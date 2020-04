Exclusif: l’armée des Etats-Unis d’Amérique a amené COVID-19 en Chine avec une fausse équipe de «jeux militaires» (article du 12 mars)

La mauvaise relation globale de VT avec la présidence Trump a augmenté d’un cran. Le rapport auquel Trump fait référence est passé, non inaperçu, mais plutôt totalement censuré dans la presse occidentale, comme tant d’autres choses jusqu’à ce que VT recherche les faits et les publie.

Maintenant, pour la deuxième fois, Trump a fait des démentis tristes et stupides, celui-ci rempli de comportements hyperboles et grandioses, typiques d’un sociopathe du spectre.

Le 12 mars 2020: en octobre 2019, les États-Unis d’Amérique (EUA) ont amené à Wuhan 172 (vraiment 369) athlètes militaires pour les Jeux militaires mondiaux. Bien qu’ils aient décuplé la plus grande armée du monde, les États-Unis d’Amérique se sont classés 35ème derrière des pays comme l’Iran, la Finlande et la Slovénie. Il n’y a pas de vidéo ou de photos de l’équipe états-unienne, aucun dossier n’a été conservé, une équipe énorme mais une performance pitoyable pour les meilleurs militaires du monde.

L’équipe des Etats-Unis d’Amérique a si mal fait qu’elle a été qualifiée de «soldats de la sauce de soja» par les Chinois. En fait, beaucoup n’ont jamais participé à aucun événement et sont restés près du marché de gros de Huanan Seafood, où la maladie serait apparue quelques jours seulement après le départ des États-Unis d’Amérique de la région.

L’équipe des Etats-Unis d’Amérique est rentrée chez elle le 28 octobre 2019 et, dans les 2 semaines, les premiers cas de contact humain de COVID 19 ont été vus à Wuhan. Les Chinois n’ont pas pu trouver de «patient zéro» et croient qu’il faisait partie de l’équipe des Etats-Unis d’Amérique.

Ils ont également des sources qui disent que les États-Unis d’Amérique avaient déformé la grippe qui, selon Trump, a tué des milliers de personnes, grippe transportée en Chine par l’équipe des Etats-Unis d’Amérique, grippe qui était vraiment COVID 19, une maladie développée dans une installation militaire de guerre biologique dans l’État de Washington, désormais «zéro» aux États-Unis d’Amérique pour COVID 19.

Les Chinois affirment, quelque chose censurée aux États-Unis d’Amérique, que l’attitude inattentive et les résultats disproportionnellement inférieurs à la moyenne des athlètes états-uniens dans le jeu indiquent qu’ils auraient pu être à d’autres fins et qu’ils pourraient en fait être des agents de la guerre biologique, et que leur lieu de résidence pendant leur séjour à Wuhan était également proche dumarché de gros de fruits de mer de Huanan, où le premier groupe connu de cas s’est produit. [28][29]

RT/Moscou: L’armée des Etats-Unis d’Amérique pourrait avoir introduit la nouvelle maladie des coronavirus (COVID-19) à Wuhan, en Chine, la ville où le virus a été détecté pour la première fois dans le pays, a déclaré jeudi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijian.

«Quand le patient zéro a-t-il commencé aux Etats-Unis d’Amérique? Combien de personnes sont infectées? Quels sont les noms des hôpitaux? Ce pourrait être l’armée des Etats-Unis d’Amérique qui a amené l’épidémie à Wuhan. Soyez transparent! Rendez vos données publiques! Les États-Unis d’Amérique nous doivent une explication!», a tweeté Zhao.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lijian Zhao, a exigé des autorités états-uniennes qu’elles révèlent ce qu’elles cachent sur les origines de Covid-19, allant jusqu’à suggérer que le coronavirus aurait pu être introduit en Chine par l’armée des Etats-Unis d’Amérique.

Pointant vers une vidéo du directeur du CDC, Robert Redfield, admettant apparemment que les États-Unis d’Amérique sont morts de Covid-19 avant de pouvoir le tester, Zhao a appelé le chien de garde des Etats-Unis d’Amérique à se nettoyer dans un tweet publié jeudi.

« Ce pourrait être l’armée des Etats-Unis d’Amérique qui a amené l’épidémie à Wuhan », a suggéré Zhao, appelant le CDC – et les États-Unis d’Amérique en général – à « être transparents » et à partager ce qu’ils savent sur où et quand « Patient Zero » a été diagnostiqué pour la première fois.

Août 2019: les laboratoires de recherche sur les risques biologiques de l’armée des Etats-Unis d’Amérique fermés pour échec des contrôles de sécurité.

Le laboratoire se trouve dans l’État de Washington où ils ont la plus forte incidence de COVID-19.

Oct 2019: Jeux mondiaux militaires à Wuhan.

Déc 2019: Premier cas COVID-19 à Wuhan. https://t.co/VPfdutbSoj

– Twain (@twainus) 12 mars 2020

Dans la vidéo, Redfield a reconnu que certains cas de coronavirus avaient été mal classés comme grippe car les médecins n’avaient pas de test précis pour la nouvelle épidémie à l’époque. Il n’a pas précisé quand ces cas mal diagnostiqués sont apparus pour la première fois – disant seulement que «certains cas ont été diagnostiqués de cette façon».

En l’absence de détails sur les patients ou de chronologie des décès, la spéculation a tourbillonné. La «théorie» de Zhao s’est concentrée en particulier sur la délégation militaire qui s’est rendue à Wuhan en octobre pour les Jeux mondiaux militaires, des semaines avant que la ville ne confirme l’épidémie en décembre. La délégation faisait partie du groupe de 300 membres d’athlètes des Etats-Unis d’Amérique participant à l’événement multisports organisé tous les quatre ans.

Zhao n’est pas la seule figure politique de haut niveau à avoir émis des soupçons sur le calendrier des Jeux et l’introduction du coronavirus à Wuhan. L’ancien Premier ministre malaisien Matthias Chang a proposé des spéculations similaires en janvier, se concentrant sur l’événement comme point de départ de ce qu’il a qualifié de guerre biologique menée par les États-Unis d’Amérique contre la Chine.

Isaac Stone Fish ✔ @isaacstonefish Two things are true at the same time: Beijing deserves blame and censure for botching its handling of the coronavirus, which now endangers American lives. AND blaming or discriminating against Chinese people for the spread of the coronavirus is unethical, bad strategy, and nasty.

Chris Jiang @crs_1222 We are still figuring out where the virus originated. And chances are high that the virus was brought to China by the US army team who visited Wuhan in October. Anyway, no human deserves COVID-19. The world should fight against the disease together. No time for blame. 9 Twitter Ads info and privacy See Chris Jiang’s other Tweets

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare que ce qui est maintenant la pandémie de Covid-19 a été signalé pour la première fois comme une épidémie de coronavirus à Wuhan, en Chine, le 31 décembre 2019. La recherche de l’origine de la maladie mortelle s’est poursuivie, des versions contradictoires blâmant le marché alimentaire de Wuhan et les chauves-souris – une délicatesse locale – y ont été vendus en particulier, tandis que d’autres hommes d’opinion pourraient avoir attrapé le virus des pangolins, un mammifère écailleux en voie de disparition.

Des théories moins orthodoxes suggèrent une intention malveillante, le chef des élites des gardiens de la révolution iraniens affirmant avec sensation la semaine dernière que Covid-19 pourrait être «le produit d’une attaque biologique de l’Amérique qui s’est d’abord propagée à la Chine, puis à l’Iran et au reste du monde.»

Jusqu’à présent, le problème avec toutes ces théories, blâmant à la fois les animaux et les humains, est qu’aucune preuve directe de causalité n’a été établie, tandis que l’identité du «patient zéro» de la Chine reste également peu claire. Et ce n’est pas la Chine seule: dans l’État de Washington – qui a apparemment identifié et isolé avec succès son premier voyageur infecté, avec des dizaines de contacts identifiés et surveillés – le virus a commencé à se propager de toute façon. Même Steve Wozniak, co-fondateur d’Apple, a déclaré à un moment donné que lui et sa femme étaient peut-être le « patient zéro » des États-Unis d’Amérique après avoir développé une mauvaise toux à leur retour de Chine. Depuis, il est apparu que le diagnostic de sa femme était «une infection des sinus».

Pourquoi la peste à Wuhan dépend-elle de l’APL?

2020-01-30 17:01:10 Source: école de café Auteur: pêcher au large

Vues: 37708 Commentaires: 24 (voir)

Du 18 au 27 octobre 2019, les Jeux militaires mondiaux ont eu lieu à Wuhan, et les États-Unis d’Amérique ont envoyé 369 soldats de la sauce soja pour participer.

Pourquoi est-ce des soldats de la sauce de soja?

Parce que dans le jeu de 10 jours, la performance des soldats états-uniens de la sauce de soja était si décevante que même Bahreïn a été inutilement déçu, la médaille d’or était même manquante et le score global a été laissé loin derrière par la Corée du Nord, ce qui a donné au Mexique une fois la chance. L’envie de contre-attaquer le territoire continental des Etats-Unis d’Amérique.

Cependant, les mauvaises performances du jeu n’ont pas affecté l’humeur des soldats de la sauce de soja jouant à Wuhan.

Ils se sont associés en groupes de deux et ont joué dans les rues de Wuhan, laissant de nombreux accidents romantiques.

Il convient de noter que l’emplacement de la maison d’hôtes états-uniens des Jeux militaires n’est pas loin de la ville de fruits de mer de Chine méridionale.

À la fin des jeux militaires, juste au moment où les gens se demandaient, comment ces gangsters qui ne pouvaient pas attendre pour se muscler le visage pouvaient-ils soudainement se faire tirer? La nourriture des soldats états-uniens a-t-elle seulement été saisie? Ou ont-ils oublié de le manger pendant le match? Petits hennissements?

* Pays hôte (Chine)

Source:[33]

Remarque: Para Athlétisme, Para Tir à l’arc, Gymnastique, Tennis et 3 épreuves de triathlon senior non comptées dans le tableau des médailles.

Biographie Gordon Duff, rédacteur en chef Rédacteur en chef, VT Gordon Duff est un vétéran du combat maritime de la guerre du Vietnam. Il est un vétéran handicapé et a travaillé sur les anciens combattants et les problèmes de prisonniers de guerre pendant des décennies. Gordon est un diplomate accrédité et est généralement reconnu comme l’un des meilleurs spécialistes mondiaux du renseignement. Il gère la plus grande organisation de renseignement privé au monde et consulte régulièrement les gouvernements confrontés à des problèmes de sécurité. Duff a beaucoup voyagé, est publié dans le monde entier et est un invité régulier à la télévision et à la radio dans plus de «plusieurs» pays. Il est également un chef de formation, amateur de vin, passionné de motocyclisme et armurier spécialisé dans les armes historiques et la restauration. L’expérience et les intérêts commerciaux sont dans les technologies de l’énergie et de la défense.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : VETERANS TODAY

Surprise! Coronavirus lié à George Soros … lié à Anthony Fauci … lié à Gates!

Par Lisa Haven

On y va encore une fois! Est-il surprenant que George Soros soit lié à la pandémie de Covid-19? Si vous êtes l’un de mes auditeurs, ce n’est pas une surprise. À un certain moment, ce lien mondialiste devait se manifester. Dans la vidéo ci-dessous, je prouve non seulement qu’il y est lié, mais aussi son implication avec Fauci et Gates. Tout cela et plus encore ci-dessous…

Bill Gates investit des milliards dans le développement du vaccin COVID-19

13/04/2020 | 1min

OBEIR OU MOURIR

Je continue de penser à l’excellente vidéo de feu Aaron Russo, «De la liberté au fascisme». Sa vidéo m’a aidé à me réveiller et s’il était en vie aujourd’hui, il serait très déçu de la facilité avec laquelle les Américains se sont enfermés dans la ligne avec ce que les grandes «autorités» du gouvernement leur disent de faire. Nous sommes maintenant arrivés à l’état policier orwellien dont il nous avait prévenus.

Bill Gates vaut plus de 100 milliards de dollars et, comme son collègue milliardaire George Soros, il finance de nombreuses organisations pour l’aider à atteindre son objectif. Le projet de loi veut une tyrannie médicale, qui se traduira par l’eugénisme.

Gates n’est ni un médecin ni un élu, mais son contrôle sur nous est stupéfiant. Gates finance des institutions médicales mondialistes telles que l’Organisation mondiale de la santé, dirigée par un révolutionnaire communiste et un ami proche de la Chine. Gates a de nombreux comparses médicaux et pharmacologiques travaillant pour lui, y compris le petit Fauci, qui a aidé à s’assurer que l’argent des contribuables états-uniens allait financer la recherche sur les coronavirus à Wuhan.

Bien que le virus Covid-19 puisse être réel et dangereux, il est beaucoup trop médité et exagéré par les tyrans médicaux et les médias de masse, qui battent quotidiennement la peur dans la tête des citoyens. Pendant des décennies, les mondialistes ont utilisé leur récit sur le changement climatique comme un moyen de nous faire tous peur. Ils voulaient nous faire sentir mal à respirer, comme si nous étions tous une sorte de cancer qui détruisait leur planète avec des combustibles fossiles. Ils voulaient que le Green New Deal détruise notre industrie et notre économie, permettant ainsi d’inaugurer leur vision d’un contrôle complet sur la population au moyen du suivi, des crédits sociaux et de la monnaie numérique.

Le virus fonctionne beaucoup mieux pour eux que leur couchette de changement climatique. Ils veulent dépeindre les humains comme un virus infectant la planète. LEUR planète. Ils la possèdent. Ils nous voient comme une nuisance. [C’est l’égoïsme capitaliste théorisé par les libéraux, les néolibéraux et les ultra-libéraux, qui a dépouillé l’Etat de toutes ses prérogatives régaliennes en matière économique, prenant sa place et l’endettant aux maximum pour le rendre absolument dépendant. – MIRASTNEWS].

Le sommet de la pyramide, y compris Gates, possède et contrôle presque tout et ils veulent que nous ayons peur, que nous soyons masqués et que nous nous contentions de perdre nos revenus et notre capacité à socialiser. La distanciation sociale empêche la protestation. Ils ne veulent certainement pas répéter «Occupy Wall Street». Gardez à l’esprit qu’il n’existe aucune loi interdisant aux gens de se rassembler, mais la police ne les a pas empêchés. Dans de nombreux États, les flics infligent d’énormes amendes et des menaces de prison. Les églises ont été ciblées. Ils veulent la foi dirigée vers Gates, pas vers Dieu.

Donc nous en sommes là. Un intello informatique à la gorge grinçante nommé Bill Gates est maintenant Big Brother. Il s’attend à ce que la mainmise économique produise une telle peur et un tel désespoir que tout le monde sera heureux de prendre son vaccin et d’être suivi numériquement.

Les humains ne sont PAS un virus. Résistez au vaccin comme si votre vie en dépendait, car il le fera. A bas Big Brother!

Ben Garrison

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GRRR GRAPHICS