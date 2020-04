Les cas de coronavirus dans le monde dépassent 1,5 million, le nombre d’infections aux États-Unis d’Amérique se rapprochant du TIERS du total de Covid-19

Des personnes portant des masques protecteurs réagissent au passage du cortège du Nazaréen de Saint-Paul à Caracas, Venezuela © REUTERS / Manaure Quintero

Les cas confirmés de Covid-19 ont atteint un peu plus d’un million et demi de personnes dans le monde mercredi, selon un décompte de l’Université Johns Hopkins, avec un bilan de plus de 87 000 morts.

Les cas mondiaux de coronavirus s’élèvent désormais à 1 500 830, selon les dernières données recueillies par l’Université John Hopkins.

Les décès dus au virus sont également tombés à 87 706. Les États-Unis d’Amérique sont rapidement devenus le pays le plus infecté, enregistrant une forte augmentation des cas cette semaine. Il y a plus de 420 000 cas et un nombre de morts dépassant les 14 000 mercredi, soit une augmentation de près de 2000 sur 24 heures, faisant de mardi le jour le plus meurtrier pour les États-Unis d’Amérique en ce qui concerne Covid-19.

New York est devenue l’épicentre de la maladie comme étant la plus touchée aux États-Unis d’Amérique, le gouverneur Andrew Cuomo annonçant 779 nouveaux décès mardi, la plus forte augmentation d’un jour des décès pour l’État. Plus de 6 000 personnes sont mortes dans l’État du virus où des cas confirmés ont depuis lors franchi le cap des 140 000. Bien que le taux de mortalité continue de monter en flèche dans l’État, Cuomo insiste sur le fait que la courbe est aplatie parce que les admissions à l’hôpital ont diminué.

Malgré la hausse des cas et des décès aux États-Unis d’Amérique, l’Italie reste la plus touchée par les décès avec 17 669 décès enregistrés. La pandémie montre peu de signes de ralentissement en Europe, où des pays comme l’Espagne continuent de bondir en nombre de cas. L’Espagne compte actuellement 146 690 cas confirmés, le deuxième plus grand nombre au monde.

Sur les cas mondiaux, plus de 319 000 patients sont considérés comme complètement rétablis.

Source : RT