et 100 000 mourraient. C’était leur prévision, un modèle mathématique.»

« Ont-ils fait une erreur? »

« Non. Ils ont fermé les yeux. Dès que la Chine a pris conscience du problème, l’administration chinoise a immédiatement pris les mesures les plus strictes. La Chine a pris des mesures sans précédent que personne n’avait jamais prises auparavant. »

« Les Chinois sont une nation disciplinée. Le Parti communiste chinois a tout organisé de manière claire et rigide. »

«En effet. Les Chinois ont réussi à vaincre la maladie avec des mesures de quarantaine aussi cruelles. Ils ont démoli des ponts et bloqué des routes pour empêcher les gens de voyager. Malheureusement, les Italiens n’ont rien fait.»

« Le virus en Italie est-il le même qu’en Chine, ou en est-il une modification? »

« C’est possible. L’ancien vice-ministre allemand de la Défense a déclaré que les Américains avaient breveté le virus en 2015. »

« Il doit donc y avoir des documents. »

« Bien sûr. Il s’agit très probablement d’une sorte de base de données fermée. »

« Pourquoi breveter un virus? »

« Ils ont breveté Ebola pour une raison quelconque. Je ne sais pas pourquoi ils font cela, dans quel but. Mais, néanmoins, c’est un fait. Les Anglo-Saxons ne peuvent s’empêcher de prendre ce qu’ils considèrent comme le leur. C’est la fondation du système anglo-saxon. Le lève-tôt attrape le ver. »

Interviewé par Inna Novikova

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Pravda

COVID-19 – pas un virus naturel, mais libéré avec des objectifs prédéterminés

COVID-19 n’est pas un coronavirus naturel, mais artificiel. Il s’agit d’une arme biologique développée par les Etats-Unis d’Amérique (USA). Comme Ebola, ils l’ont même breveté! A-t-il été utilisé consciemment ou a-t-il fui? Cela reste à voir. Mais encore plus important maintenant de comprendre combien de modifications de COVID-19 existent déjà? Y a-t-il déjà 20 nombres et combien y en a-t-il? A en juger par le fait que dans différents foyers, le virus se comporte de manière complètement différente, apparemment oui.

Pourquoi Wuhan est-il l’installation la plus pratique pour le sabotage biologique? Quel est le nombre réel de malades et de morts du coronavirus? Les Américains ont prédit qu’à la fin du mois de février, 2,8 millions de personnes seront infectées dans le monde, 100 000 mourront. Pourquoi ont-ils fait une erreur avec la Chine? L’épidémie de coronavirus a commencé aux États-Unis d’Amérique beaucoup plus tôt qu’en Chine. Les autorités états-uniennes n’ont pas compris ce qui se passait et ont commencé à lutter contre l’épidémie de vipère.

Inna Novikova, microbiologiste, conseillère de l’ex-secrétaire général de l’ONU Kofi Annan sur les armes bactériologiques et chimiques, membre de nombreux comités et commissions internationaux concernés Igor Nikulin a raconté tout cela et bien plus encore sur le studio de vidéo en direct Pravda.ru.

Lisez le début de l’entretien:

COVID-19 en général – négligence ou crime

– Igor Viktorovich, vous avez dit que ce coronavirus est unique en ce qu’il contient quatre insertions du virus de l’immunodéficience humaine. Qu’est-ce que cela signifie pour les malades, qu’est-ce que cela signifie pour la planète? Parce que nous pensons que le VIH est une horreur, un cauchemar. Et tous ceux qui tombent malades seront-ils désormais porteurs du VIH?

– Le VIH ne l’est pas. Cet insert permet simplement au virus de pénétrer dans les cellules humaines, en particulier dans les parties profondes des poumons, et de provoquer diverses complications graves. Ceci est uniquement lié à cela. Une personne qui a eu un coronavirus ne sera pas infectée par le VIH. Au fait, une chose étrange est arrivée au virus, les premiers à être infectés sont déjà apparus en Chine. Il s’avère qu’ils n’ont pas d’anticorps contre ce virus, ne sont pas apparus.

– Pas d’immunité?

– Il n’y a pas d’immunité. Soit dit en passant, c’est une preuve de plus que COVID-19 n’est pas un virus naturel, mais qu’il est dérivé artificiellement à des fins prédéterminées.

– Ce virus a-t-il été délibérément libéré, pour ainsi dire, par les humains? Ou y avait-il une fuite quelque part, une chauve-souris s’est envolée accidentellement, a-t-elle été accidentellement mangée? …

– Non. L’Institut chinois de virologie de Wuhan appartient au 4e degré de bioprotection. Il doit même résister à l’impact des armes nucléaires tactiques. Par conséquent, rien ne pouvait s’envoler. C’est absolument clair. De plus, les Chinois n’ont généralement pas compris pendant environ 1,5 mois à quoi ils étaient confrontés.

Le premier cas a été détecté le 17 novembre et ils n’ont annoncé le début de l’épidémie que le 31 décembre. Pour eux, c’est un alibi. Ils ne savaient pas à quoi ils étaient confrontés. Si un tel travail avait réellement été effectué dans cet institut, et même si une fuite s’était produite d’une manière ou d’une autre, les dirigeants chinois n’auraient pas pu en être conscients.

– Vous dites que c’est un développement des Etats-Unis d’Amérique. Mais Trump a initié la loi sur l’utilisation de la vape lorsque, le 19 août, cela a commencé aux États-Unis d’Amérique. Il s’avère que Trump ne savait également rien de ce qui se passait dans la réalité, que ce n’était pas la vape qui était à blâmer, mais la bio-arme fuitait.

« Et alors? » Trump a également un alibi: le 11 septembre, il ne savait pas avec certitude que les armes biologiques des Etats-Unis d’Amérique avaient fuité.

Les Américains ont mal calculé le nombre de morts en Chine

– C’était donc une fuite après tout?

« Je pense que oui. » Pour quelle raison Fort Detrick était-il fermé? En 2014, le président Barack Obama a signé un moratoire sur la recherche sur les virus de la grippe – SRAS et MERS. Autrement dit, ces études aux États-Unis d’Amérique ont été officiellement interdites. À tout le moins, le financement gouvernemental de ce type de recherche est interdit.

C’est parce que quelqu’un dans l’administration s’est rendu compte qu’ils représentent un danger extrême en général pour toute l’humanité. Les Américains ont calculé que fin février, 2,8 millions de personnes seraient infectées dans le monde et 100 000 mourraient. C’était leur prévision, un modèle mathématique.

– Est-ce à dire qu’ils pensent mal ou n’ont pas pris en compte quelque chose?

– Non. C’est l’option si laissé au hasard et ne rien faire. La Chine a commencé à agir lorsqu’elle a néanmoins compris ce à quoi elle était confrontée, de manière extrêmement décisive. C’est-à-dire qu’il a pris des mesures sans précédent qui n’ont généralement jamais été prises dans toute l’histoire humaine.

– C’était inattendu pour les Américains. Mais les Chinois sont généralement très disciplinés et le Parti communiste chinois a tout organisé de manière claire et rigide.

– C’est justement le point, que la Chine a réussi à vaincre cette maladie avec des mesures de quarantaine si cruelles que personne ne pouvait sortir.

– Ils ont même cassé des ponts, des porches soudés.

– Oui, ils en ont cassé un, érigé des obstacles, creusé des routes. Des mesures extraordinaires y ont en effet été prises et ont donné des résultats. En Italie, malheureusement, cela ne s’est pas produit.

– Et en Italie – le même virus ou sa modification déjà?

« Peut-être. » Comme l’ancien vice-ministre de la défense de l’Allemagne, Wilhelm Wiemer, l’a déclaré en 2015, les Américains ont breveté ce virus.

« Il doit donc y avoir des documents. »

– Naturellement. Il s’agit très probablement d’une sorte de base de données fermée.

– Pourquoi breveter le virus?

« Ils ont breveté Ebola pour une raison quelconque. » Je ne sais pas pourquoi ils font ça, dans quel but. Mais, néanmoins, c’est un fait. Seuls les Anglo-Saxons ne peuvent que s’imposer. Ils doivent marquer leur priorité n’importe où, la cheville doit être martelée, comme les mineurs d’or ont été menés: venez ici, martelez la cheville au cas où. Si vous trouvez soudainement quelque chose ou que quelqu’un d’autre le trouve, alors vous pouvez toujours crier que c’est votre cheville, et cela signifie votre priorité. C’est tellement prévu pour eux, tout le système anglo-saxon est ainsi construit. Qui s’est levé le premier, ça et les pantoufles.

Interviewé Inna Novikova

Yuri Kondratyev préparé pour publication

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Pravda