LOI MÉDICALE MARTIALE: C’est réel – Bill Gates a lancé le programme ID2020 en 2019, forçant l’identification numérique avec des vaccins

L’alliance ID2020 a lancé un nouveau programme d’identité numérique lors de son sommet annuel à New York, en collaboration avec le gouvernement du Bangladesh, l’alliance vaccinale Gavi et de nouveaux partenaires au sein du gouvernement, du monde universitaire et des secours humanitaires.

Le programme visant à tirer parti de la vaccination comme une opportunité d’établir une identité numérique a été dévoilé par ID2020 en partenariat avec le programme d’accès à l’information (a2i) du gouvernement du Bangladesh, la direction générale des services de santé et Gavi, selon l’annonce.

L’identité numérique est un enregistrement informatisé de qui est une personne, stocké dans un registre. Il est utilisé, dans ce cas, pour savoir qui a reçu la vaccination.

«Nous mettons en œuvre une approche prospective de l’identité numérique qui donne aux individus le contrôle de leurs propres informations personnelles, tout en continuant à s’appuyer sur les systèmes et programmes existants», explique Anir Chowdhury, conseiller politique chez a2i. «Le gouvernement du Bangladesh reconnaît que la conception de systèmes d’identité numérique a des implications de grande portée sur l’accès des individus aux services et aux moyens de subsistance, et nous sommes impatients de faire œuvre de pionnier dans cette approche.»

Le PDG de Gavi, Seth Berkley, explique que 89% des enfants et des adolescents qui n’ont pas d’identité vivent dans des pays où l’organisation est active. «Nous sommes enthousiasmés par l’impact potentiel de ce programme non seulement au Bangladesh, mais en tant que quelque chose que nous pouvons reproduire dans les pays éligibles à Gavi, fournissant une voie viable pour combler le fossé identitaire», dit-il.

Un partenariat a également été formé plus tôt cette année entre Gavi, NEC et Simprints pour utiliser la biométrie afin d’améliorer la couverture vaccinale dans les pays en développement.

«L’identification numérique est en cours de définition et de mise en œuvre aujourd’hui, et nous reconnaissons l’importance d’une action rapide pour combler le fossé identitaire», commente Dakota Gruener, directrice exécutive d’ID2020. «Le moment est venu de prendre des engagements audacieux pour nous assurer de répondre à la fois rapidement et de manière responsable. Nous et nos partenaires de l’Alliance ID2020, présents et futurs, sommes déterminés à relever ce défi.»

ID2020 a également annoncé de nouveaux partenariats et fourni des rapports d’étape sur les initiatives lancées l’année dernière. Depuis le sommet de l’an dernier, l’Alliance ID2020 a été rejointe par la ville d’Austin, le CITRIS Policy Lab d’UC Berkeley et Care USA.

La ville d’Austin, ID2020, et plusieurs autres partenaires travaillent en collaboration avec les sans-abri et les fournisseurs de services qui s’engagent avec eux pour développer une plate-forme d’identité numérique activée par la blockchain appelée MyPass pour donner aux sans-abri leurs propres données d’identité.

Selon ID2020, deux programmes pilotes inauguraux lancés l’année dernière en partenariat avec iRespond et Everest ont chacun progressé. Le programme iRespond a amélioré la continuité des soins pour plus de 3000 réfugiés recevant un traitement pour des maladies chroniques de l’International Rescue Committee en Thaïlande, selon l’annonce, tandis qu’Everest a aidé à fournir l’accès à des subventions énergétiques critiques et à une gamme de services supplémentaires avec des identités numériques sécurisées et centrées sur l’utilisateur sans dépendre d’un smartphone.

Ce message a été mis à jour à 16 h 58 le 26 mars 2020 pour clarifier que le programme est destiné à permettre aux gens de recevoir la vaccination et à prouver qu’ils l’ont reçue, pas à suivre les individus, comme le prétendent certains théoriciens du complot.

Big Pharma et Microsoft font équipe dans ce que l’on appelle l’alliance «ID2020» qui combinera les vaccinations avec des micropuces implantables pour créer votre identité numérique

L’Alliance ID2020, comme on l’appelle, est un programme d’identité numérique qui vise à «tirer parti de la vaccination» comme moyen d’insérer de minuscules puces électroniques dans le corps des gens. En collaboration avec l’Alliance mondiale pour les vaccins et les vaccinations, également connue sous le nom de GAVI, le gouvernement du Bangladesh et divers autres «partenaires au sein du gouvernement, du monde universitaire et des secours humanitaires», l’Alliance ID2020 espère inaugurer cette marque de la bête comme un moyen pour garder un œil sur chaque être humain vivant sur Terre.

Big Pharma est officiellement partenaire de l’industrie technologique pour associer «immunisation» à la biométrie numérique, ce qui signifie que les humains seront bientôt micropuces, suivis et finalement contrôlés via une matrice d’identification mondiale.

Depuis des années, nous regardons le fondateur de Microsoft, Bill Gates, maintenant à la retraite de la société qu’il a fondée, utiliser ses milliards pour donner des «vaccinations gratuites» aux personnes dans les pays du tiers monde. Maintenant, Bill est devenu un partenaire fondateur d’une autre entreprise, celle-ci s’appelle l’Alliance ID2020, et son objectif est de donner à chaque être humain sur Terre un identifiant numérique. Comment envisagent-ils d’accomplir cet exploit? En combinant les vaccinations obligatoires avec des micropuces implantables. Génie, n’est-ce pas? Et bientôt dans un théâtre près de chez vous, comme le dit le proverbe.

«Et il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et obligés, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front: et que nul ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque, ou le nom de la bête, ou le numéro de son nom. Voici la sagesse. Que celui qui a l’intelligence compte le nombre de la bête, car c’est le nombre d’un homme; et son nombre est de six cent soixante-six. » Revelation 13:16-18 (KJV)

Alors maintenant, vous savez ce que Bill Gates et son épouse Melinda ont vraiment fait au cours des 10 dernières années, voyageant dans des pays du tiers-monde et donnant des «vaccinations gratuites» aux indigènes pauvres et opprimés. Ces «vaccinations gratuites» étaient de la recherche et un laboratoire de test en direct pour mener les expériences nécessaires pour former ID2020. Et comme vous le verrez aujourd’hui, cet hybride profane de vaccinations et de micropuces implantables est déjà en cours au Bangladesh, bientôt ce sera Boston. Une page sur le site Web de la Fondation Gates indique que Bill et Melinda ont jusqu’à présent investi plus de 2,5 milliards de dollars dans ce projet, sans fin en vue. L’homme qui a mis le monde derrière un ordinateur personnel peut-il maintenant mettre une carte d’identité numérique à puce de vaccination dans la population mondiale? Bill Gates est absolument positif, il est en mesure d’atteindre cet objectif.

«Que personne ne vous séduise d’aucune façon: car ce jour-là ne viendra pas, si ce n’est d’abord une chute, et que l’homme du péché soit révélé, le fils de la perdition; Celui qui s’oppose et s’exalte au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou qui est adoré; de sorte qu’il, en tant que Dieu, siège dans le temple de Dieu, se montrant qu’il est Dieu.» 2 Thessalonians 2:3,4 (KJV)

Nous vous en avertissons depuis 10 ans et maintenant cela se produit. Êtes-vous prêt pour la suite? J’espère que vous l’êtes. Continuez à chercher cette bienheureuse espérance, et Dieu merci, cela arrive avant le temps de la détresse de Jacob. Si seulement mon ami, Carl Sanders, l’homme qui avait révélé pour la première fois le fonctionnement interne de l’équipe qui avait créé la puce RFID, avait vécu assez longtemps pour voir ce jour.

Les vaccins sont maintenant utilisés pour récolter les identités biométriques de chacun; Big Brother fusionne avec Big Pharma

DES NOUVELLES NATURELLES: L’alliance ID2020, comme on l’appelle, est un programme d’identité numérique qui vise à «tirer parti de la vaccination» comme moyen d’insérer de minuscules puces électroniques dans le corps des gens. En collaboration avec l’Alliance mondiale pour les vaccins et les vaccinations, également connue sous le nom de GAVI, le gouvernement du Bangladesh et divers autres «partenaires du gouvernement, du monde universitaire et des secours humanitaires», l’Alliance ID2020 espère inaugurer cette marque de la bête comme un moyen pour garder un œil sur chaque être humain vivant sur Terre.

ID2020 ANNONCE LA FIN DES TRAVAUX SUR LA PREMIÈRE MARQUE DE CERTIFICATION POUR LE «PROTOCOLE KIVA» METTANT EN ŒUVRE UNE ID NUMÉRIQUE MONDIALE POUR L’ACHAT ET LA VENTE

Semblable à la façon dont les bovins sont marqués avec des étiquettes d’oreille, cette alliance mondialiste veut que tous les humains soient «vaccinés» avec des puces de suivi numériques qui créeront un système de surveillance transparent pour le Nouvel Ordre Mondial afin de gérer facilement les populations du monde.

«Nous mettons en œuvre une approche prospective de l’identité numérique qui donne aux individus le contrôle de leurs propres informations personnelles, tout en continuant à s’appuyer sur les systèmes et programmes existants», explique Anir Chowdhury, conseiller politique chez a2i, le programme d’accès à l’information du gouvernement du Bangladesh.

«Le gouvernement du Bangladesh reconnaît que la conception de systèmes d’identité numérique a des implications profondes pour l’accès des individus aux services et aux moyens de subsistance, et nous sommes impatients de lancer cette approche», ajoute-t-il.

Regardez ce qui est sur le mur lors de cette réunion de haut niveau des employés d’ID2020. Quelqu’un veut-il deviner ce que vous regardez? 🤔

Alors que les terrains d’essai du programme ID2020 se trouvent principalement dans le tiers monde, le groupe dit qu’il travaille également avec les gouvernements ici aux États-Unis d’Amérique pour commencer à micropuce les personnes grâce à la vaccination.

À Austin, au Texas, par exemple, la population des sans-abri est maintenant exploitée comme un cobaye collectif pour le programme de vaccination par micropuce d’ID2020, qui, selon le groupe, aidera à «autonomiser» les sans-abri en leur donnant soi-disant le «contrôle» de leurs données d’identité personnelles.

«La ville d’Austin, ID2020, et plusieurs autres partenaires travaillent en collaboration avec les sans-abri et les fournisseurs de services qui s’engagent avec eux pour développer une plate-forme d’identité numérique compatible avec la blockchain appelée MyPass pour donner aux sans-abri leurs propres données d’identité», écrit Chris Burt pour BiometricUpdate.com.

RENCONTREZ LES JOUEURS DE LA FIN DES TEMPS DERRIÈRE L’ALLIANCE ID2020, TOUS LES SUSPECTS HABITUELS ET QUELQUES NOUVEAUX

ID2020 essaie également de vacciner les réfugiés avec ses vaccins à puce par le biais de deux programmes pilotes inauguraux appelés iRespond et Everest. Selon des rapports, iRespond a «amélioré la continuité des soins» pour plus de 3 000 réfugiés recevant des traitements médicamenteux pour une maladie chronique. Everest, d’autre part, a «aidé à fournir l’accès à des subventions énergétiques critiques et à une gamme de services supplémentaires avec des identités numériques sécurisées et centrées sur l’utilisateur sans s’appuyer sur un smartphone», écrit Burt.

Tout cela prépare le public à un éventuel mandat de vaccination par micropuce, qui sera requis pour chaque individu afin d’acheter et de vendre des marchandises. Chowdhury l’a ouvertement admis en déclarant que des systèmes d’identité numérique seront nécessaires pour «l’accès des individus aux services et aux moyens de subsistance».

En d’autres termes, la Bible a raison: un système d’identification mondial est en cours d’élaboration qui sera éventuellement nécessaire pour que les gens fonctionnent dans la société et, finalement, survivent. Sans ces micropuces dans leur corps, les gens ne pourront pas travailler, encore moins manger, et tout se passe sous nos yeux.

Gardez à l’esprit que ID2020 fait partie de ce que l’on appelle le «REAL ID», qui sera bientôt requis pour ceux qui souhaitent voyager. REAL ID sera également utilisé comme méthode de porte dérobée pour mettre en œuvre des politiques de vaccination obligatoires pour les adultes. LIRE PLUS

Notre manifeste | ID2020

Nous pensons que la capacité de prouver son identité est un droit humain fondamental et universel. Les partenaires de l’Alliance ID2020 définissent conjointement les exigences fonctionnelles, influencent le cours de l’innovation technique et offrent une voie vers l’interopérabilité technique, et donc la confiance et la reconnaissance.

Sommet ID2020 2018: Partie 1

L’Alliance ID2020 est un partenariat public-privé engagé à améliorer la vie grâce à une identité numérique portable, centrée sur l’utilisateur et protégeant la confidentialité. Le Sommet de cette année, convoqué par ID2020 Alliance, a réuni des leaders et des innovateurs dans le domaine pour discuter des exigences techniques et non techniques afin de produire une feuille de route collective qui nous amène vers une large adoption d’une «bonne» identité numérique pour tous.

Carl Sanders a aidé à concevoir la première puce électronique implantable

Carl Sanders était ingénieur sur la première micropuce implantable au monde, et en train de travailler sur cet incroyable appareil de la fin des temps, Carl a été sauvé et a passé le reste de sa vie à avertir les gens de ce qui allait arriver. Ce que vous entendrez dans ce clip vidéo est tiré d’une cassette qui a été envoyée dans les églises dans les années 90, j’en avais une de ces copies. Quand le Seigneur m’a fait commencer NTEB, Bro. Carl et moi sommes devenus amis et il a été invité à plusieurs reprises dans notre programme. Il s’agit de l’audio de cette cassette. J’ai eu le privilège d’interviewer Bro. Carl en 2013, et vous pouvez écouter cette interview ici.

Maintenant, la fin commence est votre défense de première ligne contre la marée montante des ténèbres dans les derniers jours avant l’enlèvement de l’Église

Notre verdict sur la pandémie COVID-19 en cours

Il apparaît dans l’article du Parisien ci-dessous datant de mai 2013 que les premières souches du virus ont été créées en Chine et n’étaient pas encore transmissibles à l’homme. C’est seulement avec le concours des capitalistes états-uniens qui sont arrivés avec de nouvelles connaissances sur les manipulations génétiques des virus VIH, Ebola et autres créés par eux, qu’en laboratoire la transmission vers l’homme a été redue possible. Donc il est clair que le virus n’est pas naturel, il a été créé par les capitalistes venant des Etats-Unis d’Amérique avec l’aide des autorités chinoises qui leur ont permis d’investir dans les biotechnologies. L’autre possibilité serait qu’en s’installant en Chine et en travaillant avec les chinois les laboratoires de biotechnologie à actionnaires états-uniens aient créés les nouvelles souches de coronavirus en s’appuyant sur la base des connaissances chinoises sans consentement des autorités chinoises. Reste à savoir si tout cela a été mené avec le consentement de l’Union des États des États-Unis d’Amérique avec l’accord des présidents Barack OBAMA, TRUMP voire leurs prédécesseurs et/ou de l’État profond. Cependant, l’action de la pandémie du Coronavirus COVID-19 était-elle un essai pour une éventuelle future dépopulation mondiale? Si tel est le cas, il faut s’attendre à de futures pandémies plus virulentes.

Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors-classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

