Image d’archives

Si quæris miracula mors, erreur, calamitas, dæmon, lepra fugiunt, ægri surgunt sani…

Si vous demandez des miracles, la mort, l’erreur, les calamités, les démons, la lèpre disparaissent, les malades reviennent en bonne santé.

Saint Antoine de Padoue

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio pour VT Italy

Pendant des siècles, l’humanité civile de l’Europe, celle forgée à l’image et à la ressemblance de Dieu dans la suite de Jésus ressuscité reconnu par les chrétiens, a fait face à des épidémies et des calamités naturelles avec ce puissant plaidoyer adressé au saint franciscain Antoine de Padoue écrit par le Bienheureux Giuliano. de Spire vers 1235.

Pendant de nombreuses décennies dans les années 1900, le médecin missionnaire suisse Adrien Sechehaye a guéri des centaines de patients atteints de tuberculose pulmonaire (TB) à l’aide d’une simple racine naturelle, le géranium sud-africain (Pelargoniuum Sidoides), aujourd’hui également recommandé par un luminaire pulmonaire italien avec précision pour prévenir les infections à CoVid-19 et intégrer leurs thérapies.

Ensuite, les Lumières athées / déistes ont commencé à nier la nécessité de l’aide du Tout-Puissant révélé et, renforcée par les nouvelles technologies, ont prêché la seule doctrine du scientisme, capable de donner des réponses immédiates même aux non-croyants mais incertain des conséquences imprévisibles dans les décennies à venir.

Parmi toutes les sciences, la médecine est peut-être celle qui est restée la plus incertaine et la plus imparfaite car elle est largement basée sur cet empirisme qui n’a jamais été le signe avant-coureur de certitudes absolues en mathématiques.

Des épidémies mémorables de l’histoire, vaincues par la prière et le jeûne comme au Gargano, où le 22 septembre 1656 l’évêque Giovanni Alfonso Puccinelli reçut de l’archange San Michele sur la montagne lui consacra les « pierres bénies » qui ont vaincu la terrible peste, nous arrivons aux «petites» mais fréquentes épidémies des vingt dernières années du troisième millénaire.

Le sanctuaire de S. Michele dans la grotte de Monte Sant’Angelo sur Gargano (Foggia, Puglia, Italie)

De telles contagions sont devenues à ce point cycliques et localisées au point d’apparaître les accidents / actes sur le chemin d’une guerre biochimique que l’US Navy prépare depuis le milieu du XXe siècle (document militaire exclusif dans les prochains reportages).

La dernière pandémie, celle à laquelle la planète fait toujours face avec des bulletins de guerre quotidiens qui ont dépassé le bilan mondial de 67 mille morts, est certainement la plus dévastatrice après les Espagnols de 1918-1920 amenés en Europe par les soldats des Etats-Unis d’Amérique. Mais derrière elle, chaque jour qui passe, des intrigues dorées inquiétantes se découvrent…

Gospa News a publié des centaines d’informations et d’indices utiles pour identifier le nouveau CoronaVirus comme arme bactériologique dans les 9 dossiers précédents, résumés dans le rapport no10 qui met en évidence les responsabilités d’un État international profond ayant l’intention de réaliser le nouvel ordre mondial.

Maintenant, dans cette enquête et les prochaines, nous révélerons les secrets et les connexions d’autres recherches sur des virus potentiellement mortels qui nous ramènent là où tout a commencé: en Chine, une fois de plus retourné dans le cercle des suspects après les massacres en Italie, en Espagne, Les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni et l’Iran – nations avec une forte orientation souveraine du souverain ou des partis politiques émergents – qui ont largement dépassé le nombre de 3340 victimes chinoises par CoVid-19.

C’est pourquoi nous recommençons à suivre le doigt pointé par l’expert états-unien en armes biologiques Francis Boyle contre la province du Hubei: où le prototype de «l’arme parfaite» pour une guerre biologique a été créé dans ce laboratoire de biosécurité 4 autour duquel tournent de nombreux intérêts variés qui, comme illustré, ce ne sont pas seulement des Chinois mais surtout des Etats-Unis d’Amérique, de la Big Pharma anglo-états-unienne et, comme nous le verrons tout de suite, même de l’Arabie Saoudite.

C’est pourquoi – comme les experts du renseignement militaire de Veterans Today – nous pensons que le très dangereux supervirus des chimères, créé par des scientifiques aux yeux d’amande mais financé par l’agence gouvernementale USAID, la branche financière de la Central Intelligence Agency, est la «clé» avec laquelle essayer pour déchiffrer l’énigme d’une énorme conspiration fratricide perpétrée par un comité occulte de la franc-maçonnerie, de la politique, des finances et du renseignement militaire.

Un État Profond bien capable d’anéantir des vies humaines comme de simples « dommages collatéraux » comme cela s’est produit dans les différents complots révolutionnaires d’un passé lointain (France, Russie) et récent (Géorgie, Ukraine, Liban, Irak) et encore plus à «saboter» la géopolitique non seulement des États-Unis d’Amérique mais aussi d’autres États puissants.

C’est pourquoi il semble raisonnable d’appeler WUHAN-GATE ce scandale fait d’intrigues parmi des laboratoires militaires secrets cultivés comme des champignons dans l’Occident civil, des documents scientifiques cachés (mais un très important récupéré par nous), au moins trois excellents morts qui en savaient trop sur l’épidémie, des trafiquants de flacons biologiques arrêtés dans des centres universitaires faisant autorité, des relations déconcertantes entre les bailleurs de fonds du supervirus et les prochains spéculateurs sur les vaccins contre le CoVid-19.

Un virus renommé plus tard par les scientifiques SARS-2 (Cov) pour sa relation avec l’épidémie de SRAS de 2003, acronyme de syndrome respiratoire sévère aigu (grave en anglais).

TROP DE COINCIDENCES SUR LE SUPERVIRUS « BIO-ARME UTILE »

« Suivez l’argent et vous trouverez Cosa Nostra » est la maxime devenue légendaire du juge Giovanni Falcone, tué par la mafia de Corleone avec un mélange explosif de mines militaires en voyageant en voiture avec les hommes de son escorte le 22 mai 1992 à Capaci (Sicile).

Il a été tué principalement parce que, depuis l’enquête sur Pizza Connection, il a enquêté avec le Federal Bureau of Investigation sur les affaires des héritiers cols blancs de l’American Crime Union concernant les relations torpides entre politiciens, entrepreneurs, mafieux et maçons dans Italie. C’est précisément pour cette raison que le FBI a érigé un buste dans son siège à Quantico, en Virginie, en l’honneur du magistrat martyr italien de la lutte contre le crime organisé.

LIRE PLUS: FALCONE-BORSELLINO TUÉ POUR UNE ENQUÊTE SUR LA FRANC-MAÇONNERIE MOB

À en juger par les condamnations répétées et la réparation des dommages et intérêts infligés à diverses Big Pharma pour des délits graves et dangereux commis sur le délicat marché des médicaments, je pense que le moment serait venu de doter la justice des circonstances aggravantes de l’association pour les délits de nature pharmaceutique…

Sinon, les spéculateurs de ce secteur sont, comme le démontre le précédent rapport 3 de Gospa News, les mêmes que le Lobby des armes qui ont une licence internationale pour tuer sanctionnée par des nations officiellement démocratiques.

Autour du Big Pharma, des organismes de recherche internationaux sont nés. Sous prétexte de trouver de nouveaux vaccins efficaces pour le bien de l’humanité, ils mènent des études «à double usage» visant à ce «gain de fonction» qui, dans le domaine des armes biologiques, a le même objectif que ce que l’on appelle «l’enrichissement» de l’uranium en ogives nucléaires pour missiles.

Laboratoires de biosécurité BSL 4 de l’Institut de virologie de Wuhan en Chine

Le supervirus SHC014, défini comme chimérique parce qu’il n’existe pas dans la nature mais créé avec l’ingénierie biochimique, a été développé par des scientifiques dans les laboratoires Bsl 4 du Wuhan Institute of Virology gérés par l’Académie chinoise des sciences et dans Bsl 3 de Chapell Hill en Université de Caroline du Nord.

L’administration de Barack Obama a financé la recherche par l’intermédiaire de l’agence gouvernementale USAID (USA International Development, utilisée en Syrie par la CIA pour financer les rebelles anti-Assad) et lui avait permis de continuer par le biais des National Institutes of Health (NIH) malgré le moratoire de la Maison Blanche contre les expériences à double usage: dont les résultats à des fins scientifiques légitimes peuvent alors constituer une menace biologique pour la santé publique et / ou la sécurité nationale.

«L’émergence du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV) et du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) -CoV souligne la menace d’événements de transmission inter-espèces conduisant à des épidémies chez l’homme. Ici, nous examinons le potentiel de maladie d’un virus de type SRAS, SHC014-CoV, qui circule actuellement dans les populations de chauves-souris chinoises en fer à cheval1. En utilisant le système de génétique inverse SARS-CoV2, nous avons généré et caractérisé un virus chimérique exprimant le pic du coronavirus de chauve-souris SHC014 dans un squelette SARS-CoV adapté à la souris»est expliqué dans le résumé des recherches publiées dans Nature Medicine.

«Les résultats indiquent que les virus du groupe 2b codant pour le pic SHC014 (…) se répliquent efficacement dans les cellules des voies respiratoires humaines primaires et atteignent des titres in vitro équivalents aux souches épidémiques de SARS-CoV. De plus, des expériences in vivo démontrent la réplication du virus chimérique dans le poumon de souris avec une pathogenèse notable» a noté l’étude intitulée «Génération de clones VAR infectés similaires à la SAR de chauve-souris; ID de plan de sécurité de laboratoire: 20145741; ID de planification G: 12279» mettant en évidence la gravité de l’infection chez les cobayes.

«L’évaluation des modalités immunothérapeutiques et prophylactiques basées sur le SRAS a révélé une faible efficacité; les approches d’anticorps monoclonaux et de vaccins n’ont pas réussi à neutraliser et à protéger contre l’infection par les CoV en utilisant la nouvelle protéine de pointe. Sur la base de ces résultats, nous avons dérivé synthétiquement un virus recombinant infectieux SHC014 de pleine longueur et démontrons une réplication virale robuste à la fois in vitro et in vivo. Nos travaux suggèrent un risque potentiel de réémergence du SRAS-CoV à partir de virus circulant actuellement dans les populations de chauves-souris».

Cette recherche a mis en garde en 2015 contre un danger «imminent» mais a été créée de force en laboratoire avec l’ingénierie biogénétique par Crispr-Cas9, le kit d’ADN «overlock» avec lequel un autre scientifique chinois, en octobre 2018, a donné naissance aux jumeaux avec altération des gènes suscitant l’indignation des comités mondiaux de bioéthique.

L’étudea été financée par la National Natural Science Foundation of China et la synergie USAID-EPT-PREDICT financée par EcoHealth Alliance (EHA), une organisation mondiale à but non lucratif pour la santé environnementale «dédiée à la protection de la faune et de la santé publique contre l’émergence de maladies» basée à New York qui, pour protéger les animaux «les plus chanceux», soutient financièrement le «massacre» de cobayes de laboratoire…

Comme souligné dans le rapport précédent 9, divers scientifiques ont pris soin de sanctionner qu’entre le SHC014 obtenu à partir du SRAS-1 et le COVID-19 du SRAS-2 actuel, il existe des relations mais de nombreuses différences de nucléides, bien que dans le «tueur mortel» est la protéine « S » Spike, anormalement modélisée également dans le nouveau CoronaVirus selon des chercheurs chinois.

Cependant, cela n’exclut pas que ce prototype puisse plus tard être «remodelé» comme une arme bactériologique (virologique – MIRASTNEWS) dans l’un des nombreux laboratoires militaires du monde, étant donné que seuls les États-Unis d’Amérique ont 25 centres de recherche au Pentagone, le ministère de la Défense, uniquement à l’étranger. Dans cette hypothèse, la présomption d’étrangeté des premiers chercheurs est pacifique, mais les coïncidences et intrigues suspectes commencent à être trop nombreuses.

RÔLE DE JOHNSON ET JOHNSON ENTRE SUPERVIRUS ET VACCIN

Dans le rapport 9, nous avons vu que les deux universités des Etats-Unis d’Amérique Columbia et John Hopkins font partie des partenaires du financier de l’EHA à New York avec lesquels l’ancien directeur adjoint de la CIA Obama Avril Haines collabore, protagoniste de l’exercice pandémique CoronaVirus en octobre 2019 organisé par le John Hopkins Center grâce au financement de la Fondation Bll & Melinda Gates après les prophéties du magnat de Microsoft sur une pandémie mortelle.

Aujourd’hui, nous révélons que Big Pharma Johnson & Johnson est connu comme l’un des principaux partenaires d’EcoHealth Alliance, connu pour ses multiples scandales ayant des implications judiciaires.

Le géant pharmaceutique des Etats-Unis d’Amérique a été condamné en octobre par un jury de Pennsylvanie à payer 8 milliards de dollars de dommages et intérêts pour n’avoir pas signalé qu’un médicament pouvait faire gonfler les seins des hommes, mais un juge de l’Oklahoma l’a condamné en août à verser 572 millions de dollars à l’État pour le rôle de la multinationale dans la crise des opiacés qui, selon les autorités des Etats-Unis d’Amérique, a fait 400 000 morts par surdose de 1999 à 2017. Seulement en Oklahoma, selon les avocats de l’État, environ 6 000 sont mortes d’une surdose de sédatifs et d’analgésiques.

Alors qu’en juillet 2018 un jury de St.Louis a condamné Johnson & Johnson à payer environ 4,7 milliards de dollars de dommages et intérêts compensatoires et punitifs aux femmes qui avaient intenté une action en justice pour l’amiante présent dans sa poudre de talc et cru par de nombreux experts écoutés lors du processus responsable pour leur cancer de l’ovaire.

La vue d’ensemble de Big Pharma Johnson & Johnson

Précisons que J&J, soutenu par les mêmes fonds d’investissement des Etats-Unis d’Amérique que le Lobby des armes, parmi lesquels se distingue la Banque nationale de Norvège, ne faisait pas partie des financiers directs de la recherche sur le supervirus mais seulement parmi les partisans de l’EHA qui ont financé. Alors, qu’est-ce qui est suspect dans le cadre de la pandémie actuelle? On le dit bientôt…

«Le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique a conclu des accords avec Johnson & Johnson et Moderna Inc et a déclaré qu’il était en pourparlers avec au moins deux autres sociétés pour accroître la capacité de fabrication aux États-Unis d’Amérique de vaccins afin de prévenir le nouveau coronavirus avant même que des vaccins sûrs et efficaces soient disponibles» a rapporté LeaderPost il y a plusieurs jours avec de nombreux autres médias.

Lorsque J&J a annoncé un accord d’un milliard de dollars avec le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique pour créer une capacité de production suffisante pour produire plus d’un milliard de doses d’un vaccin, ses participations ont augmenté de plus de 7%. Nous verrons dans un prochain rapport une incroyable spéculation lancée sur certaines bourses européennes concernant une autre société intéressée par les médicaments contre le SRAS-2.

Johnson & Johnson avait commencé la recherche dès janvier 2020. Les équipes de recherche Janssen, en partenariat avec Beth Israel Deaconess Medical Center, qui fait partie de la Harvard Medical School à Boston, avaient construit et testé plusieurs «candidats» vaccinaux utilisant la technologie Janssen AdVac en attendant de savoir la nouvelle séquence de coronavirus (COVID-19). Maintenant, il a choisi un «candidat», mais il ne commencera à le tester chez les gens qu’en septembre.

Les efforts de J&J seront financés en partie par environ 420 millions de dollars de l’agence gouvernementale BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) du ministère états-unien de la Santé et des Services sociaux (HSS).

RECHERCHE SUR LES VACCINS FINANCÉE PAR LE PROPHÈTES DE LA PANDÉMIE GATES



Le BARDA lui-même a informé Reuters qu’il prévoyait également de dépenser un montant non défini pour augmenter la production du candidat-vaccin COVID-19 de Moderna Inc (MRNA) qui a lancé en mars les premiers tests de son vaccin ARNm-1273 sur des volontaires humains en bonne santé.

Comme déjà souligné dans le rapport n° 6, Moderna est non seulement une entreprise qui a connu une forte croissance grâce au soutien du «prophète pandémique» Bill Gates et de son organisme international Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) qui l’ont soutenue pour développer un vaccin contre le COVID-19.

Mais il est également subventionné par la DARPA, (Defense Advanced Research Projects Agency), l’agence du Pentagone qui étudie de nouvelles armes potentielles avec les laboratoires d’essais bactériologiques [et virologiques – MIRASTNEWS] ouverts par le monde depuis les Etats-Unis d’Amérique (EUA) via des sociétés privées coordonnées par la DTRA (Defense Threat Reduction Agency), une autre agence du ministère de la Défense capable de traiter des virus pour différents génotypes ethniques grâce à l’ingénierie biochimique de l’édition du génome.

Une autre société états-unienne, Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO), vient également d’annoncer qu’elle a commencé à tester son vaccin Ino-4800 sur les 40 premiers cobayes humains sains, après quoi elle procédera aux malades pour vérifier les effets . indésirables sur les deux catégories.

Les recherches de cette société ont également été soutenues par le CEPI Gates, comme celle de l’Université du Queensland, en Australie, combinée dans son projet avec le célèbre GlaxoKlineSmith dans lequel les intérêts du magnat de Microsoft Corporation semblent cohérents et dans lesquels les curieux rôle des Saoudiens.

MÊME LES SAOUDIENS PARMI LES VACCINS ET LE DANGER BIOCHIMIQUE

Le Dr Keith Chappell, chercheur en chef à l’Université du Queensland, a déclaré dans une interview aux médias australiens qu’un vaccin pourrait être prêt pour des tests humains d’ici la mi-année.

«Dans notre meilleur scénario, nous visons à avoir un matériel prêt pour le dosage des humains dans 16 semaines. Nous avons connu un grand succès avec un certain nombre de virus et nous avons des personnes et des systèmes en place pour pouvoir se déplacer très rapidement», a-t-il déclaré. Le processus innovant vous permet de développer un vaccin sans utiliser une forme vivante du virus, assurant ainsi une multiplication beaucoup plus rapide des doses.

«Nous prenons cette séquence d’ADN et produisons une protéine qui est la même que celle qui se trouve à la surface du virus vivant» elle est intégrée à un adjuvant: un agent immunologique qui aide à créer une réponse immunitaire plus forte.

Seule l’expérience de GSK, leader des vaccins mais aussi des adjuvants, est fondamentale pour le succès des recherches soutenues par le gouvernement australien avec 3 millions de dollars.

Parmi les partenaires les plus importants de Big Pharma Glaxo, détenus par les investisseurs du lobby des armes,commesouligné dans le rapport 3, il y a également les musulmans. La multinationale britannique a en effet créé Glaxo Saudi Arabia en 1992 avec Banaja KSA Holding.

Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman

«La santé est l’un des nombreux secteurs que le royaume veut réformer dans le cadre de son plan 2030 pour diversifier l’économie loin d’une dépendance au pétrole dans le cadre des plans initiés par Mohammed bin Salman, son prince héritier».

Times l’a rapporté en 2017 donnant des nouvelles du grand pari réalisé par GSK qui avait augmenté sa part dans la succursale de la péninsule arabique de 49% à 75% après l’arrivée de la nouvelle PDG Emma Walmsley, directrice non exécutive également dans la Microsoft Corporation tel que découvert par Gospa News.

Les Saoudiens sont parmi les rares gouvernements à avoir jusqu’ici profité de la pandémie grâce à leur pétrole conventionnel qui a mis hors de marché le schiste de la production américaine, soumis à des coûts d’extraction tels qu’ils ne sont avantageux que si le pétrole brut coûte plus que 50 $ le baril.

Mais le rôle de Riad dans la recherche épidémiologique a également été significatif dans d’autres domaines. Parmi les partenaires de l’ONG EcoHealth Alliance (EHA) de New York qui a financé la recherche du dangereux virus chimérique SHC014, il y a aussi la King Saudi University, la première université publique du royaume, fondée en 1957 par le roi Saud bin Abdulaziz en plein la capitale et dotée d’un prestigieux Collège de Pharmacie.

PLAN D’IMMUNISATION GSK EN ITALIE FINANCÉ PAR RIAD

Pas seulement. Le Royaume d’Arabie saoudite, inquiet aujourd’hui du risque que l’épidémie de SRAS-2 puisse toucher 200 000 personnes comme cela s’est produit aux États-Unis d’Amérique, a été l’un des premiers partisans du plan d’action de vaccination des vaccins VPD (maladies évitables par la vaccination) lancé en 2014 par Global Programme de sécurité sanitaire (GHSA), partenariat entre 67 nations du monde pour accélérer les plans spécifiques de l’Organisation mondiale de la santé.

Ce plan de prévention épidémiologique avait choisi l’Italie comme pays pilote dans une synergie entre les démocrates du gouvernement Barack Obama à Washington et celle de Matteo Renzi à Rome qui s’est matérialisée par le décret Lorenzin sur les 10 vaccins obligatoires pour la fréquentation scolaire (6 de plus qu’avant) ) approuvé en 2017 par le Parlement italien.

Mais déjà un an plus tôt, GlaxoSmithKline avait parié sur le projet, comme s’il était certain de son approbation et de recevoir la mission de fourniture de doses de vaccins, doublant les laboratoires notamment en Toscane, la région rouge-gauche historique gouvernée par le Dem où en mai, si la pandémie le permet, des élections sont prévues pour le renouvellement de l’administration régionale.

Comme souligné ci-dessus, 2017 a également été l’année au cours de laquelle GSK a réinvesti en Arabie saoudite une partie de son chiffre d’affaires annuel de 28 milliards de dollars qui a ensuite augmenté en Europe, et dans le secteur des vaccins en particulier, de 21% (1,2 million de dollars entre 2018 et 2019 ) également grâce au plan de vaccination du Programme de sécurité sanitaire mondiale.

Voici donc un moulin à vent extrêmement tourbillonnant mais même un peu suspect étant donné les multiples connexions entre les Saoudiens, GSK et les recherches de ce dernier pour le Pentagone américain mises en évidence dans les rapports 1 et numéro 3. Mais aussi pour une autre coïncidence sensationnelle …

Un pays tiers a subventionné le projet de vaccin international GHSA: la République de Corée du Sud.

Le plan de vaccination du programme mondial de sécurité sanitaire

La nation sud-coréenne a été l’une des premières à être touchée par la pandémie en janvier, mais dans le budget final, elle a enregistré 10 284 infections à CoVid-19 et seulement 186 sont mortes contre 15 889 décédées en Italie (rapport de données OMS 77 du 6 avril), où le décret sur les 10 vaccins obligatoires pour les enfants a suscité des protestations de pédiatres, surtout concernés par l’hexavalent (six en un pour les enfants de 1 à 2 ans), et les comités spontanés NO-VAX.

À Rome, GSK était en fait bien connu pour l’implication de son conglomérat SmithKline dans une histoire de pots-de-vin qui a abouti à la condamnation de l’ancien ministre de la Santé Francesco De Lorenzo qui a institué le vaccin obligatoire contre l’hépatite B.

C’est suffisant pour ce premier épisode de WUHAN-GATE. Dans le prochain, nous parlerons de l’échantillon inconnu de CoronaVirus trouvé dans les poumons d’un patient saoudien sur lequel un scientifique a décédé mystérieusement…

En espérant que Jésus-Christ et Saint Antoine de Padoue nous aient protégés jusque-là de l’arme biologique CoVid-19 et des armes conventionnelles: à laquelle s’ajoute désormais celle de la censure d’État voulue par le Parti démocrate italien, regardez bien que les vaccins ‘ Ventilateurs…

Fabio Giuseppe Carlo Carisio

© COPYRIGHT GOSPA NEWS – pour VETERANS TODAY seulement – pas de reproduction sans autorisation – version italienne originale

Traduction : MIRASTNEWS

Source : VETERANS TODAY