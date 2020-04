Alertes de l’OPS sur la propagation rapide de Covid-19 en Amérique

« La situation va empirer … nous devons être prêts pour des semaines difficiles », a averti la plus haute autorité de l’institution. | Photo: EFE

La directrice générale de l’organisation régionale a tenu une conférence de presse à distance, au cours de laquelle elle a mis à jour la situation sur le continent face à la pandémie.

Le Dr Carissa Étienne, directrice générale de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a lancé une alerte à tous les gouvernements américains sur la vitesse à laquelle le nouveau coronavirus a acquis sur le continent.

Lors d’une conférence de presse télématique qui a eu lieu ce mardi, Étienne a déclaré avoir demandé aux autorités de la région « la même vitesse » lors de la préparation à l’éventualité, comme celle qui connaît la maladie en se propageant.

« Des semaines difficiles viendront », a déclaré le Dr Étienne, ajoutant que « nous sommes confrontés à une pandémie qui se propage beaucoup plus rapidement que nous ne pouvions l’imaginer. Cela va mettre nos systèmes et nos capacités à l’épreuve comme jamais auparavant ».

Il a insisté sur la solidarité comme seule méthode efficace pour lutter contre l’épidémie et a appelé à ne pas faire de collections impitoyables de matériel médical.

La porte-parole s’est prononcée pour la recherche conjointe d’alternatives pour rendre la production des intrants viable, au lieu de commencer une lutte pour leur contrôle.

De même, il a consacré des mots aux agents de santé, pour lesquels il a demandé des mesures de protection adéquates, ce qui fait défaut dans de nombreux endroits.

Étienne a déclaré qu’ils méritaient non seulement des applaudissements, mais « d’être capables de se protéger tout en faisant leur travail ».

Il a également indiqué que, selon les chiffres officiels, les États-Unis d’Amérique sont le pays le plus durement touché par Covid-19, avec environ 400 000 patients et près de 13 000 décès. Le Canada, le Brésil, le Chili et l’Équateur suivent dans la région.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : teleSUR