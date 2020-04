La dette publique des Etats-Unis d’Amérique dépassera 100% du PIB d’ici la fin de 2020 – Chien de garde non gouvernemental

© AP Photo / David Becker

La Maison Blanche a précédemment adopté un programme de secours de 2 000 milliards de dollars destiné à aider les entreprises et les citoyens ordinaires à surmonter leurs difficultés, notamment économiques, créées par la pandémie de coronavirus, qui a infecté plus de 554 000 personnes dans le pays au 13 avril.

Le comité des Etats-Unis d’Amérique (EUA) pour un budget fédéral responsable (CRFB) a rédigé un rapport prévoyant que la dette publique des EUA dépassera le PIB du pays en 2020. Selon le CRFB, le récent projet de loi de secours de 2 000 milliards de dollars, adopté par le Congrès et signé par Trump, a conduit le déficit budgétaire états-unien à monter en flèche à 3 8 00 milliards de dollars, soit 18,7% du PIB total projeté du pays en 2020. Le chien de garde prévoit que le déficit budgétaire tombera à 2 100 milliards de dollars, soit 9,7% du PIB, d’ici la fin de l’année prochaine.

Le CRFB a noté dans son rapport, cependant, que les projections sont basées sur un scénario selon lequel plus aucune facture d’allègement ne sera adoptée et aucun changement au système fiscal n’est effectué, ainsi que l’hypothèse que l’économie des Etats-Unis d’Amérique se remettra rapidement de la pandémie.

« Ces projections sous-estiment certainement les déficits, car elles supposent qu’aucune autre législation n’est adoptée pour faire face à la crise et que les décideurs politiques respectent la loi actuelle en ce qui concerne les autres politiques fiscales et de dépenses. Les projections supposent également que l’économie connaît une forte reprise en 2021 », a suggéré le chien de garde.

Si l’une ou l’autre des conditions n’est pas remplie, la dette publique pourrait continuer à augmenter, atteignant environ 117% de l’économie du pays d’ici la fin de 2025. Cependant, le CRFB suppose que l’économie des Etats-Unis d’Amérique se sera complètement rétablie et sera revenue « à son trajectoire pré-crise » à ce moment-là.

Le chien de garde a souligné dans son rapport que les emprunts contractés par l’administration Trump et qui devraient faire monter en flèche la dette publique des Etats-Unis d’Amérique étaient « à la fois inévitables et nécessaires à la lumière de la pandémie actuelle ». La présidente du CRFB, Maya MacGuineas, a noté que ces fonds sont nécessaires non seulement pour sauver des vies, mais aussi pour sauver l’économie des Etats-Unis d’Amérique.

« Combattre cette crise de santé publique et empêcher l’économie de sombrer dans une dépression nécessitera une énorme quantité de ressources – et si jamais il y avait un temps pour emprunter ces ressources à l’avenir, c’est maintenant », a déclaré MacGuineas.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News