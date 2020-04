Bill Gates traverse le Rubicon numérique, déclare que les «rassemblements de masse» ne peuvent pas revenir sans vaccin mondial

Ces craintes ont pris plus d’importance lorsque Bill Gates s’est assis ce week-end pour une interview à couper le souffle avec CBS This Morning. Gates a déclaré à l’hôte Anthony Mason que les rassemblements de masse pourraient être interdits à l’ère des coronavirus à moins et jusqu’à ce qu’un programme de vaccination à grande échelle soit adopté.

Un thème récurrent parmi les théoriciens du complot est que l’élite n’attend que le bon moment pour déployer sa technologie de «marque de la bête» pour identifier et contrôler à distance chaque être humain sur la planète, scellant ainsi leurs plans pour un gouvernement mondial unique. Et avec beaucoup de gens prêts à faire à peu près n’importe quoi pour revenir à un certain sens de la normalité, ces craintes semblent plus justifiées chaque jour qui passe.

Dans le livre de l’Apocalypse [13: 16-17], il y a un passage qui a attiré l’imagination des croyants et des mécréants à travers les âges, et peut-être jamais plus que maintenant: «Et il cause tout, petit et grand, riches et pauvres, libres et obligés, pour recevoir une marque dans leur main droite ou dans leur front: et que nul ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque…»

Jean de Patmos a-t-il été le premier théoricien du complot de l’histoire, ou nous contentons-nous simplement aujourd’hui d’un cas de prophétie auto-réalisatrice? Quoi qu’il en soit, beaucoup de gens auraient probablement de sérieuses réserves quant à la marque avec un code d’identification, même s’il n’avait jamais été mentionné dans les Saintes Écritures. Mais cela n’a certainement pas empêché le fondateur de Microsoft, Bill Gates, qui met en garde contre une pandémie mondiale depuis des années, de pousser ces technologies controversées sur nous tous.

En septembre 2019, à peine trois mois avant la première apparition du coronavirus en Chine, ID2020, une société biométrique basée à San Francisco qui compte Microsoft parmi ses membres fondateurs, a discrètement annoncé qu’il entreprenait un nouveau projet qui implique «l’exploration de multiples technologies d’identification biométrique pour les nourrissons» qui est basée sur «la vaccination des nourrissons» et n’utilise que les «approches les plus réussies».

Pour quiconque se demande à quoi pourrait ressembler l’une de ces «approches les plus réussies», considérez le principal candidat suivant pour le contrat. Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont développé ce qui est essentiellement un «tatouage» de haute technologie qui stocke les données dans un colorant invisible sous la peau. La «marque» serait délivrée avec un vaccin, probablement administré par Gavi, l’agence mondiale pour les vaccins qui relève également de la Fondation Bill & Melinda Gates.

«Les chercheurs ont montré que leur nouveau colorant, qui se compose de nanocristaux appelés points quantiques… émet une lumière proche infrarouge qui peut être détectée par un smartphone spécialement équipé», a rapporté MIT News.

Et si le lecteur fait défiler tout en bas de l’article, il découvrira que cette étude a été financée avant tout par la Fondation Bill et Melinda Gates.

Aujourd’hui, avec l’économie mondiale des services fermée pour empêcher de grands groupes d’humains infectieux de se rassembler, il est plus facile d’imaginer un jour où les gens doivent faire scanner leur «tatouage» d’identification infrarouge pour pouvoir accéder à un nombre illimité de lieux publics. Et à partir de là, il faut peu d’imagination pour voir cette même nanotechnologie de suivi appliquée à grande échelle dans l’économie mondiale, où elle pourrait être utilisée pour éliminer l’utilisation de l’argent sale. Après tout, si les sacs réutilisables sont interdits en raison de la panique du coronavirus, pourquoi les espèces réutilisables devraient-elles bénéficier d’un traitement spécial?

Écrivant plus tôt ce mois-ci dans ces pages, l’analyste géopolitique Pepe Escobar a fourni un argument convaincant selon lequel le coronavirus, qui conduit le monde vers une nouvelle grande dépression, est «utilisé comme couverture pour l’avènement d’un nouveau système financier numérique, avec un vaccin forcé avec une nanopuce créant une identité numérique complète et individuelle.»

Comme scénario futur possible, Escobar a imaginé «des grappes de villes intelligentes liées par l’IA, avec des personnes surveillées à plein temps et dûment micropuces faisant ce dont elles ont besoin avec une monnaie numérique unifiée…»

Ces craintes ont pris plus d’importance lorsque Bill Gates s’est assis ce week-end pour une interview à couper le souffle avec CBS This Morning. Gates a déclaré à l’hôte Anthony Mason que les rassemblements de masse pourraient être interdits à l’ère des coronavirus à moins et jusqu’à ce qu’un programme de vaccination à grande échelle soit adopté.

« À quoi ressemble « l’ouverture » », a demandé Gates de façon rhétorique avant de changer la composition sociale et culturelle des États-Unis d’Amérique d’un seul coup. «Quelles activités, comme les écoles, ont un tel avantage et peuvent être réalisées de manière à ce que le risque de transmission soit très faible, et quelles activités, comme les rassemblements de masse, peut-être, dans un certain sens, plus facultatives. Et donc jusqu’à ce que vous soyez largement vacciné, ces [activités] peuvent ne pas revenir du tout» [L’interview peut être regardée dans son intégralité ici].

Selon Gates, tout ce qui pourrait être défini comme un «rassemblement de masse» – des spectateurs entassés dans un stade pour un événement sportif aux manifestants dans la rue en manifestation – serait considéré comme un acte de désobéissance civile sans vaccin. Pas étonnant que Gates ait choisi le concept de «rassemblement de masse» pour nous accrocher tous, car qu’est-ce que la société démocratique moderne sinon un grand événement de masse après l’autre? En effet, puisque personne ne voudra manquer le prochain grand événement, comme le Super Bowl, ou Comic-Con, ou, Dieu nous en préserve, l’Eurovision, des millions de personnes feraient la queue de manière prévisible pour obtenir leur inoculation prise en charge par Microsoft, même si elle contient des technologies de suivi.

Tout cela semble être une pure folie quand on se souvient qu’il existe d’autres options pour vaincre le coronavirus qu’un régime vaccinal mondial obligatoire.

Le mois dernier, le Dr Anthony Fauci, directeur des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré à un sous-comité sénatorial que plus de 80% des personnes infectées par le coronavirus «se rétablissent spontanément» sans aucune intervention médicale. On peut donc se demander pourquoi le confinement mondial a été conçu pour tout le monde plutôt que pour les malades et les personnes âgées. Pendant ce temps, le médicament hydroxychloroquine, qui a été minimisé dans les médias bien qu’il ait été désigné comme le traitement le plus efficace contre les coronavirus parmi les médecins dans une grande enquête, commence à faire peau neuve.

Cette semaine seulement, suivant l’exemple du Nevada, le Michigan vient de changer de cap et est maintenant le deuxième État démocratique à demander le médicament antipaludéen à l’administration Trump

Alors maintenant, il semble que nous soyons partis pour les courses pour voir ce qui deviendra la méthode approuvée de lutte contre la pandémie mondiale – un vaccin développé à la hâte qui pourrait effectivement aggraver les effets de la maladie chez ceux qui la contractent, ou l’hydroxychloroquine, un médicament peu coûteux déjà éprouvé.

Si le gagnant se révèle être un vaccin mondial, peut-être porteur de nanotechnologies d’identification, ne vous attendez pas à ce que les riches fassent la queue avec leurs enfants pour être les premiers à l’obtenir. En 2015, l’American Journal of Public Heath a interrogé quelque 6 200 écoles en Californie – l’épicentre de la recherche d’identification biométrique – et a constaté que les exemptions de vaccins étaient deux fois plus fréquentes chez les enfants inscrits dans des établissements privés.

Il semble que l’élite parie fortement sur le développement d’un vaccin de suivi des identités qui réunirait toutes les races et les institutions sous un même toit heureux, mais il est clair qu’elles continueront à vivre dans leur propre quartier clôturé dans ce gouvernement mondial. Qu’ils obtiennent ou non un «laissez-passer spécial» en recevant la marque du nouvel âge est une autre question.

