George Soros et Bill Gates s’associent à la Chine pour un médicament contre le coronavirus!

Image d’archives

11 février 2020

Mis à jour le 9 avril 2020

I Believe #PPC #StrongAndFree Big EasyI Believe #PPC #StrongAndFree @istoneca https://archive.is/ONUmi https://twitter.com/TrudeauMustGo19/status/1248394461316386817 … StandUpNow007 @TrudeauMustGo19 Replying to @istoneca @Metaloid3 They are trying everything right now from hyperbaric oxygen chambers to blood plasma… the virus is interfering with oxygen absorption by hemoglobin and displaces the iron molecule.

Alors que les fabricants de médicaments accélèrent leurs efforts pour trouver un nouveau médicament de traitement pour l’épidémie de coronavirus qui a dévasté la Chine et a provoqué une panique mondiale, une société pharmaceutique chinoise vient d’annoncer qu’elle a commencé à produire en masse un médicament expérimental de Gilead Sciences qui a le potentiel de combattre le nouveau coronavirus (1).

BrightGene Bio-Medical Technology, une société basée à Suzhou (2), vient d’annoncer qu’elle a développé la technologie pour synthétiser les ingrédients pharmaceutiques actifs de Remdesivir, le médicament développé par Gilead Biosciences. Le cours de son action a bondi de 20% mardi matin à Shanghai (1).

« Alors que BrightGene a déclaré qu’il avait l’intention de licencier le médicament de Gilead, sa décision de commencer la fabrication à ce stade précoce est très inhabituelle et constitue une violation potentielle de la propriété intellectuelle de la société états-unienne. » (1) Cela survient une semaine après que des chercheurs chinois de L’Institut de virologie de Wuhan a déposé une demande de brevetage du médicament de Gilead Remdesivir pour traiter le nouveau coronavirus, une offre qui donnerait à la Chine un effet de levier sur l’utilisation mondiale de la thérapie pour lutter contre l’épidémie (1)(3)(4).

La décision de demander un brevet au lieu d’invoquer une option de «licence obligatoire» qui permet aux nations de passer outre les brevets pharmaceutiques dans les situations d’urgence nationales, témoigne de l’engagement de la Chine envers les droits de propriété intellectuelle. Le timing est inquiétant! Non? Gilead conservera les droits mondiaux de commercialisation du médicament antiviral, une fois approuvé (3). Gilead a également annoncé son partenariat avec les autorités sanitaires chinoises pour les essais cliniques de Remdesivir comme traitement du coronavirus (5). Le remdesivir a été initialement développé en 2016 par Gilead comme traitement du virus Ebola (13). Beaucoup ont fait valoir que la Chine avait volé le brevet à Gilead en raison d’une technicité, mais vous verrez bientôt que ce n’est effectivement pas le cas (14).

Et qui est exactement Gilead Biosciences? Gilead est partenaire de Wuxi Pharmaceuticals (Wuxi AppTec) appartenant au philanthrope et manipulateur de masse du Nouvel Ordre Mondial lui-même, George Soros (6)(7)! Voici une impression du portefeuille de gestion de fonds Soros qui confirmera cela (8)!

(8)

Wuxi Pharmaceuticals est idéalement situé dans l’épicentre de l’épidémie près de l’Institut de virologie de Wuhan qui a été impliqué en tant que fabricant d’armes biologiques de ce coronavirus (10)(11)(12)! On dirait que la Chine a à la fois l’arme biologique et le remède! Et n’oublions pas le brevet du médicament de traitement! À quel point pensez-vous que la Chine sera charitable avec l’Occident?

Mais cette histoire ne s’arrête pas là. George Soros est également propriétaire de Gilead Biosciences (15).

Selon The Gateway Pundit, les médecins du Providence Regional Medical Center ont traité avec succès un patient souffrant de coronavirus en quelques heures en utilisant le médicament Remdesivir de Gilead (16). Étant donné l’épidémie actuelle qui a pris le monde par surprise, il est important de regarder tous les acteurs actuels. Comment Gilead Biosciences est-il lié à cette épidémie virale?

Gilead a approuvé et est impliqué dans un groupe d’achat de médicaments appelé UNITAID dont le mandat est de créer un «pool de brevets» pour que les sociétés pharmaceutiques partagent leurs «brevets sur les médicaments» avec d’autres sociétés afin de produire des médicaments génériques pour la distribution aux pays africains pauvres (17)(18). Les redevances provenant de la vente de ces médicaments génériques sont ensuite versées aux titulaires de brevets. à payer aux titulaires de brevets (19). UNITAID est issu de la Déclaration du Millénaire des Nations Unies de 2000, qui est maintenant devenue le Pacte mondial des Nations Unies (20)(21). Leur chronologie Internet montre que le site Web UNITAID Unitaid.org est également lié à Refunite.org, une agence en partenariat avec l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) qui aide à connecter les réfugiés avec leurs familles à l’aide d’Internet (22)(23)(24)(25)(26).

(27)

UNITAID a plusieurs bailleurs de fonds, dont l’OMS, l’ONUSIDA, le Fonds mondial et le Partenariat Faire reculer le paludisme. De plus, UNITAID bénéficie du parrainage de sociétés pharmaceutiques avec le « Medicines Patent Pool » (28).

(28)

Un investisseur milliardaire derrière UNITAID est George Soros lui-même (29). Mais pourquoi s’arrêter là? UNITAID est également financé par la Fondation Bill et Melinda Gates et implique également un partenariat avec la Clinton Health Access Initiative (CHAI) (30)(31).. Et de manière assez intéressante, UNITAID et Gilead Biosciences ont soutenu Hillary Clinton à la présidence en 2016 (32)(33).

(34)

Les objectifs d’UNITAID sont d’exclure les pays à revenu élevé et intermédiaire du « pool de médicaments » tout en permettant aux pays « en développement » de bénéficier de prix plus bas des médicaments (35). En 2009, le conseil d’administration d’UNITAID a voté pour exclure la Chine et d’autres pays plus lucratifs lors de l’examen des pays ciblés en dehors de l’Afrique. Cependant, depuis lors, tout cela a changé et UNITAID a désormais inclus la Chine dans son «pool de médicaments» (36).

Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration d’UNITAID du 5 au 6 décembre 2018 à Marrakech au Maroc (qui a coïncidé avec la signature du Pacte mondial des Nations Unies sur les migrations) a déclaré ce qui suit (37)(38):

LE REPRÉSENTANT DE L’OMS a informé le Conseil d’une récente réunion coordonnée par l’OMS avec plusieurs partenaires mondiaux de la santé (GPEI, GFF, Gavi, Unitaid, Fonds mondial) pour soutenir l’élaboration d’un récit de santé commun. En ce qui concerne l’engagement parlementaire, j’ai informé d’un nouveau protocole d’accord entre l’OMS et l’Union interparlementaire et j’ai encouragé Unitaid à s’appuyer sur cet engagement dans son travail dans les pays. J’ai souligné le rôle important des membres du Conseil d’administration pour soutenir le Secrétariat d’Unitaid en ouvrant de nouvelles portes et en tirant parti des relations politiques et autres existantes. Il a également donné un retour positif sur la récente visite d’Unitaid-OMS en Chine, qui a exploré les possibilités d’engagement.

Un an plus tard, nous avons maintenant une pandémie mondiale émergeant de Chine continentale et les Chinois sont les détenteurs du brevet pour le médicament de traitement et ils sont également inclus dans l’initiative UNITAID des Nations Unies qui leur permettra de bénéficier d’une baisse des prix des médicaments. En outre, Gilead, l’un des principaux partisans d’UNITAID (39), a également annoncé qu’il s’associe aux autorités sanitaires chinoises pour les essais cliniques de Remdesivir en tant que traitement du coronavirus (5). Et une fois approuvé, Gilead conservera les droits mondiaux de commercialisation du médicament antiviral (3).

(39)

UNITAID est l’ONU et c’est la guerre biologique, où ils contrôlent les drogues. La Chine n’a pas volé le brevet de Gilead; Gilead était un participant volontaire, ils travaillent même avec le gouvernement chinois sur des essais cliniques. La question demeure, comment cela affectera-t-il les pays occidentaux qui sont exclus de l’acquisition de médicaments de traitement à bas prix? Nos économies seront-elles prises en otage par l’impérialisme chinois? Et l’épidémie de coronavirus a-t-elle été le véhicule de George Soros, de Bill Gates et des Nations Unies pour mettre en œuvre le nouvel ordre mondial? Ça ressemble à ça! Échec et mat!

References:

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Economiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors-classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

MIRASTNEWS

Source : CIVILIAN INTELLIGENCE NETWORK