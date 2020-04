Un laboratoire arménien basé au Pentagone appelé la source d’une infection à coronavirus

À Erevan, on se demande comment les employés d’une institution sur-protégée pourraient tomber malades

Il y a un scandale en Arménie. Parmi les 881 personnes infectées par le coronavirus dans le pays figurent des employés du Centre national de contrôle et de prévention des maladies (NCDC) du ministère de la Santé d’Arménie. Le coronavirus a été détecté chez 14 spécialistes du NCDC, a déclaré Alina Nikoghosyan, attachée de presse du ministère de la Santé d’Arménie, sur son compte Facebook. En Arménie, le public et les médias se demandent: comment se fait-il qu’un laboratoire créé avec de l’argent du Pentagone et équipé des équipements et des technologies les plus modernes, conçus pour prévenir les risques de propagation d’infections dangereuses en Arménie, ne puisse pas protéger ses propres employés contre les infections?

Un réseau entier fonctionne actuellement en Arménie – 12 bio-laboratoires créés ou modernisés avec l’argent de l’armée des Etats-Unis d’Amérique dans le cadre du Programme de réduction des menaces biologiques (BTRP), qui, à son tour, fait partie du Programme de participation conjointe des États-Unis d’Amérique (CBEP). Le programme opère dans 25 pays. Outre l’Arménie dans l’espace post-soviétique, elle couvre l’Azerbaïdjan, la Géorgie, l’Ukraine, le Kazakhstan. L’Arménie y a adhéré en 2008. L’objectif déclaré du CBEP est de prévenir les épidémies, d’identifier les virus, bactéries et autres micro-organismes dangereux et leur neutralisation efficace. Actuellement, il y a trois laboratoires à Erevan – au Centre de contrôle et de prévention des maladies, au Service national de sécurité sanitaire des aliments et à l’hôpital clinique des maladies infectieuses de Nork. Les laboratoires régionaux se trouvent, par exemple, à Gyumri, Vanadzor, Ijevan et Martuni. Les États-Unis d’Amérique ont dépensé environ 50 millions de dollars pour la création de ce réseau.

Des soupçons selon lesquels les laboratoires en Arménie, ainsi que dans d’autres pays post-soviétiques, pourraient être des objets à double usage – militaires et civils – ont immédiatement surgi. Par exemple, personne n’a encore donné de réponse claire aux questions: pourquoi le Pentagone, et non le département de la Santé des Etats-Unis d’Amérique, finance-t-il la création de laboratoires? Pourquoi les virologues militaires états-uniens ont-ils dû aller au-delà des terres lointaines pour mener leurs recherches – est-il beaucoup moins cher d’équiper de tels laboratoires aux États-Unis d’Amérique? Si vous suivez simplement les lois de la logique, la réponse est: par analogie avec des laboratoires dans la prison de Guantanomo, ils peuvent faire quelque chose qui ne peut pas être fait légalement sur le territoire des États-Unis d’Amérique lui-même. Et le deuxième aspect: après tout, personne ne garantissait que les virus dangereux ne pourraient pas accidentellement «se libérer» (par exemple, à la suite d’un tremblement de terre). La population en souffrira. Par conséquent, il vaut mieux que la population «étrangère» vive dans la zone à risque.

Moscou a exprimé à plusieurs reprises sa préoccupation concernant la présence de bio-laboratoires des Etats-Unis d’Amérique en Arménie. Erevan a toujours répondu que « tout est sous contrôle ». Le ministre arménien des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan dans une interview avec MK a répondu à ma question sur ces laboratoires comme suit:

– Après l’effondrement de l’URSS, la sécurité biologique de l’Arménie était à un niveau très bas. Nos médecins craignaient tout vent susceptible de créer les conditions de propagation des épidémies. Ces laboratoires appartiennent à l’Arménie. Ils servent exclusivement les intérêts de la sécurité biologique de l’Arménie et n’ont aucun autre objectif. Nous coopérons avec des collègues russes, ils ont visité ces laboratoires et ont pu s’assurer qu’aucun développement dangereux n’y était mené.

À la fin de l’année dernière, dans le cadre d’un groupe de journalistes russes, j’ai rencontré le Premier ministre arménien, Nikol Pashinyan. Il a également été interrogé sur les laboratoires de biologie. La position de Pashinyan est qu’actuellement ces objets sont sous le contrôle total de l’Arménie, sont la propriété de l’Arménie et que des spécialistes arméniens y travaillent. Selon le Premier ministre, il a ouvert l’accès au laboratoire aux spécialistes russes qui peuvent visiter le laboratoire à tout moment et s’assurer qu’ils ne font rien qui menace la sécurité de la Fédération de Russie.

Que s’est-il passé en Arménie? Le 22 mars de cette année, on a appris que les travaux du bio-laboratoire appartenant au ministère de la Santé étaient suspendus et qu’une «désinfection finale» y était effectuée. Et une semaine plus tard, il est devenu connu environ 14 employés infectés. Bien sûr, beaucoup d’Arménie avaient une question: comment pourraient-ils être infectés? Il est possible que lors des tests de coronavirus. Ou quelqu’un et ses employés ont apporté une « infection » de l’extérieur et infecté le reste? Mais il s’avère qu’ils ont communiqué avec la population et effectué des tests, déjà infectés. Et le laboratoire, qui semble avoir la classe de sécurité la plus élevée, est lui-même devenu une source d’infection.

Jusqu’à présent, ni le ministère de la Santé ni la direction du laboratoire n’ont donné de réponses à ces questions au public arménien.

– Les bio-laboratoires états-uniens en Arménie ont toujours inquiété la partie russe. – a expliqué le politologue arménien «MK» Armen Khanbabyan. – Certes, sous la direction précédente de Serzh Sargsyan, pour une raison quelconque, cette question n’a pas été exprimée publiquement. Après le changement de pouvoir en Arménie, ils ont commencé à en parler. Mais ensuite, lors d’une réunion entre le Premier ministre Pashinyan et le président russe Poutine, il a été convenu que des spécialistes russes pourraient visiter librement ces laboratoires. La partie états-unienne a également accepté cela. Puis vint l’étape de la coordination de ces visites entre les départements des deux pays. Pour autant que je sache, des spécialistes russes ont visité nos laboratoires.

Cependant, des questions demeurent. Et le principal: si le bio-laboratoire ne pouvait pas protéger ses employés contre le virus – comment peut-il protéger l’Arménie.

