Selon l’expert, ce ne sont pas seulement les États-Unis d’Amérique mais aussi l’Union européenne qui agissent de manière ambiguë

© EPA-EFE/JUSTIN LANE

MOSCOU, 8 avril – L’appel de l’Union européenne à la levée des sanctions imposées au Venezuela, à l’Iran, à la Corée du Nord et à la Syrie qui entravent l’approvisionnement en assistance médicale dans le cadre de la pandémie de coronavirus est principalement adressé à Washington alors que la communauté internationale attend désormais des États-Unis d’Amérique, directeur général de le Conseil russe des affaires internationales, Andrei Kortunov a déclaré mercredi à TASS.

L’expert a noté que l’appel concernait des mesures unilatérales introduites séparément par les pays pour sanctionner les relations commerciales et économiques plutôt que les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

« Dans ce cas, les États-Unis d’Amérique sont les principaux destinataires de cet appel », a-t-il déclaré, ajoutant que ce n’était pas le premier de ces messages. Kortunov a rappelé que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avait présenté cette initiative ainsi que le président russe Vladimir Poutine lors du récent sommet virtuel du G20.

Selon Kortunov, le monde comprend maintenant que dans la situation extrême actuelle, « les règles du jeu devraient être légèrement modifiées au moins dans les domaines qui affectent directement la lutte contre la pandémie ».

Objectifs immédiats et ultimes

Selon l’expert, Washington affiche une position plutôt douteuse. D’une part, les diplomates états-uniens affirment qu’aucune restriction fondamentale n’est imposée aux médicaments et aux fournitures médicales pour faire face à la crise des coronavirus. D’autre part, Kortunov dit qu’il n’y a littéralement aucune garantie que les États-Unis d’Amérique ne puniront pas ceux qui osent envoyer de telles fournitures.

« Même s’ils semblent tous dire les bons mots, tout le monde comprend naturellement que toute entreprise, tout pays qui va maintenant commencer à envoyer de grandes quantités de matériel médical ou de médicaments vers, disons, l’Iran ou la Syrie se prépare à une éventuelle frappe », a-t-il souligné. « Étant donné que les États-Unis d’Amérique peuvent interpréter ces fournitures de toutes les manières possibles, rien ne garantit que ces entreprises ou ces pays ne se retrouveront pas visés par des sanctions de suivi. »

« La communauté internationale aimerait que les dirigeants des Etats-Unis d’Amérique fournissent des garanties claires, plus précises et sans ambiguïté que tout ce qui concerne la lutte contre le virus ne sera vraiment pas considéré comme une violation des sanctions états-uniennes. C’est un objectif immédiat », a-t-il conclu.

Cependant, la levée complète des sanctions est loin. L’expert dit que le but ultime est de «revoir les bases de la coopération économique entre les États», ce qui signifie non seulement la production pharmaceutique et l’équipement médical, mais aussi l’abolition de restrictions plus larges. Kortunov estime que les sanctions entravent définitivement la lutte contre la pandémie et la reprise future de l’économie mondiale.

Deux visages de l’UE

Cependant, ce ne sont pas seulement les États-Unis d’Amérique qui adoptent une position douteuse, l’UE agit tout aussi de façon ambiguë. « Il y a quelques jours à peine, Bruxelles a annoncé que les sanctions anti-russes resteraient en place, car les responsables européens estiment qu’elles n’entravent pas la coopération dans la lutte contre la pandémie », a souligné l’expert. « Il me semble qu’il y a une certaine ambiguïté dans cette déclaration. »

Kortunov a souligné que l’impact direct et indirect des restrictions sur la riposte à la pandémie ne peut être dissocié. « Il semble qu’il vaut mieux lever les sanctions qui empêchent spécifiquement de sauver des vies que n’en lever aucune. Cependant, il y a une certaine hypocrisie à dire que les sanctions de l’UE n’empêchent pas la lutte contre le virus », a conclu l’expert.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!

MIRASTNEWS

Source : TASS