George Soros révèle la façon de consolider l’économie des Etats-Unis d’Amérique touchée par les coronavirus

Image d’archives

Création et distribution monétaires sur une base de richesse inexistante: la planche à billets

© AP Photo / Ronald Zak

Le département du Travail a prédit dans un rapport publié plus tôt ce mois-ci que l’impact économique de la pandémie de coronavirus en cours sera le plus important jamais ressenti aux États-Unis d’Amérique.

Dans un éditorial du Los Angeles Times publié lundi, l’investisseur milliardaire et philanthrope George Soros s’est concentré sur la façon de maintenir l’économie des Etats-Unis d’Amérique à flot au milieu des retombées de COVID-19.

L’article a été rédigé conjointement avec le professeur Eric Beinhocker, directeur exécutif de l’Institute for New Economic Thinking (INET) de l’Université d’Oxford.

Soros note que «l’effondrement catastrophique de l’emploi des Etats-Unis d’Amérique en raison de la crise du coronavirus exige beaucoup plus du gouvernement fédéral qu’il ne l’a fait jusqu’à présent».

Il a rappelé qu’au cours des trois dernières semaines, environ 17 millions d’Américains ont déposé une demande de chômage et qu’au moins 24 pour cent des emplois états-uniens seraient perdus dans les semaines à venir.

Ceci, a poursuivi le milliardaire états-unien-hongrois, « serait égal aux pires années de la Grande Dépression et signifierait que plus de 37 millions d’Américains sont sans emploi ».

«Mode veille» pour l’économie des Etats-Unis d’Amérique?

Soros estime que pour s’attaquer à ce problème, l’accent devrait être mis sur le maintien de l’économie en «mode veille».

«Cela nécessitera de garder les entreprises et les travailleurs aussi intacts que possible, prêts à se «réveiller» et à retourner au travail lorsque la crise sanitaire passera, afin de conduire à une forte reprise. Comment? Le gouvernement fédéral doit immédiatement garantir les chèques de paie de tous les Américains pour la durée de la crise», a-t-il affirmé.

Il a fait référence à un certain nombre de pays touchés par le coronavirus, dont l’Allemagne, la France, le Danemark, l’Irlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Australie, qui ont tous fourni un financement direct aux employeurs afin de «couvrir les chèques de paie des travailleurs et garder les travailleurs dans leur emploi pendant les confinements (verrouillages) [liés à COVID-19]».

Soros a félicité le Congrès des Etats-Unis d’Amérique d’avoir récemment approuvé la loi CARES de 2 000 milliards de dollars (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security), mais a déploré le fait que «le financement alloué au programme était trop faible et la livraison des fonds – avec des prêts via les banques – se révèle trop bureaucratique et lente». Selon lui, «nous avons besoin d’une action rapide, directe et à grande échelle».

Soros vante la loi sur la garantie des chèques de paie

Dans cet esprit, Soros a distingué le projet de loi sur la garantie du chèque de règlement qui prévoit que «la protection soit étendue à l’ensemble des 152 millions de travailleurs des Etats-Unis d’Amérique, et pas seulement aux 60 millions travaillant pour les petites entreprises».

Il a expliqué que la proposition clarifiait comment les entreprises pouvaient obtenir un soutien «rapidement, directement et électroniquement, plutôt que par le biais des banques et de la bureaucratie».

Soros a exhorté le Congrès et l’administration des Etats-Unis d’Amérique « à agir immédiatement » afin de stopper « l’effondrement catastrophique de l’emploi en cours ».

«La Paycheck Guarantee Act est si urgente et bénéfique qu’elle devrait être présentée par la Chambre comme un projet de loi distinct et ne pas être retardée en attendant un autre gros plan de sauvetage. Certains opposants soutiennent déjà qu’il est trop tard. Ce n’est pas le cas, mais s’il tarde à attendre un projet de loi omnibus, cela le sera», a-t-il souligné.

Soros a conclu la lettre d’opinion en prédisant que COVID-19 serait enfin maîtrisé, ajoutant que « tant que les Américains sont tenus de « s’abriter sur place », nous devons également les aider à « s’abriter au travail » ».

Ses remarques interviennent après que le département du Travail a déclaré dans un rapport publié début avril que la pandémie de coronavirus serait la pire crise de ce type dans l’histoire des États-Unis d’Amérique.

Selon l’enquête, 701 000 emplois ont été perdus en mars et le taux de chômage a grimpé à 4,4%, les entreprises non essentielles ayant temporairement fermé leurs portes afin de ralentir la propagation de COVID-19. Les dernières estimations de l’Université Johns Hopkins indiquent qu’il y a 582 594 cas confirmés de coronavirus aux États-Unis d’Amérique, avec 23 649 décès.

Traduction et Titre 2 : Jean de Dieu MOSSINGUE

No comment. Suivez mon regard!

MIRASTNEWS

Source : Sputnik News