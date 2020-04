Mises à jour en direct sur le coronavirus: une pandémie fait rage étant donné que les États-Unis d’Amérique signalent plus de 500 000 personnes infectées

© REUTERS / JOY MALONE

À l’heure actuelle, il y a au moins 550 000 personnes infectées aux États-Unis d’Amérique, avec plus de 20 000 morts, selon l’Université Johns Hopkins. Dans le même temps, l’Espagne et l’Italie restent les foyers de l’épidémie en Europe, avec respectivement 161 000 et 152 000 cas, selon l’Organisation mondiale de la santé.

COVID-19 a frappé les principales villes des Etats-Unis d’Amérique, avec le plus grand nombre de personnes infectées dans le pays enregistré à New York – près de 100 000. De nombreux cas ont également été confirmés à Los Angeles, Seattle et Philadelphie.

Coronavirus, en direct: en Chine, les nouveaux cas atteignent un niveau sans précédent depuis début mars

La France attend ce 13 avril l’intervention d’Emmanuel Macron sur la durée du confinement, qui serait prolongé au-delà du 10 mai d’après l’entourage du Président. Parallèlement, après un pic du nombre de morts des suites du Covid-19, les États-Unis et certains pays européens, dont la France, constatent une baisse.

L’allocution d’Emmanuel Macron sur la durée de la quarantaine en France est attendue ce lundi un peu après 20h. Comme l’estime son entourage, le confinement, en vigueur depuis le 16 mars, pourra être prolongé au-delà du 10 mai.

D’après les derniers chiffres de la Direction générale de la Santé, la France déplore à ce jour la mort de plus de 14.000 personnes. Avec 561 décès répertoriés en 24h, il s’agit d’une baisse après le pic de lundi dernier.

Depuis quelques jours, certains autres pays européens, tels que l’Italie ou encore l’Espagne, recensent également moins de décès journaliers des suites de la maladie.

En outre, aux États-Unis, une baisse sensible du nombre de décès enregistrés en 24h est constatée. Ainsi, le pays a répertorié 1.514 morts en un jour, ce qui est moins de 400 que le 11 avril. Il reste toutefois le plus endeuillé au monde par la pandémie, laquelle a emporté la vie à plus de 22.000 personnes.

La Corée du Sud a annoncé avoir recensé son plus bas bilan quotidien de nouveaux cas depuis la fin février. En 24h, le pays n’en a constaté que 25. Au total, il a répertorié 10.537 cas, dont 217 décès. 7.447 personnes se sont rétablies.

Près de 800 cadavres ont été recueillis dans des logements de Guayaquil, capitale économique de l’Équateur, où les services hospitaliers et funéraires sont débordés, a annoncé dimanche un responsable. Les autorités envisagent le pire

L’Allemagne a constaté un ralentissement de l’apparition de nouveaux cas journaliers, en en enregistrant 2.537 en 24h, soit environ 300 de moins que le 11 avril. Le bilan des décès est actuellement de 2.799 avec 126 morts supplémentaires en 24h.

Un spécialiste chinois prédit une nouvelle vague de Covid-19

Sputnik News – Alors que la pandémie du coronavirus progresse et fait des ravages dans le monde, le chef du groupe d’experts de Shanghai sur le Covid-19 affirme qu’elle prendra fin cet été. Cependant, il évoque la possibilité d’une nouvelle vague en fin d’année.

L’humanité ne sera pas en mesure de vaincre la pandémie de coronavirus cet été, car une nouvelle vague est possible en novembre, rapporte le Global Times citant Zhang Wenhong qui est à la tête du groupe d’experts de Shanghai sur le Covid-19.

«Des épidémies […] ont commencé à apparaître dans les pays d’Amérique du Sud, d’Afrique, d’Asie du Sud-Est. Par conséquent, selon le modèle mathématique existant, […] lorsque l’hiver viendra, tout le monde va à nouveau rester chez soi», indique-t-il.

Zhang Wenhong souligne également que grâce à l’expérience acquise au cours de la pandémie actuelle, notamment dans le domaine du diagnostic, la prochaine vague ne sera pas aussi grave.

«Cependant, les pays aux ressources médicales insuffisantes, comme les pays d’Afrique et d’Amérique du Sud, auront probablement du mal à y faire face l’hiver prochain», poursuit l’expert.

Quelles mesures préventives?

Selon lui, le contrôle de la situation épidémiologique dans le monde ne dépend pas de la Chine, des États-Unis ou de l’Europe, mais des pays qui sont les moins aptes à contrôler la situation face à l’épidémie.

Auparavant, Zhong Nanshan, épidémiologiste en chef du pays, avait déclaré dans une interview accordée au Quotidien du Peuple que le risque d’une deuxième vague épidémique à grande échelle en Chine et en provenance d’autres pays était extrêmement faible, sans pour autant nier le risque d’importation du Covid-19 dans le pays depuis l’Europe et les États-Unis.

Le coronavirus pourrait-il devenir encore plus dangereux? Un scientifique répond

Sputnik News – Bien que le nombre de morts croisse du fait de la pandémie, un scientifique russe a expliqué dans une interview à la chaîne RT que le coronavirus ne présenterait pas de mutations plus dangereuses. Il pourrait en revanche devenir saisonnier et revenir sous une forme modérée en octobre ou novembre.

Le coronavirus n’aura pas de mutations plus dangereuses malgré ses constantes évolutions, a déclaré Kirill Charchov, chef du laboratoire d’écologie virale du Centre de recherche en médecine fondamentale et translationnelle de Russie, dans une interview accordée à la chaîne RT.

«Tout virus a un génome. Il change constamment. Même sans l’influence de facteurs externes, les mutations se produisent rarement mais à une vitesse constante. Les facteurs externes peuvent affecter la vitesse et la nature des mutations», a-t-il expliqué.

Cependant, selon lui, ces mutations virales ne devraient pas devenir plus dangereuses pour l’Homme:

«Il réduit sa virulence avec le temps, c’est ce que démontrent la plupart des virus actuels. En général, un taux de mortalité élevé représente une impasse dans l’évolution du virus».

Une éventuelle maladie saisonnière

Le scientifique a déclaré que le Covid-19 deviendrait sans doute saisonnier et que sa propagation dès le début de l’été pourrait diminuer puis reprendre sous une forme modérée en octobre ou novembre.

«Cette option est très probable. Il est possible que ce virus devienne saisonnier. Toute infection respiratoire ressemble à une vague. On peut citer à titre d’exemple la grippe porcine, qui a frappé très rapidement le monde entier en 2009 et s’est transformée en un virus saisonnier relativement inoffensif», a déclaré Charchov.

Bilan actuel de morts et de contaminations

Au 13 avril, le Covid-19 a déjà tué plus de 112.500 personnes dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, un chiffre qui a doublé en un peu plus d’une semaine. Au total, plus de 1.700.000 cas ont été confirmés sur la planète.

Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé avec au moins 22.020 décès pour plus de 555.000 cas confirmés. Avec un total de 75.011 morts (pour 909.673 cas), l’Europe demeure le continent le plus durement touché par la pandémie.

Selon les chiffres diffusés dimanche 12 avril par la Direction générale de la Santé, l’épidémie a fait 14.393 morts en France et plus de 90.000 contaminations.