Rupture! Alerte d’experts russes en médecine en Italie: décès mystérieux dans le sommeil, nouveau génotype du coronavirus?

«Les morts sont 18 279, mais ce nombre ne peut être confirmé qu’après que l’Istituto Superiore di Sanita a établi la cause réelle du décès». Il s’agit de la dernière note publiée par RAI News concernant le rapport rendu public hier, jeudi 9 avril, par la Protection civile sur les victimes de CoVid-19 (ou Sars-2) en Italie.

Ces données, en plus de confirmer l’augmentation de plus de 500 décès par jour qui ne s’arrête pas, comme celle des nouvelles infections désormais atteintes à 96.877, déclenchent une énigme déjà rapportée par Gospa News dans le précédent rapport sur les mystérieuses crémations des victimes de Bergame envoyé avec le camion de l’armée italienne en Émilie-Romagne avec procédure d’urgence et sans autopsie.

Comment l’ISS déterminera-t-elle les raisons étant donné que, dans la plupart des cas, afin d’éviter les risques d’infection pour les agents de santé à la lumière de 105 médecins décédés, ces autopsies ne sont pas effectuées, ce qui à Wuhan a plutôt permis de vérifier l’existence de deux génotypes différents de ce nouveau CoronaVIrus, y compris le type « L » beaucoup plus mortel?

«L’analyse est basée sur les données contenues dans les dossiers médicaux de l’ISTAT et les fiches de décès contenant les causes de décès de ces patients. La collecte des données s’effectue via la plate-forme Web http://covid-19.iss.it, déjà utilisée par la surveillance nationale, épidémiologique et virologique des cas COVID-19 en Italie (coordonnée par l’ISS et activée par la circulaire ministérielle du 22 Janvier 2020, n.1997) ».

La réponse vient du site officiel de l’Institut supérieur italien de la santé mais n’est certainement pas en mesure d’expliquer au moins 5 décès survenus à Bergamasco, dans la petite ville de Gromo, objet de divers articles publiés par les médias russes et sur deux portails qualifiés de contre-information: un suisse et un canadien.

«Les médecins qui luttent contre les infections en Lombardie ont révélé de nouvelles fonctionnalités de COVID-19. Dans la ville italienne de Gromo, il y a eu plusieurs cas où des personnes infectées par un coronavirus, sans aucun signe sérieux de la maladie, se sont simplement endormies et ne se sont pas réveillées. Dans l’un des hospices locaux où travaillent des médecins bénévoles, également de Russie, au moins cinq de ces étranges patients sont décédés le dernier jour».

L’article sur Gromo publié par le journal russe populaire Moskovsky Komsomolets

Ce rapport inquiétant provient du populaire journal russe Moskovsky Komsomolets MKRU qui s’arrête ensuite pour décrire la précieuse activité menée par l’armée médicale de Moscou, experts des urgences NBCR (Nuclear Bacteriological Chemical Radiological), dans la province de Bergame, où, à l’époque de l’article au début du mois, 14 autres maisons de repos ont été désinfectées avec des médecins italiens.

«Pour la désinfection, une solution d’alcool à 70%, de peroxyde d’hydrogène et d’hypochlorure de sodium, c’est-à-dire un agent de blanchiment ordinaire, est utilisée. Bien sûr, nos experts en biosécurité ont également d’autres additifs et ingrédients spéciaux. Ensemble, ce cocktail chimique est garanti pour tuer instantanément un virus dangereux», rapporte le billet expliquant que les opérateurs russes portent des combinaisons spéciales de «protection biologique avec alimentation en air forcée et filtres à plusieurs niveaux».

Le mystère de Gromo, une municipalité de 1 202 habitants avant l’épidémie, a également été signalé par l’autre site russe Regnum.

«En Lombardie, il y a eu des décès inhabituels dus à un nouveau type de coronavirus. En effet, les patients âgés, chez qui la maladie était bénigne, sont morts dans leur sommeil. Cela a été rapporté par Moskovsky Komsomolets – journal russe populaire, ndlr – en référence aux médecins militaires russes qui combattent le coronavirus en Italie.»

«Les personnes qui ont été diagnostiquées avec une infection à coronavirus se sont simplement endormies et ne se sont jamais réveillées, elles se sont produites dans la ville de Gromo. Dans le même temps, il est noté qu’aucun symptôme suggérant une issue fatale ne s’est produit chez ces patients. Au cours de la dernière journée, au moins cinq de ces morts «étranges» ont été enregistrées».

Médecins militaires russes en action le 28 mars 2020 à Albino (Italie) – Photo Claudio Furlan

Cette histoire énigmatique n’a pas échappé à Swiss Propaganda Research, un projet de recherche et d’information sur la propagande géopolitique dans les médias suisses et internationaux. Toutes les études et contributions ont été créées par un groupe de recherche indépendant sur le plan politique et journalistique, sans commission ni financement externe. Un médecin helvétique a publié un article sur le mystère italien.

«Dans la ville de Gromo, par exemple, selon des informations parues dans les journaux, il y a eu plusieurs cas dans lesquels des personnes présumées infectées par le Coronavirus se sont simplement endormies et ne se sont plus réveillées – a écrit le site suisse parmi les notes du 3 avril le journal de pandémie a également été réédité par le site canadien Global Research.ca – Jusque-là, aucun symptôme grave de la maladie n’avait été observé chez le défunt. Comme le directeur de la maison de soins infirmiers l’a précisé plus tard dans une interview avec RIA Novosti, il n’est pas clair si les personnes décédées étaient réellement infectées par un coronavirus, car personne dans la maison de soins infirmiers n’avait été testé pour cela».

Les informations divulguées à partir de sources non officielles sont fragmentaires et contradictoires dans certains détails. C’est précisément pour cette raison que nous les rapportons dans leur essentialité sans aucun commentaire. Également parce que nous n’avons pas encore pu recevoir de réponse au numéro de téléphone de la maison de retraite, mais nous avons jugé important de signaler ces articles internationaux.

Le sujet des décès suspects a également été soulevé par un entrepreneur vénitien qui a des intérêts commerciaux dans le Bergamasco et donc il a été informé par certains amis médicaux de cette situation vraiment anormale tellement de lancer une pétition sur Change.org à l’appui des préoccupations des autres décès mystérieux externalisés par le maire d’Albino.

L’article dans le journal Il Giorno avec une interview du maire d’Albino, Fabio Terzi

«À Albino, l’un des plus grands centres de la basse Val Seriana, en 2019, du 23 février au 26 mars, il y a eu 25 morts. Cette année, 145, dont seulement 30 sont attribués à Covid. Pour le maire, Fabio Terzi, les comptes ne reviennent pas: «Les mathématiques ne sont pas une opinion. Nous nous sommes mobilisés depuis le 23 février, lorsque les deux premiers cas sont apparus à Nembro. La création d’une zone rouge aurait probablement contenu l’infection», a écrit Andrea Lieto.

«Le 31 mars 2020, Fabio Terzi, maire d’Albino, lors d’une interview avec Corriere TV, déclare qu’à la suite d’une analyse menée auprès des responsables du registre, il y avait une forte divergence entre les données officielles et les données réelles qui ne permettent pas d’établir la véritable cause du décès de 90 concitoyens», remarque l’entrepreneur qui, en réponse à l’un de nos courriels, signale également une autre anomalie supplémentaire mise en évidence par le maire de Bergame, Giorgio Gori.

«Gori a également publié des déclarations dans lesquelles il faisait référence à 200 décès dans sa municipalité dont les causes de décès n’étaient pas précisées – rappelle Lieto – Sur la base de cette nouvelle, j’ai présenté la pétition parce que je crois que dans l’intérêt de la communauté, le maire d’Albino devrait avoir la possibilité d’obtenir tous les éclaircissements qu’il demande».

«Avec cette pétition nous demandons au maire d’Albino de prendre des mesures, en tant que plus haute autorité sanitaire municipale, pour obtenir des dossiers médicaux ou tout autre document utile pour déterminer les causes de décès de tous ses concitoyens», indique le texte publié sur Change.org .

«Dans des cas particuliers tels que des décès signalés par des médecins russes, des autopsies devraient alors être organisées – ajoute l’entrepreneur – Si la volonté d’autoriser toutes les investigations possibles n’est pas claire, la tentative de cacher quelque chose de sérieux sera évidente, comme des expériences avec des radiofréquences».

Pour le moment, rien ne permet de soutenir cette hypothèse troublante que l’auteur de la pétition a osée uniquement en raison de ses amitiés avec des médecins lombard faisant autorité et de son activité internationale dans le domaine écologique.

Le fait tout aussi déconcertant demeure qu’aucune autorité ou média italien n’a jusqu’à présent signalé les cinq victimes qui ont fait l’objet de divers articles dans les médias russes et autres. Nous étudierons cela comme nous l’avons fait dans les 10 rapports qui soutenaient la théorie de la pandémie déclenchée par une arme bactériologique dans l’affaire WuhanGate.

Barry Kissin, expert en faux drapeau d’Anthrax: «La version de Romanoff de la conspiration COVID-19 ne tient pas la route»

Barry Kissin discute de cet article sur l’émission de radio en direct de ce soir. -Kevin Barrett, rédacteur en chef de Veterans Today

La version de Romanoff de la conspiration COVID-19 ne tient pas la route

Par Barry Kissin (cet article a été rejeté par GlobalResearch.ca)

Le 12 mars, Zhao Lijian, directeur adjoint et porte-parole du Département de l’information du ministère chinois des Affaires étrangères, a publié deux tweets, le premier fournissant un lien vers la publication de Global Research le 4 mars du Laron Romanoff’s « China’s Coronavirus: A Shocking Update. Le virus est-il originaire des États-Unis d’Amérique? »[1] et le deuxième fournit un lien vers la publication de Global Research le 11 mars de « COVID-19: Largement Preuve que le virus est originaire des États-Unis d’Amérique « de Larry Romanoff. [2] Zhao dit que ces articles «ont changé bien des choses auxquelles je croyais» et devraient être lus et retweetés.

Le même jour, le 12 mars, The Hill a rapporté que «un porte-parole du gouvernement chinois [Zhao Lijian] a promu jeudi une théorie du complot selon laquelle le coronavirus a été amené à Wuhan par l’armée des Etats-Unis d’Amérique. Taiwan News a rapporté: « Par coïncidence, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Zhao, Geng Shuang, a soutenu la théorie du complot suggérant que le virus a été bio-conçu par les [États-Unis]. » Le 13 mars, le New York Times a publié sur les tweets de Zhao Lijian dans un article sous-titré « Après avoir critiqué les responsables états-uniens pour avoir politisé la pandémie, les responsables chinois et les médias ont émis des théories non fondées selon lesquelles les États-Unis d’Amérique étaient la source du virus ». [3]

Le 13 mars, les États-Unis d’Amérique ont convoqué l’ambassadeur de Chine afin de communiquer que «la diffusion des théories du complot est dangereuse et ridicule. Nous voulions informer le gouvernement que nous ne le tolérerons pas, pour le bien du peuple chinois et du monde.» L’ambassadeur chinois Cui Tiankai « contrairement à Zhao, est connu pour son approche diplomatique et a publiquement appelé à une coopération américano-chinoise contre la pandémie ». [4]

Je rejette fermement que les théories du complot en général sont «ridicules». Des complots parmi les plus puissants ont été maintes fois démontrés et dissimulés. Mais lorsque les faits à l’appui sont insuffisants, je crois également que les théories du complot peuvent être dangereuses et peuvent saper la coopération nécessaire.

Je suis d’accord avec ce que le journaliste de Xinhua, Gao Wencheng, a écrit le 9 mars en réponse à la théorie tout aussi infondée selon laquelle l’épidémie de COVID-19 a commencé avec la fuite d’une arme biologique chinoise: «[D] les déclarations coléreusement irresponsables sont hautement contre-productives à cette heure drastique qui exige la solidarité et la coopération, et pourrait être beaucoup plus menaçant que le virus lui-même… il est temps que les pays construisent un front uni pour gagner la guerre contre la maladie.»[5]

Global Research a attiré l’attention internationale sur ses nombreux articles sur le sujet de COVID-19, y compris non seulement une série d’articles de Larry Romanoff, mais aussi des articles de son éditeur, le professeur Michel Chossudovsky et d’autres qui s’appuient sur les travaux de Larry Romanoff. Au moment où j’écris le 18 mars, Global Research a publié «Beijing croit que COVID-19 est une arme biologique» qui commence par faire référence aux déclarations de Zhao Lijan et se poursuit par une refonte des preuves trompeuses de Romanoff. Le reste de cet article critique les deux articles de Romanoff cités par le Département de l’information du ministère chinois des Affaires étrangères. Ces articles sont étayés par des preuves insuffisantes, et pire encore sont contredits par leurs propres sources en bas de page.

Coronavirus chinois: une mise à jour choquante. Le virus est-il originaire des États-Unis d’Amérique?

L’article de Romanoff publié le 4 mars a pour premier argument que «les chercheurs chinois concluent que le virus est originaire de l’extérieur de la Chine». Romanoff cite à l’appui de cette affirmation trois références énoncées dans ses notes de bas de page 1, 2 et 3.

La première source est un article du Global Times qui ne dit pas que le virus est originaire de l’extérieur de la Chine. Le titre de cet article est «Une nouvelle étude chinoise indique que le nouveau coronavirus n’est pas originaire du marché des fruits de mer de [Wuhan]». Sa conclusion est la suivante: «[B] sur la base d’échantillons limités dans d’autres pays, la source de la plupart des infections est réputée être la même. En plus de leurs antécédents de contact avec Wuhan, certains peuvent avoir été infectés dans la province du Guangdong en Chine du Sud et à Singapour.» [6]

La deuxième source, CGTN, dit également seulement que le marché des fruits de mer de Wuhan n’était pas la source. Sa conclusion est: « La source mystérieuse de la nouvelle épidémie de coronavirus a conduit à un fossé entre les scientifiques du monde entier … L’origine du nouveau coronavirus est encore inconnue, mais il s’agit très probablement d’un réservoir animal », a déclaré l’Organisation mondiale de la santé. [7]

Global Times et CGTN rapportent tous deux la même étude scientifique de scientifiques chinois intitulée « Décodage de l’évolution et des transmissions du nouveau coronavirus de la pneumonie en utilisant l’ensemble des données génomiques ». [8]

Cette étude chinoise n’implique nullement que les États-Unis d’Amérique soient la source d’origine. Dans un paragraphe, cette étude relie certains des «haplotypes» états-uniens à Wuhan, d’autres peut-être à la province du Guangdong, d’autres peut-être à des patients du Vietnam et d’Australie «qui pourraient être initialement de Wuhan». «[S] o les sources d’infections importées sont compliquées.»

Cette étude explique que les «échantillons actuellement disponibles n’incluent pas le premier patient infecté identifié et les autres patients depuis début décembre» et que le «séquençage génomique» de ces échantillons «aiderait à localiser le lieu de naissance» de COVID-19. Cette étude conclut: « Nous soupçonnons que les super-diffuseurs ont médié la propagation de la Chine vers le reste du monde. »

Cette étude scientifique contredit également l’autre facette de la théorie de Romanoff, à savoir que le COVID-19 est fabriqué par l’homme, bio-conçu. En revanche, l’analyse génomique de cette étude attribue les caractéristiques évolutives de COVID-19 aux mutations.

La note de bas de page 3 de l’article du 4 mars de Romanoff cite la seule autre étude scientifique parmi ses références, à savoir «Caractéristiques cliniques des patients infectés par le nouveau coronavirus de 2019 à Wuhan, en Chine», publiée dans The Lancet. Cette étude ne dit rien sur la création, sauf pour mentionner que les coronavirus du SRAS et du MERS « sont censés provenir de chauves-souris ». Le seul fait potentiellement pertinent présenté dans cette étude est que sur les 41 premiers patients diagnostiqués avec COVID-19, un tiers (y compris le premier patient ainsi diagnostiqué) n’avait pas «d’exposition directe au marché des fruits de mer de Wuhan». (Accentuation ajouté). [9]

La note de bas de page 4 cite Xinhua pour la déclaration suivante du « spécialiste respiratoire chinois de renom Zhong Nanshan »: « Bien que le COVID-19 ait été découvert pour la première fois en Chine, cela ne signifie pas qu’il provenait de Chine. » Le reste de la déclaration de Zhong citée dans l’article de Xinhua est: «Nous avons besoin d’une plus grande coopération internationale. C’est une maladie humaine, pas une maladie nationale.» Cela ne suggère guère une croyance de la part de Zhong selon laquelle l’origine de COVID-19 est un virus bio-conçu des États-Unis d’Amérique.

La prochaine affirmation de Romanoff est que les médias japonais rapportent que «le coronavirus peut être originaire des États-Unis d’Amérique». Romanoff fait référence à un rapport de TV Asahi du Japon qui, selon lui, «a présenté de la documentation scientifique». Mais la référence à la note de bas de page 5 identifie un seul fait mince à l’appui de l’origine états-unienne, à savoir qu’«on ne sait pas si les Américains qui sont déjà morts de la grippe avaient contracté le coronavirus». La référence à la note de bas de page 5 elle-même exprime le scepticisme quant à la signification de ce fait mince. [dix]

Romanoff affirme ensuite que «le virologue taïwanais suggère que le coronavirus est originaire des États-Unis d’Amérique». Ceci est basé sur « une traduction approximative, un résumé et une analyse du contenu sélectionné » d’un journal télévisé taïwanais particulier le 27 février dans lequel une personne désignée par Romanoff comme un « virologue de haut niveau » explique que «l’emplacement géographique avec la plus grande diversité de virus les souches doivent être la source d’origine »et que« seuls les États-Unis possèdent les cinq souches connues du virus». Romanoff ne révèle pas la source de cette «traduction approximative, résumé et analyse du contenu sélectionné», pas plus qu’il n’identifie la base de données du virologue. Étrangement, la seule note de bas de page associée concerne une série de commentaires de type médias sociaux publiés sur un site chinois de «microblogging». [11]

L’étude scientifique chinoise examinée par les pairs «Decoding Evolution… utilisant toutes les données génomiques» discutée ci-dessus (qui présente plus de 50 références) s’engage également dans une analyse basée sur la diversité des souches COVID-19, mais ne parvient à aucune conclusion comme celle des taïwanais non identifiés de Romanoff virologue. Par exemple, cette étude chinoise souligne: «La grande diversité d’haplotypes trouvée dans les échantillons provenant d’autres pays peut être due au fait que les dates d’échantillonnage étaient pour la plupart postérieures au 22 janvier 2020, alors que celles en Chine étaient antérieures à cette date. En outre, le faible niveau d’exposition aux rayonnements sur les vols internationaux longue distance peut avoir accéléré les taux de mutation de [COVID-19].» [12]

Le virologue taïwanais est également censé croire que l’épidémie de COVID-19 a commencé en septembre 2019, deux mois avant les infections en Chine, en raison du «cas en septembre 2019 où certains Japonais se sont rendus à Hawaï et sont rentrés chez eux infectés, des personnes qui n’étaient jamais allées en Chine.» Romanoff ne cite aucune autre référence pour étayer ce cas, et je n’ai rien trouvé d’autre sur Internet qui parle de l’infection japonaise par COVID-19 en septembre 2019 (Reuters a fait rapport sur le cas d’un homme japonais diagnostiqué avec COVID-19 après avoir visité Hawaï, mais sa visite a eu lieu du 28 janvier au 7 février, et il aurait été infecté au Japon avant de se rendre à Hawaï.) [13]

COVID-19: Preuve supplémentaire que le virus est originaire des États-Unis d’Amérique

L’article de Romanoff publié le 11 mars commence par répéter des points dans son article du 4 mars, puis se concentre sur le «CDC fermant totalement le principal laboratoire biologique de l’armée des Etats-Unis d’Amérique à Fort Detrick, Maryland, en raison de l’absence de garanties contre les fuites de pathogènes», comme si ces «fuites de pathogènes» incluaient des fuites de COVID-19.

Il se trouve que je réside depuis longtemps à Frederick, Maryland, la maison de Fort Detrick. En tant que militant, j’ai organisé une opposition à l’expansion massive des bio-laboratoires à Fort Detrick, arguant que ces bio-laboratoires n’appartiennent pas au milieu de ce qui est maintenant une communauté densément peuplée, mais arguant également que ces bio-laboratoires ne n’appartiennent nulle part.

Les problèmes qui ont entraîné la fermeture de l’entreprise en juillet 2019 ont commencé en mai 2018, «lorsque des tempêtes ont inondé et ruiné une usine de stérilisation à la vapeur vieille de plusieurs décennies que le Detrick utilisait pour traiter les eaux usées de ses laboratoires». Detrick a ensuite eu recours à un système de décontamination utilisant des produits chimiques. «Lors d’une inspection en juin [2019], le C.D.C. ont constaté que les procédures n’étaient pas suivies de manière cohérente. Les inspecteurs ont également constaté des problèmes mécaniques avec le système de décontamination à base de produits chimiques, ainsi que des fuites.» [14]

À ce jour, rien ne prouve que les fuites aient quelque chose à voir avec COVID-19. Ma communauté densément peuplée n’a jamais connu d’épidémie imputable à tout type de virus ou de grippe. Le 16 mars (2020), le service de santé du comté de Frederick a signalé le premier cas de COVID-19 dans le comté de Frederick. [15]

Bien que l’article du 11 mars promette «de nouvelles preuves que le virus est originaire des États-Unis d’Amérique», il n’y a aucune preuve scientifique supplémentaire. La note de bas de page 1 concerne un autre site de médias sociaux chinois. La note de bas de page 2 concerne un article du magazine scientifique de janvier 2020 qui, dans une section intitulée «D’où vient le virus? Commence: «Presque certainement des animaux, mais quand et comment sont les mystères. Les analyses génétiques commencent à donner des indices. »

La note de bas de page 3 renvoie à un autre article de Sciencemagazine résumant essentiellement l’article du Lancet discuté ci-dessus (note de bas de page de l’article du 4 mars de Romanoff) et ajoutant l’avis d’un scientifique de l’Université de Georgetown selon lequel COVID-19 ne provenait pas du marché des fruits de mer de Wuhan. Il n’y a rien dans cet article qui suggère à distance que le COVID-19 a été bio-conçu ou qu’il provienne des États-Unis d’Amérique.

La note de bas de page 6 est une erreur – la référence qui y est faite n’a aucun rapport avec le texte pour lequel elle est citée. La note de bas de page 7 répète simplement que certains des premiers patients n’avaient aucun lien direct avec le marché des fruits de mer. La note de bas de page 8 concerne une entrevue avec le même scientifique de l’Université de Georgetown citée dans l’article scientifique de la note de bas de page 3 dans laquelle il répète que COVID-19 «aurait pu commencer en octobre-novembre ou plus tôt en 2019». La note de bas de page 9 renvoie à un article d’un autre scientifique cité dans l’article scientifique de la note de bas de page 3 qui déclare: «Nous commençons à voir plus de structure dans l’arbre et, dans l’ensemble, les données génétiques suggèrent fortement une introduction en un seul point dans la population humaine. … Cette introduction a vraisemblablement eu lieu via un seul animal infecté ou un petit groupe d’animaux récemment infectés directement dans un seul individu humain ou un petit groupe d’individus humains.» Enfin, la note de bas de page 10 concerne une analyse scientifique publiée en 2013 sur le coronavirus MERS.

Romanoff conclut son article du 11 mars en répétant la logique du virologue taïwanais (non identifié) sur lequel il s’est appuyé dans son article du 4 mars critiqué ci-dessus.

Conclusion

Les deux articles de Larry Romanoff publiés par Global Research et approuvés par le ministère chinois des Affaires étrangères présentent des preuves insuffisantes que COVID-19 est originaire des États-Unis d’Amérique en tant que virus biogénique. La plupart des sources présentées dans les notes de bas de page de Romanoff contredisent sa théorie.

Barry Kissin est un avocat à la retraite, militant pour la paix et chroniqueur dévoué qui réside à Frederick, Maryland, domicile de Fort Detrick. Il est régulièrement publié dans son journal local, The Frederick News-Post, ainsi que dans les médias alternatifs, dont Global Research.

