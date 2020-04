Richard D. Wolff: Les virus comme Covid-19 font partie de la nature que nous devons accepter. Mais en 202 le capitalisme doit être détruit

Le capitalisme et le libéralisme sont des dogmes théoriques utilisés pour le vol, la rapine et la prédation des peuples et nations

Alors que les économies se remettent de l’effondrement déclenché par la nouvelle pandémie de coronavirus, les gouvernements se démènent pour reconstruire le système. Mais c’est le système qui a provoqué la chute, et si nous continuons à le faire revivre, il le fera à nouveau.

Les politiques désespérées des gouvernements menés par la panique impliquent de jeter d’énormes sommes d’argent sur les économies effondrées en réponse à la menace du coronavirus. Les autorités monétaires créent de l’argent et le prêtent à des taux d’intérêt extrêmement bas aux grandes entreprises et notamment aux grandes banques: «pour les sortir de la crise». Les trésoreries gouvernementales empruntent de vastes sommes pour dépenser dans l’économie effondrée dans ce qu’ils imaginent être «l’économie normale d’avant le virus». Les dirigeants du capitalisme se précipitent dans des échecs politiques à cause de leurs œillères idéologiques.

Le problème des politiques visant à ramener l’économie à ce qu’elle était avant que le virus ne frappe est le suivant: le capitalisme mondial en 2019 était lui-même une cause majeure de l’effondrement de 2020. Les cicatrices du capitalisme des krachs de 2000 et 2008/9 n’avaient pas guéri. Des années de taux d’intérêt bas ont permis aux entreprises et aux gouvernements de «résoudre» tous leurs problèmes en empruntant sans limite à un coût d’intérêt presque nul. Toute la nouvelle monnaie injectée dans les économies par les banques centrales avait en effet provoqué l’inflation redoutée, mais principalement sur les marchés boursiers dont les prix se sont ainsi envolés dangereusement loin des valeurs et réalités économiques sous-jacentes. Les inégalités de revenus et de richesse ont atteint des sommets historiques.

En bref, le capitalisme avait accumulé des vulnérabilités à un autre crash que de nombreux déclencheurs possibles pouvaient déclencher. Le déclencheur cette fois-ci n’a pas été l’effondrement dot.com de 2000 ni l’effondrement des subprimes de 2008/9; c’était le virus. Et bien sûr, l’idéologie dominante nécessite de se concentrer sur le déclencheur, pas sur la vulnérabilité. Ainsi, les politiques dominantes visent à rétablir le capitalisme d’avant le virus. Même s’ils «réussissent», cela nous ramènera à un système capitaliste dont les vulnérabilités accumulées s’effondreront à nouveau d’un autre déclencheur.

À la lumière de la pandémie de coronavirus, je concentre mes critiques sur le capitalisme et les vulnérabilités [toutes choses inégales par ailleurs. Relativité économiques et sociétales – MIRASTNEWS] qu’il a accumulées pour plusieurs raisons. Les virus font partie de la nature. [Il faut aussi prendre en compte l’évolution de la biotechnologie avec des laboratoires secrets manipulant les gênes de ces virus en les associant et capables d’en constituer de nouveaux virus destructifs utilisés comme armes biologiques – MIRASTNEWS] Ils ont attaqué des êtres humains – parfois dangereusement – dans une histoire à la fois lointaine et récente. En 1918, la soi-disant «grippe espagnole» a tué près de 700 000 personnes aux États-Unis d’Amérique et des millions ailleurs. Les virus récents comprenaient le SRAS, le MERS, le virus Ebola, etc. Ce qui compte pour la santé publique est la préparation de chaque société des: tests stockés, masques, respirateurs, lits d’hôpital, personnel qualifié, etc. pour gérer les virus dangereux. Aux États-Unis d’Amérique, ces objets sont produits par des entreprises capitalistes privées dont le but est le profit. Il n’était pas rentable de produire et de stocker de tels produits, ce qui n’était pas et n’est toujours pas le cas.

Le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique n’a pas non plus produit ou stocké ces produits médicaux. Les hauts responsables du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique privilégient le capitalisme privé; c’est leur principal objet de protéger et de renforcer. Résultat: ni le capitalisme privé ni le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique n’ont accompli le devoir le plus fondamental de tout système économique: protéger et maintenir la santé et la sécurité publiques. La réponse du capitalisme des Etats-Unis d’Amérique au coronavirus reste ce qu’elle a été depuis décembre 2019: trop peu, trop tard. Ça a échoué. C’est le problème.

La deuxième raison pour laquelle je me concentre sur le capitalisme est que les réponses à l’effondrement économique d’aujourd’hui de Trump, du GOP et de la plupart des démocrates évitent soigneusement toute critique du capitalisme. Ils débattent tous du virus, de la Chine, des étrangers, d’autres politiciens… mais jamais du système qu’ils servent tous. Lorsque Trump et d’autres poussent les gens à retourner dans les églises et à travailler malgré le risque sur leur vie et celle d’autrui, ils placent la relance d’un capitalisme effondré avant la santé publique.

La troisième raison pour laquelle le capitalisme est blâmé ici est que les systèmes alternatifs – non guidés par une logique de profit d’abord – pourraient mieux gérer les virus. Bien qu’il ne soit pas rentable de produire et de stocker tout le nécessaire pour une pandémie virale, il est efficace. Les richesses déjà perdues dans cette pandémie dépassent de loin le coût d’avoir produit et stocké les tests, les ventilateurs, etc. qui manquent aujourd’hui et qui contribuent tant au désastre d’aujourd’hui. Le capitalisme recherche souvent le profit au détriment de besoins et de valeurs sociales plus urgentes. En cela, le capitalisme est extrêmement inefficace. Cette pandémie apporte maintenant cette vérité à la population.

Une économie basée sur les coopératives de travail – où les travailleurs gèrent démocratiquement des entreprises, décident de quoi, comment, où produire et quoi faire des profits – pourrait et devrait probablement placer les besoins et les objectifs sociaux (comme une bonne préparation aux pandémies) avant les bénéfices.

Les travailleurs sont majoritaires dans toutes les sociétés capitalistes; leurs intérêts sont ceux de la majorité. Les employeurs sont toujours une petite minorité; ce sont les «intérêts particuliers» de cette minorité. Le capitalisme donne à cette minorité la position, les bénéfices et le pouvoir de déterminer comment la société dans son ensemble vit ou meurt.

C’est pourquoi tous les employés se demandent et s’inquiètent maintenant de la durée de nos emplois, revenus, logements, comptes bancaires, etc. si nous en avons encore. Une minorité (employeurs) décide de toutes ces questions et exclut la majorité (employés) de prendre ces décisions même si cette majorité doit vivre avec leurs résultats.

Bien sûr, la priorité absolue est désormais de faire de la santé et de la sécurité publiques une priorité. À cette fin, des employés partout au pays songent maintenant à refuser d’obéir aux ordres de travailler dans des conditions de travail dangereuses. Le capitalisme des Etats-Unis d’Amérique a ainsi placé une grève générale sur l’agenda social d’aujourd’hui.

Une deuxième priorité est d’apprendre de l’échec du capitalisme face au Corona. Nous ne devons plus subir une telle rupture sociale dangereuse et inutile. Ainsi, le changement de système passe désormais également à l’agenda social d’aujourd’hui.

