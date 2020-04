Le Royaume-Uni touché par Corona a raté au moins trois achats groupés d’EPI dans l’UE – rapport + Espagne

Image d’archives illustrative

Après une manifestation tardive d’intérêt pour les systèmes de passation des marchés de l’UE à partir de fin février, le Royaume-Uni, dont le NHS souffre actuellement d’une pénurie de kits de protection, a sauté sur une seule série de pourparlers le 19 mars, négligeant les suivants.

La Grande-Bretagne a déjà raté trois occasions de faire partie d’un programme d’approvisionnement de l’UE pour des fournitures en vrac de masques, gants et autres équipements de protection essentiels et a été absente des discussions clés sur les achats futurs, a révélé The Guardian, alors que le NHS du pays est attaché aux EPI continue de lutter contre l’épidémie de coronavirus.

Premièrement, ayant manqué l’achat en masse de ventilateurs médicaux, le Royaume-Uni a demandé aux fabricants locaux de construire des dizaines de milliers de ventilateurs supplémentaires, a appris l’édition.

Par ailleurs, le pays, qui traverse la phase de transition officielle du Brexit, n’a pas non plus été impliqué dans deux cycles d’achat en vrac d’EPI, qui ont été lancés par l’UE les 28 février et 17 mars.

Selon The Guardian, le marché public de l’UE du 28 février a initialement échoué en raison de fournisseurs, qui ne manifestaient pas d’intérêt commercial à l’époque, mais a été relancé le 15 mars, ce qui a donné plus de temps au Royaume-Uni pour s’impliquer s’il le souhaitait.

Il est entendu que les fonctionnaires britanniques ne se sont rendus compte qu’après la soumission des trois séries susmentionnées qu’ils n’avaient pas reçu d’invitation à participer au comité conjoint de passation des marchés qui négocie et élabore les commandes collectives.

La première réunion respective du Royaume-Uni a eu lieu le 19 mars au milieu de la fermeture induite par le coronavirus mondial – après avoir informé la commission de pilotage que des e-mails d’invitation étaient envoyés à une adresse obsolète, selon The Guardian.

Bien qu’ils aient finalement manifesté leur intérêt, les responsables britanniques n’ont pas assisté à une réunion distincte des responsables de la santé le 25 mars, au cours de laquelle les parties ont été invitées à préciser leurs exigences pour les futurs achats à la commission.

Le Royaume-Uni n’est pas non plus impliqué dans l’achat conjoint d’équipement de laboratoire, a noté l’édition britannique, signalant en outre que, si l’UE prévoit également un achat conjoint de thérapies corona, le Royaume-Uni n’a pas encore déclaré s’il est disposé à s’impliquer.

Premiers lots d’EPI

Les médecins européens se préparent à recevoir le premier de 1,5 milliard d’euros d’équipements de protection individuelle (EPI) en quelques jours ou deux semaines maximum dans le cadre d’un programme d’achat conjoint. L’accord a vu jusqu’à 25 pays et huit entreprises participer, selon les documents internes de l’UE cités.

L’UE reçoit même des offres de fournisseurs d’équipements médicaux, y compris des masques, des combinaisons et des lunettes de protection dépassant le nombre initialement demandé, selon un porte-parole de la Commission européenne. L’UE est en train de créer séparément des stocks dans les États membres, le premier étant mis en place en Roumanie.

‘Tendre chaque tendon’

Le Royaume-Uni a quant à lui reconnu les pénuries d’EPI pour les médecins du NHS de première ligne. Dominic Raab, qui remplace le Premier ministre alors que Boris Johnson se remet de COVID-19, a admis que le coût n’était pas un problème, notant qu’il y avait certains problèmes avec l’approvisionnement en EPI en raison «d’un marché concurrentiel là-bas».

Des inquiétudes particulières ont grandi au cours du week-end à cause du manque de stocks de robes à manches longues. Les articles sont spécialement conçus pour résister aux gouttelettes qui peuvent propager le coronavirus et se sont révélés très efficaces pour protéger les médecins en Italie, le deuxième pays le plus touché par les virus au monde.

Raab a déclaré que seulement 16 millions d’articles ont été livrés le week-end férié. « Nous nous efforçons de chaque tendon pour les déployer encore plus loin et encore plus vite », a-t-il déclaré.

Le nombre de morts parmi les médecins et les infirmières britanniques est maintenant à la hausse, avec Matt Hancock, le secrétaire à la Santé, confirmant samedi que 19 employés du NHS étaient décédés. Il a admis qu’il était « impossible » de dire quand les hôpitaux seraient entièrement équipés avec tout ce dont ils avaient besoin, mais a ajouté que les autorités sanitaires n’étaient au courant « d’aucun lien entre la pénurie d’EPI et aucun de ces décès ».

De nouveaux exemples de pénurie de kits de protection constatés par The Guardian comprennent une infirmière du district de Londres qui ne reçoit que trois masques jetables pendant une semaine et une infirmière de maison de soins dans le Devon, qui a affirmé que son employeur lui avait suggéré de ne pas boire plus que toutes les quatre heures pour éviter des changements réguliers de masques et de gants.

Le Royal College of Nursing serait allé plus loin en informant les infirmières qu’elles devraient refuser de traiter les patients atteints de COVID-19 «en dernier recours» s’ils ne pouvaient pas accéder à l’EPI complet dont ils avaient besoin pour un travail efficace et sûr.

Selon l’OMS, le Royaume-Uni a vu depuis début mars plus de 84 200 cas confirmés de coronavirus, dont plus de 10 600 décès liés.

Lilia Dergacheva

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Aide à l’envers: l’Espagne combattra le virus au prix de la dette

L’aide convenue au sein de l’UE vise à lutter contre la pandémie, non pas tant pour atténuer les effets du chômage. Pour le gouvernement espagnol, c’est un pas vers les Coronabonds. Le retour à l’activité dans certains secteurs économiques peut présenter des risques, et les niveaux d’endettement actuels peuvent également varier.

Lors de sa visioconférence avec les dirigeants régionaux, le président du gouvernement espagnol a présenté le demi-milliard d’euros activé par Bruxelles comme un « instrument positif » pour faire face à la crise, le qualifiant également de « premier pas vers la mutualisation européenne ». Diverses voix saluent l’accord, comme celui de l’ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui estime également que « l’idée des Coronabonds fera son chemin au fil du temps ».

Cependant, il est clair que la Banque centrale européenne (BCE) n’a pas encore pris de décision d’impact, car elle utilise le mécanisme européen de stabilité (MES) et une intervention de la Banque européenne d’investissement. L’accord signé à l’Eurogroupe prévoit l’allocation des ressources par le biais des grandes banques et entreprises selon la logique de la rentabilité commerciale. Sánchez l’a présenté avec optimisme: un prêt inconditionnel et, à court terme, l’exemption de la réalisation des objectifs du Pacte de stabilité, ni en termes de déficit ni de dette. « La dette peut aller à 200% et rien ne se passera », a déclaré l’économiste Fernando Luengo à Sputnik. Mais rappelez-vous:

« Il faut garder à l’esprit que, bien qu’elles ne soient pas conditionnées, les ressources du MEDE sont exclusivement destinées à la lutte contre la pandémie. Mais la dette accumulée aura en effet une conditionnalité économique ».

Parallèlement, les prévisions des différentes organisations mondiales concernant la crise sont revues à la baisse. « On ne parle plus d’un ralentissement, mais d’un déclin. On ne parle plus d’un déclin modéré, on parle désormais d’un effondrement du PIB de 10%, 15% voire 20%, chose jamais vue auparavant », explique Luengo.

Retour échelonné du risque

Non sans dissidence interne, le gouvernement espagnol a opté pour la réintégration progressive de l’activité économique de certains secteurs économiques non essentiels à partir du 13 avril.

« J’espère que ça se passe bien, mais c’est un risque », explique cet économiste, auteur du blog Otra Economía. « D’une part, vous lancez une partie de l’activité économique qui a été stoppée, mais il y a des entreprises qui n’ont pas de marchés ou d’approvisionnements », dit-il, tout en affirmant qu’au lieu de cela, l’introduction d’un revenu de base d’urgence qui garantirait la survie de tous pendant un certain temps. « Ainsi, cette petite désescalade n’aurait pas été aussi essentielle. Mais comme il n’y en a pas et que la pauvreté sévit, le gouvernement prenant une décision risquée en termes de santé publique », déclare-t-il.

Aide vs Dette

Un demi-milliard d’euros d’euros à prêter aux pays membres en principe sans conditions semble être une bonne solution, mais cela pourrait ne pas être suffisant. Le fait est que cet argent est activé comme dette par le biais du MES et des garanties bancaires. « En outre, l’option des coronabonds a été fermée, ce qui offrirait au moins la possibilité de mutualiser la dette, car des ressources viendraient qui ne compteraient pas comme telles », explique Fernando Luengo. Hormis le problème de l’aide endettée, cet économiste madrilène qualifie le montant convenu au sein de l’Eurogroupe d’insuffisant pour deux raisons:

Il ne suffira pas de lutter contre l’ampleur du chômage qui va monter en flèche en Espagne de plus de 20%, et

« Parce que ce sont des ressources qui seront affectées non pas tant pour couvrir le chômage que pour financer le maintien en emploi des entreprises »

L’exposition de l’Espagne à la crise provoquée par la pandémie est très dangereuse, car la structure de son économie dépend fortement du secteur des services. Et le tourisme est une industrie particulièrement touchée par le virus. Le vice-président de la BCE et ancien ministre de l’économie d’Espagne, Luis De Guindos, calcule que seule « une certaine croissance sera observée à partir du troisième trimestre », mais que ce ne sera qu’en 2021 quand il y aura « une réelle reprise de l’activité ». « En tout cas, en 2021, tout l’automne 2020 ne sera pas indemnisé », a-t-il déclaré aux médias. Ce fonctionnaire européen prédit que même si les États subissent une baisse de leurs revenus, les niveaux de la dette dans la zone euro « sont soutenables », raison pour laquelle il ne serait pas possible d’appliquer une annulation de la même « dans tous les scénarios ». « Actuellement, la dette est soutenable car les taux d’intérêt sont proches de zéro et les primes de risque n’ont pas encore grimpé », explique Fernando Luengo.

«Mais le remboursement de la dette est prioritaire dans les dépenses de l’Etat. A cet effet, l’article 135 de la Constitution a été modifié par le PSOE et le PP, qui stipule que le paiement de la dette a priorité sur les dépenses publiques. Comment peut-on dire que la dette est soutenable quand il y a ce coup constitutionnel de la main?», prévient-il.

« C’est-à-dire », poursuit Luengo, « la première chose à laquelle il faudra s’occuper avant les dépenses hospitalières sera le retour des prêts et des paiements d’intérêts », estime cet économiste, pour qui la solution n’est pas d’augmenter l’endettement des gouvernements. « En outre, dans cette crise, personne ne peut garantir le maintien de taux d’intérêt bas. Et si vous avez un niveau d’endettement aussi élevé, votre position est très vulnérable, car vous dépendez d’intermédiaires privés », maintient-il.

Cet économiste regrette le manque d’action vigoureuse de la BCE. « Ce qui n’augmenterait pas la dette serait que la BCE se comporte comme une véritable banque centrale, générant directement des liquidités pour les gouvernements », dit-il. Et conclut:

« Nous devrons réfléchir à la mondialisation. Le schéma économique actuel est vulnérable. Le virus a aussi quelque chose à voir avec une certaine manière de produire ».

Sergio Hernandez-Ranera Sanchez

Source : Sputnik News