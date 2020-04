Ces rapports intel des Etats-Unis d’Amérique signalent avec exactitude une pandémie il y a des années. Pourquoi RIEN n’a été fait?

Image d’archives représentative

Une «maladie respiratoire hautement transmissible» et «virulente» pour laquelle il n’existe aucun remède peut provoquer une pandémie mondiale. C’était l’évaluation d’un rapport de renseignement des Etats-Unis d’Amérique de 2008. La prédiction était exacte – mais personne n’était préparé.

Le rapport de 2008 du National Intelligence Council (NIC) des Etats-Unis d’Amérique a averti que cette nouvelle maladie pourrait être «extrêmement contagieuse» et qu’il n’y aurait «aucun traitement adéquat» disponible au moment de sa propagation, conduisant à une pandémie mondiale. Elle a suggéré que des souches hautement pathogènes de grippe aviaire comme le H5NI étaient des «candidats probables», mais qu’un «coronavirus ou d’autres souches de grippe» pourrait avoir le même potentiel.

Il a déclaré que cette épidémie commencerait dans une zone à forte densité de population et où les humains et les animaux vivent souvent dans des quartiers étroits, donnant la Chine comme exemple spécifique. Le virus Covid-19 serait originaire d’un marché humide de Wuhan, où des animaux vivants et morts sont vendus et où les normes d’hygiène sont médiocres.

Lorsque le virus a commencé à se propager, une «réponse lente de la santé publique» empêcherait la prise de conscience qu’un agent pathogène très dangereux se propageait. « Des semaines pourraient s’écouler » avant que les résultats de laboratoire ne puissent confirmer son existence, et d’ici là des grappes apparaîtront dans la population. Les voyageurs asymptomatiques pourraient alors transporter la maladie vers d’autres continents, ce qui entraînerait des «vagues» de nouveaux cas à l’échelle internationale. Dans le scénario le plus extrême, « des dizaines à des centaines de millions » d’Américains pourraient tomber malades.

Une pandémie a également été citée dans un rapport distinct de 2004 du NIC comme quelque chose qui pourrait « faire dérailler la mondialisation », notant que les experts pensent qu’un tel événement n’est « qu’une question de temps ».

Bien que ces prédictions puissent sembler étrangement psychiques au profane, elles n’étaient que du bon sens pour les virologues et autres experts qui mettent en garde contre l’inévitabilité d’une nouvelle pandémie (et le manque de préparation du monde) depuis des années.

En 2005, l’expert en maladies infectieuses Michael Osterholm a écrit que «le temps presse» pour se préparer à la prochaine pandémie et qu’il est temps d’agir. Dans son livre de 2017 «L’ennemi le plus meurtrier: notre guerre contre les germes tueurs», il a tenté de tirer la sonnette d’alarme sur les menaces émergentes et a défini une stratégie en neuf points pour protéger les populations.

De même, l’expert de la grippe, Robert Webster, a mis en garde dans son livre Flu Hunter de 2018 sur les «énormes perturbations sociales et les coûts économiques substantiels» qui pourraient résulter d’une autre pandémie mondiale.

Des experts plus proches des couloirs du pouvoir ont également tiré la sonnette d’alarme.

Dennis Carroll a dirigé un programme de l’USAID appelé PREDICT, qui a mené des recherches sur les virus chez les animaux qui pourraient être transmis aux humains. Il a défendu la cause de l’investissement dans la recherche sur la faune sauvage, pas seulement sur le bétail – et comme nous le savons maintenant, le nouveau coronavirus serait passé des chauves-souris aux humains. PREDICT a perdu son financement en 2019. Maintenant, l’administration Trump tente de relancer le programme.

Ce ne sont pas seulement les agences gouvernementales des Etats-Unis d’Amérique qui ont prévenu d’une nouvelle épidémie virale.

Prédictions allemandes

Une analyse des risques effectuée par le gouvernement allemand en 2012 a également mis en évidence la menace. Dans sa simulation de pandémie, le nouveau virus se propagerait rapidement pour submerger les systèmes de santé et les unités de soins intensifs. En conséquence, il a déclaré que de nombreux patients seraient pris en charge dans les hôpitaux d’urgence – exactement le scénario que nous voyons se jouer aujourd’hui. Comme le rapport des Etats-Unis d’Amérique, il a également prédit que le virus commencerait en Asie – et même qu’il serait transmis des animaux sauvages aux humains.

Le rapport prédit que la propagation du virus serait ralentie par des «mesures anti-épidémiques», notamment la mise en quarantaine, la recherche des contacts et l’auto-isolement – en plus des fermetures d’écoles et des interdictions de grands rassemblements. La plupart de la population, a-t-il dit, se comporterait «en grande partie par solidarité» mais aucun comportement antisocial ne pourrait être «exclu». Il n’a pas donné d’estimations concrètes sur l’impact économique, mais a déclaré qu’il serait «immense».

Le rapport du gouvernement allemand a également suggéré que le virus se propagerait à travers le pays sur une période de trois ans avant qu’un vaccin ne soit disponible. Il a supposé 7,5 millions de décès sur la base d’un taux de mortalité extrêmement élevé de 10%. Pour l’instant, nous ne connaissons pas encore le taux de mortalité global de Covid-19. Pour diverses raisons, il a varié de plus de 7% en Italie à un très faible 1,6% en Allemagne. L’Organisation mondiale de la santé a prédit un taux de mortalité moyen mondial de 3,4%.

Avec tous ces avertissements prémonitoires et étrangement précis, pourquoi alors le monde était-il si mal préparé? La crise de Covid-19 a sans surprise suscité de nombreuses nouvelles théories du complot; de la suggestion selon laquelle le virus est une arme biologique créée dans un laboratoire chinois, à la théorie selon laquelle il existe un lien entre la maladie et la technologie 5G, ou que l’armée des Etats-Unis d’Amérique l’a déclenchée à Wuhan aux Jeux mondiaux militaires de 2019 – il n’y a pas eu pénurie de théories sauvages quant à son origine et à sa naissance.

Mais aucune de ces théories ne peut expliquer pourquoi le monde entier n’était pas préparé à affronter un scénario que les experts mettent constamment en garde depuis des années. [Si un plan de dépopulation mondiale est couplé avec la sortie et la propagation du COVID-19, l’impréparation peut être volontaire volontaire. Il serait aussi fort possible que les calculs dans le dosage des gênes constitutifs du Coronavirus ait été incomplètement ficelé pour faire le mal relativement attendu. Bill Gates prévoit une autre pandémie d’ici vingt ans, or c’est le temps nécessaire pour faire aboutir une recherche de Laboratoire en matière biotechnologie ou pharmaceutique… JDDM – MIRASTNEWS].

« Cela ne nous arrivera pas »

Peut-être que l’explication est moins conspiratrice et plus … humaine. C’est peut-être aussi simple que le fait que les humains soient réticents à se préparer aux « maybes » et aux futures crises nébuleuses, préférant plutôt traiter les problèmes uniquement lorsqu’ils arrivent au premier plan et commencent à ouvrir la porte.

L’une des seules exceptions à cette règle semble être la préparation militaire: il n’y a peut-être pas d’argent pour se préparer à une pandémie, mais il y a toujours beaucoup d’argent pour se préparer à la guerre – même pendant une pandémie. Une analyse britannique déclassifiée publiée le mois dernier a révélé que le Royaume-Uni n’avait planifié aucune pandémie, malgré les avertissements répétés de responsables politiques depuis plus de 15 ans qu’une épidémie de grippe était la « menace la plus grave » pour la sécurité du Royaume-Uni.

Malgré de nombreux avertissements, la réponse à la propagation du virus a été douloureusement lente en Occident. Alors que Trump et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont été à juste titre critiqués par des experts pour ne pas avoir pris la flambée suffisamment au sérieux à ses débuts, Bruxelles a trop dormi dans la crise. Il peut y avoir une sorte d’orgueil attaché à cette lenteur de la réponse occidentale. Même les prévisions du NIC ont volé principalement sous le radar, mais des citations du rapport prémonitoire du National Intelligence Council (NIC) ont été publiées dans un livre de 2009 par l’historien et philosophe français Alexandre Adler. Comme l’a fait remarquer Adler, il est plus facile de supposer que ces choses «arriveront aux autres» mais jamais à nous – et ce n’est que lorsque les gens se rendront compte qu’ils sont tous dans le même bateau qui coule [comme le Titanic – MIRASTNEWS] que les progrès pourront commencer.

Danielle Ryan Danielle Ryan est écrivaine irlandaise indépendante basée à Dublin. Son travail est apparu dans Salon, The Nation, Rethinking Russia, teleSUR, RBTH, The Calvert Journal et d’autres. Suivez-la sur Twitter @DanielleRyanJ

