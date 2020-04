Les demandes de chômage hebdomadaires aux États-Unis d’Amérique ont augmenté de 6,6 millions, portant le total sur 3 semaines à plus de 16 MILLIONS

Images d’archives

Les personnes qui ont perdu leur emploi font la queue pour déposer des demandes de prestations de chômage, à la suite d’une épidémie de coronavirus (COVID-19), au Arkansas Workforce Center de Fort Smith, Arkansas, Etats-Unis d’Amérique, le 6 avril 2020. © Reuters / Nick Oxford

Le département du Travail des Etats-Unis d’Amérique a annoncé jeudi que le nombre de chômeurs avait continué de croître en raison de la fermeture de Covid-19, 6,6 millions d’Américains ayant déposé une première demande de chômage au cours de la semaine se terminant le 4 avril.

Le chiffre correspond presque au bond enregistré la semaine précédente lorsque 6,87 millions de personnes ont déposé des demandes initiales et porte le total des demandes d’emploi au cours des trois dernières semaines à plus de 16 millions.

L’augmentation continue des dépôts de demandes d’assurance chômage a été aggravée par l’augmentation du nombre de personnes autorisées à déposer des demandes. La loi CARES a élargi le groupe pour inclure les entrepreneurs indépendants et indépendants.

La plupart des pertes d’emplois proviennent des restaurants et des débits de boissons, tandis que les soins de santé et l’assistance sociale ont également été touchés. L’enquête menée par le Département du travail auprès des ménages a révélé une baisse de près de trois millions dans les rangs de l’emploi.

Suite au nouveau rapport sur le chômage, la Réserve fédérale des Etats-Unis d’Amérique a immédiatement déployé jeudi un plan de relance de 2 300 milliards de dollars destiné aux petites entreprises et aux municipalités à travers le pays.

« La plus haute priorité de notre pays doit être de faire face à cette crise de santé publique, de soigner les malades et de limiter la propagation du virus », a déclaré le président de la Fed, Jay Powell.

« Le rôle de la Fed est de fournir autant de soulagement et de stabilité que possible pendant cette période d’activité économique limitée, et nos actions aujourd’hui contribueront à garantir une reprise aussi vigoureuse que possible », a-t-il ajouté.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

6,6 millions de chômeurs en une semaine: Les EUA ont déjà 16 millions de chômeurs en moins d’un mois

L’augmentation du nombre de demandes est due en partie à la loi sur les aides économiques, les secours et la sécurité des coronavirus, qui autorisait les demandes d’indemnisation aux travailleurs indépendants et aux entrepreneurs indépendants.

Image illustrative: Morry Gash / AP

Environ 6,6 millions de citoyens ont déposé leurs demandes de chômage la semaine dernière, rapporte le département américain du Travail.

Bien que ce chiffre soit inférieur à celui enregistré la semaine précédente d’environ 261 000, le nombre total de demandes acceptées au cours des trois dernières semaines s’élève désormais à 16 millions.

L’augmentation des demandes d’indemnisation est en partie due à la loi Coronavirus sur l’aide économique, les secours et la sécurité (CARES), qui a été adoptée par le président du pays Donald Trump fin mars et a permis demander des prestations à des travailleurs indépendants et à des entrepreneurs indépendants.

Les États ayant le taux de chômage le plus élevé sont le Rhode Island (6,7%), le Minnesota (5,6%) et le Massachusetts (5,1%). La plus forte augmentation des demandes par rapport à la semaine se terminant le 28 mars a été observée en Californie (871 992 demandes supplémentaires), à New York (286 596) et au Michigan (176 329). Dans le même temps, dans certains États, dont le Nevada, le Rhode Island et le Minnesota, la dynamique était négative (une baisse de 20 356, 8 047 et 6 678 demandes, respectivement).

Presque tous les États où l’augmentation des demandes a été enregistrée ont été expliqués par la pandémie de Covid-19 ou, plus précisément, par les restrictions imposées par les autorités pour empêcher la propagation du virus.

Selon les statistiques recueillies par l’Université John Hopkins, aux États-Unis d’Amérique, 432 438 cas de coronavirus ont été confirmés. 14 808 personnes sont mortes et 24 125 ont récupéré. La grande majorité des cas (393 505) sont toujours actifs.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

New York bat une fois de plus le record de décès par coronavirus en 799 décès

Le gouverneur Andrew Cuomo a déclaré mercredi qu’il y avait des signes d’amélioration de la situation épidémique.

799 personnes sont mortes dans l’État de New York depuis hier, comme l’a rapporté lundi le gouverneur Andrew Cuomo. Ainsi, l’État a enregistré un nouveau record de décès de covid-19 en un jour après la mort de 731 et 779 personnes mardi et mercredi, respectivement.

Dans un discours, Cuomo a déclaré hier que, bien que le bilan de décès le plus élevé depuis le début de l’épidémie ce jour-là, il y ait des signes d’amélioration de la situation épidémique, car le nombre de patients hospitalisés a continué de diminuer depuis jeudi dernier. « Il ne fait aucun doute que nous arrondissons la courbe », a déclaré Cuomo. Cependant, il a averti que ces avancées pourraient être inversées si les mesures de quarantaine adoptées dans l’État étaient atténuées.

Lundi, Cuomo a averti que le système de santé public fonctionnait « à pleine capacité » et que la pression sur les hôpitaux était « insoutenable ». De même, il a prolongé les mesures de distanciation sociale sur le territoire jusqu’au 29 avril.

Le lendemain, le gouverneur a noté que l’État avait atteint un plateau dans le nombre de cas. Il a également souligné que l’épidémie se développe beaucoup plus rapidement que la pandémie la plus meurtrière à laquelle la ville a été confrontée, celle de la grippe espagnole. « Cela ne fait que 37 jours », a expliqué Cuomo, qui a rappelé qu’en 1918, l’infection avait atteint son maximum six mois après son apparition.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Pentagone: un marin du porte-avions Theodore Roosevelt entre en soins intensifs pour Covid-19 et plus de 416 sont infectés

Selon John E. Hyten, vice-président des chefs d’état-major interarmées, des centaines d’autres résultats de tests sont attendus.

Kham / Reuters

Un marin du porte-avions des Etats-Unis d’Amérique USS Theodore Roosevelt qui a été testé positif pour covid-19 le 30 mars a été admis jeudi dans l’unité de soins intensifs d’un hôpital naval sur l’île de Guam, dans le Pacifique occidental.

Selon le général de l’US Air Force John E. Hyten, vice-président des chefs d’état-major interarmées, 416 membres d’équipage sont infectés et des centaines d’autres résultats de tests sont en attente.

Le haut commandement militaire a noté que le personnel médical surveillait les 2 700 membres du Theodore Roosevelt qui quittent actuellement le navire deux fois par jour. Il a également noté qu’il ne s’agissait peut-être pas du seul navire des Etats-Unis d’Amérique touché par le virus.

Sur le porte-avions USS Nimitz dans le port de Bremerton, Washington, « un très petit nombre d’épidémies » se sont produites et sont surveillées « de très près », a-t-il ajouté.

L’épidémie à bord de Theodore Roosevelt a éclaté fin mars et a déclenché des problèmes dans les échelons supérieurs de la marine. La semaine dernière, Brett Crozier a été démis de ses fonctions de capitaine du porte-avions après une fuite d’une lettre demandant à ses supérieurs de prendre des mesures immédiates pour aider son équipage après que plusieurs cas de covid-19 aient été enregistrés sur le navire.

Le secrétaire par intérim de l’US Navy, Thomas Modly, a réagi à cette missive, qui dans un discours à l’équipage du navire a qualifié Crozier de «naïf» et de «stupide». Cependant, après avoir été sévèrement critiqué par plusieurs politiciens, Modly s’est excusé publiquement ce lundi et a démissionné de son poste le lendemain.

Le nombre de décès dus à Covid-19 dans le monde dépasse 90 000

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT