George Soros verse des millions de liquidités au groupe pro-Biden depuis le début de l’année

Le milliardaire de 89 ans joue un rôle dans l’élection présidentielle des Etats-Unis d’Amérique via un super PAC (comité d’action politique) qui fait des dons généreux à des groupes pro-démocrates.

Le philanthrope libéral autoproclamé George Soros a fait don de plus de 28 millions de dollars à des groupes démocrates au premier trimestre de l’année.

Le PAC Démocrate financé par Soros, sa plaque tournante pour les dépenses électorales de 2020, a injecté 5 millions de dollars jusqu’à présent cette année dans Priorities USA Action, selon les documents déposés auprès de la Commission électorale fédérale.

Priorities USA est un grand super PAC pro-Biden; il dépense plus de 7,5 millions de dollars pour des publicités télévisées et des attaques numériques dans les principaux États du champ de bataille de 2020, qui accusent Donald Trump de minimiser la gravité de la pandémie de coronavirus.

Soros’s Democracy PAC a également canalisé 7 millions de dollars dans la majorité sénatoriale PAC, un groupe qui travaille à accroître la majorité démocratique au Sénat, depuis le 1er janvier.

Un autre 10 millions de dollars est allé à Win Justice, une coalition d’organisations qui mobilise les électeurs peu fréquents – femmes, personnes de couleur, et les moins de 35 ans en particulier – pour se présenter le jour du scrutin.

Soros a également fait don de 1 million de dollars à EMILY’s List, un comité d’action politique qui aide à élire des candidates démocrates pro-choix, et 2 millions de dollars à American Bridge, un centre de recherche de l’opposition qui surveille les apparitions publiques des politiciens républicains et tente de les attraper lorsque leurs déclarations ne correspondent pas à leur dossier.

Soros, qui a notoirement fait fortune grâce aux manipulations de devises, est depuis longtemps un donateur démocrate; il a été l’un des principaux contributeurs à la campagne Clinton au cycle 2016, mais n’a soutenu publiquement aucun candidat cette année. Cependant, dans une interview cet automne, il a indiqué sa sympathie pour la sénatrice Elizabeth Warren, la qualifiant de candidate «la plus qualifiée».

Biden est devenu le candidat démocrate présumé après que son seul rival restant, le sénateur du Vermont Bernie Sanders, a suspendu sa campagne après une série de défaites dans des concours d’État.

Le milliardaire hongrois-états-unien a galvanisé ses efforts de lobbying et ses dépenses pour des causes de gauche depuis que Donald Trump a pris ses fonctions. Son bras du lobbying, l’Open Society Policy Center, est devenu le troisième plus grand groupe de lobbying de Washington l’année dernière, dépensant plus d’argent pour le plaidoyer que les grandes entreprises telles que Boeing, Amazon et Alphabet.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News