«Il s’agit d’une nouvelle infection, nous l’étudions seulement»: pathologiste – à propos des changements dans le corps causés par COVID-19

La mort des personnes infectées par le coronavirus survient le plus souvent à la suite de complications de maladies concomitantes, et le virus ne fait qu’accélérer la maladie. Cela a été déclaré dans une interview avec RT par un pathologiste Darya Sitovskaya. Elle a expliqué quels changements dans le corps entraînent une infection par COVID-19 et pourquoi les patients peuvent avoir des problèmes respiratoires.

RIA Novosti © Pavel Kononov

« Est-il vrai que le coronavirus affecte principalement les poumons? »

« Pas toujours. » Les poumons ne sont affectés, comme pour la grippe, que dans les cas graves de la maladie. La maladie se déroule à sa manière, elle a sa propre pathogenèse et ses points d’influence. Il s’agit d’une nouvelle infection, nous ne pouvons pas dire avec certitude quel type de cours est normal pour elle. Nous l’étudions juste.

Pour ce groupe de virus, les dommages alvéolaires sont principalement caractéristiques. Dans les alvéoles pulmonaires, responsables de la saturation en oxygène du corps, les soi-disant membranes hyalines (septa qui interfèrent avec l’échange gazeux normal) se forment et les alvéoles elles-mêmes sont remplies de fibrine protéique et de liquide œdémateux.

– Il s’avère qu’un patient atteint d’une forme grave de coronavirus respire mais ne respire pas correctement?

« Oui, exactement. » Le sang n’est pas saturé d’oxygène et tous les autres organes en manquent également. Le plus sensible au manque d’oxygène est le cerveau. Une personne peut perdre conscience et l’insuffisance respiratoire peut augmenter. Avec des lésions pulmonaires graves – un syndrome respiratoire aigu sévère – il n’est plus nécessaire d’avoir des ventilateurs, mais des méthodes d’oxygénation extracorporelle, qui nécessitent un accès direct aux gros vaisseaux sanguins.

Pathologiste Darya Sitovskaya © Photo tirée des archives personnelles

– Les pathologistes ont-ils déjà des règles spéciales pour travailler avec ce virus?

– COVID-19 a été défini comme un micro-organisme lié à des infections particulièrement dangereuses (quarantaine), telles que la peste, le choléra, l’anthrax, la tularémie, la variole, la fièvre jaune. À Saint-Pétersbourg, la majorité des patients atteints de COVID-19 sont hospitalisés dans un hôpital spécialisé en maladies infectieuses. Les autopsies de coronavirus décédés doivent être effectuées dans des combinaisons anti-peste, qui seront ensuite éliminées et la salle sera décontaminée avec un antiseptique contenant du chlore.

– Visuellement, les poumons d’une personne décédée de COVID-19 sont très différents de ceux en bonne santé?

– Je n’ai pas personnellement examiné les poumons d’un tel patient, mais mes collègues ont envoyé des photos d’autopsies pour une familiarisation générale. Pour que les médecins comprennent à quoi ils ont affaire. À en juger par les photos et les descriptions, les poumons du défunt sont denses, rouge foncé, sans air, mais il n’y a pas d’œdème prononcé. Je suppose que leur densité est similaire à celle du caoutchouc. Les poumons sains ressemblent plus à une éponge à vaisselle douce et élastique. Il convient de noter que la réversibilité des changements dépend de l’âge et des capacités d’un organisme particulier. Les pathologies les plus concomitantes (bronchopneumopathie chronique obstructive, emphysème, bronchite chronique, asthme bronchique), les atteintes les plus graves du tissu pulmonaire.

– Le coronavirus est-il la cause du décès?

– Jusqu’à présent, il n’y a pas de statistiques claires – heureusement, il y a un petit taux de mortalité dans notre pays. En général, les pathologistes distinguent trois causes de décès: la principale, immédiate et succincte. Le principal est COVID-19. Les deux autres sont des maladies concomitantes. Les complications des maladies somatiques (par exemple, l’infarctus du myocarde) sont plus courantes, c’est-à-dire que le patient décédé avait des maladies qui pouvaient le tuer à tout moment. Et le virus ne pouvait qu’accélérer la maladie, car une telle infection est un énorme stress pour le corps.

Propagation des coronavirus

Rappelons que le flash COVID-19 a été enregistré pour la première fois dans la ville chinoise de Wuhan fin décembre 2019. Le 11 mars, l’Organisation mondiale de la santé a annoncé la pandémie de coronavirus.

Selon le Rospotrebnadzor de la Fédération de Russie, au 4 avril, plus d’un million de personnes au total avaient la maladie confirmée.

Selon l’Université Johns Hopkins, la première place au monde dans le nombre de cas est prise par les États-Unis d’Amérique, plus de 330 000 cas d’infection y sont détectés. En Europe, l’Espagne (plus de 135 000 cas) est devenue le leader du nombre de personnes infectées, suivie par l’Italie (environ 128 000), l’Allemagne (plus de 100 000) et la France (près de 93 000).

En Russie, Rospotrebnadzor a enregistré 6343 cas de coronavirus dans 80 régions. Le nombre de décès est de 47.

Au total, plus de 70 000 personnes infectées sont mortes dans le monde.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

FMBA a développé un schéma thérapeutique pour la pneumonie à coronavirus sévère

L’Agence fédérale médicale et biologique (FMBA) a mis au point un schéma thérapeutique pour la pneumonie à coronavirus sévère basé sur l’utilisation du médicament « Dalargin », utilisé pour l’œdème pulmonaire.

Nouvelles RIA

«Pour développer un schéma thérapeutique pour la pneumonie à coronavirus sévère … un modèle de syndrome de détresse respiratoire aiguë fatale chez les animaux a été créé (directeur – professeur V.N. Karkishchenko). Après 72 heures d’expérience, les 100% des animaux sont tous morts du développement d’un œdème pulmonaire interstitiel sévère et d’une alvéolite», a indiqué l’agence.

Dans le même temps, l’introduction de Dalargin a permis une réduction de 3,9 fois de la libération de cytokines pro-inflammatoires et une augmentation significative de la survie des animaux.

« De 70 à 100% des animaux ont survécu avec différents régimes d’administration de médicaments », ont-ils déclaré.

FMBA commence déjà des essais cliniques de Dalargin dans une pneumonie à coronavirus sévère accompagnée d’une insuffisance respiratoire.

« L’effet hautement fiable du médicament, qui empêche le développement du syndrome de détresse respiratoire aiguë dans l’expérience et permet aux animaux atteints d’œdème pulmonaire interstitiel de survivre, donne de l’espoir pour son efficacité dans les formes les plus graves de nouvelles infections à coronavirus chez l’homme », a déclaré Veronika Skvortsova, directrice de l’agence.

Le 28 mars, la FMBA a présenté un schéma thérapeutique pour l’infection à coronavirus COVID-19 basé sur le médicament antipaludique Mefloquine.

Skvortsova a également déclaré qu’en Russie, ils ont créé des prototypes d’appareils de ventilation artificielle des poumons, qui permettront une ventilation simultanée des poumons de plusieurs patients.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT