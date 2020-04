La France prolonge le confinement et le nombre de morts de coronavirus proche de 11 000

PARIS, 8 avril – La France a fait état mercredi de données positives liées au coronavirus, l’augmentation du nombre de décès à l’hôpital ralentissant à nouveau, mais le palais présidentiel a déclaré que le verrouillage national visant à contenir la maladie serait prolongé.

Le confinement, qui est entré en vigueur le 17 mars et a déjà été prolongé une fois, dépassera désormais le 15 avril, une décision largement attendue.

Le président français Emmanuel Macron s’adressera à la nation concernant la nouvelle situation du coronavirus lundi soir, a ajouté le palais présidentiel.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Edouard Philippe a déclaré que le verrouillage avait contribué à contenir la propagation du coronavirus mais a souligné que le moment de lever les restrictions n’était pas encore venu.

Le nombre de personnes décédées des infections à coronavirus dans les hôpitaux français a augmenté de 8% en une journée – contre 9% mardi et 10% lundi – pour un total cumulé de 7632, a déclaré le directeur de l’agence de santé publique Jerome Salomon lors d’une conférence de presse.

Mais il a ajouté que les chiffres de la journée étaient incomplets car, en raison de problèmes techniques, les autorités n’étaient pas en mesure d’enregistrer les données des foyers de soins, qui représentent plus de 30% du total des décès.

Le nombre total de morts, y compris les chiffres des maisons de repos de mardi, est en hausse de 5% à 10 869.

Salomon a également souligné que le taux de nouvelles admissions dans les unités de soins intensifs, presque plat à 0,2%, a ralenti pour une neuvième journée consécutive.

«C’est un indicateur important. Mais la pression sur les hôpitaux reste extrêmement élevée», a-t-il déclaré.

L’Italie, le pays avec le plus grand nombre de morts de coronavirus à 17 669, a ordonné un verrouillage national huit jours plus tôt que la France et a rapporté mercredi un cinquième déclin quotidien des personnes en soins intensifs. (Reportage par Benoit Van Overstraeten; Édition par Chris Reese et Sandra Maler)

Source : DAILY MAVERICK