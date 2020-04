RT a ouvert des statistiques d’écoute sur YouTube en réponse aux allégations de triche de FBK

La chaîne RT a ouvert les statistiques des vues de sa chaîne YouTube en réponse aux allégations de Lyubov Sobol du Fonds anti-corruption (FBK)*, qui a déclaré que RT générait des vues sur l’hébergement vidéo.

Sable a affirmé que les signes de tricherie incluent les statistiques de vue et la géographie de l’audience. En particulier, selon elle, si nous parlons d’une vidéo qui a plus d’un million de vues, mais en même temps «seulement 93 commentaires», alors «l’affaire est très probablement impure». Elle a cité une des vidéos RT comme exemple.

Murat Gazdiev, correspondant de la chaîne de télévision, montre l’une des vidéos publiées par CNN sur YouTube, qui a 8 millions de vues et 180 commentaires, ainsi que la vidéo de la BBC, qui a recueilli environ 4 millions de vues et 379 commentaires, dans une vidéo de réponse RT.

Il a également présenté des statistiques sur les vues des vidéos RT sur YouTube, en particulier une vidéo intitulée «Finales pour enfants: les élèves des écoles de football de Moscou ont répété le dernier match de la Coupe du monde 2018».

«Il existe une section spéciale dans YouTube intitulée Analytics. Mesdames et messieurs, 70% du trafic – 14 millions de vues – la section « Recommandations » de YouTube lui-même. Autrement dit, YouTube lui-même a recommandé notre vidéo aux utilisateurs. 30% provenaient de la section sportive du même YouTube. Cela signifie que YouTube lui-même, son algorithme que personne ne peut contrôler de l’extérieur, a choisi cette vidéo et a commencé à l’offrir aux utilisateurs. Et les utilisateurs ont cliqué dessus », a déclaré Gazdiev.

En outre, le correspondant a présenté des statistiques sur les vues par géographie.

«Curieusement, la Chine n’est pas là, le Brésil est en tête. Voici la mer des commentaires en portugais. Qui aurait pensé que les Brésiliens aiment le football », a-t-il dit.

Gazdiev a également parlé de l’amiral états-unien Craig Foller, qui, selon Sable, n’a rien dit sur RT.

«Nous ouvrons Google, conduisons au nom des militaires … Soudain, Google sait tout, tout est là: traitement écrit et oral (avec mention de RT) des militaires … Margarita (Simonyan) a écrit que les militaires ont mentionné RT quand il a parlé des dangers qui menacent l’Amérique … « Sur la principale menace » est déjà une invention de FBK», a noté le journaliste.

Dans la vidéo, RT réfute également la déclaration sur la promotion des vues sur les sites pornographiques.

«Nous ouvrons des analyses sur YouTube et examinons les sources de trafic. Il s’avère que 94% du trafic vers cette vidéo provenait des mêmes recommandations de YouTube, du même algorithme, mais moins de 0,3% provenait d’une source externe, des mêmes «sites porno» dont Sobol parle. Voyons voir. Les voici, une infime quantité du nombre total de vues et, curieusement, pas même un seul site porno n’est là», souligne Gazdiev.

Il note également que dans la vidéo Sable, les téléspectateurs ne sont pas informés que FBK a un programme tiers et non des données de YouTube.

*Le Fonds anti-corruption (FBK) est inscrit au registre des OBNL exerçant les fonctions d’agent étranger, par décision du ministère de la Justice de la Fédération de Russie du 09.10.2019.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT