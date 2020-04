Conception d’un vaccin COVID-19: processus expliqué

L’anticorps indique un point faible possible sur un nouveau coronavirus

Par le Dr Francis Collins / Blog du directeur des National Institutes of Health

Les chercheurs travaillent dur pour produire des cartes moléculaires 3D précises pour guider le développement de moyens sûrs et efficaces de lutter contre la pandémie de la maladie du coronavirus 2019 (COVID-19). Bien qu’il y ait eu beaucoup d’enthousiasme autour de la promesse de tests et de traitements à base d’anticorps, cette carte que vous voyez ci-dessus met en évidence une autre utilisation importante des anticorps: pour éclairer les efforts de conception d’un vaccin.

Cette image montre la structure cristalline d’un anticorps humain (chaîne lourde en orange, chaîne légère en jaune), qui est une protéine du sang que notre système immunitaire produit pour attaquer les virus et autres envahisseurs étrangers. Cet anticorps particulier, appelé CR3022, est lié à une protéine de surface clé du nouveau coronavirus (blanc).

L’anticorps CR3022 ne provient en fait pas d’une personne qui a récupéré de COVID-19. Au lieu de cela, il a été obtenu d’une personne qui, il y a près de deux décennies, a survécu à un épisode de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). Le virus du SRAS, qui a disparu en 2004 après une brève épidémie chez l’homme, est étroitement lié au nouveau coronavirus qui cause le COVID-19.

Dans un article récent de la revue Science, le laboratoire financé par les NIH d’Ian Wilson, The Scripps Research Institute, La Jolla, CA, ainsi que des collègues de l’Université de Hong Kong, ont cherché à comprendre comment le système immunitaire humain interagit avec et neutralise ce virus hautement infectieux [1]. Le laboratoire l’a fait en utilisant des outils de cristallographie à rayons X à haute résolution [2]. Ils ont capturé la structure atomique de cet anticorps lié à sa cible en projetant des rayons X à travers sa forme cristallisée. (Un anticorps mesure environ 10 nanomètres; un nanomètre équivaut à 1 milliardième de mètre.)

D’autres chercheurs avaient montré précédemment que le CR3022 réagit de façon croisée avec le nouveau coronavirus, bien que l’anticorps ne se lie pas suffisamment pour le neutraliser et l’empêcher d’infecter les cellules. Ainsi, l’équipe de Wilson est allée travailler pour savoir précisément où l’anticorps se fixe au nouveau virus. Ces sites présentent un intérêt particulier car ils mettent en évidence des taches sur un virus qui sont vulnérables aux attaques et, en tant que telles, des cibles potentiellement bonnes pour les concepteurs de vaccins.

Une découverte clé du nouveau document est que l’anticorps se lie à un site très similaire à la fois sur le SRAS et sur les nouveaux coronavirus. Ces sites diffèrent dans chaque virus par seulement quatre acides aminés, les éléments constitutifs d’une protéine.

Ceci est particulièrement intéressant car l’anticorps illustré ci-dessus est lié à une protéine de pointe, qui est l’appendice à la fois du SRAS et du nouveau coronavirus qui leur permet de se lier à une protéine clé du récepteur à la surface des cellules humaines, appelée ACE2. Cette activité de liaison marque la première étape pour ces virus d’entrer dans les cellules humaines et de les infecter.

L’anticorps humain montré sur cette image se verrouille sur la protéine de pointe du virus à un endroit différent de celui où la protéine ACE2 humaine se lie au nouveau coronavirus. Curieusement, l’anticorps se lie à un endroit du nouveau coronavirus qui est généralement caché, sauf lorsque le virus change de structure pour infecter une cellule.

Les résultats suggèrent qu’un vaccin réussi peut être un vaccin qui déclenche des anticorps qui ciblent ce même endroit, mais se lie plus étroitement que celui vu ci-dessus, protégeant ainsi les cellules humaines contre le virus qui cause COVID-19. Cependant, Wilson note que cette étude vient de révéler une vulnérabilité potentielle du nouveau coronavirus, et il est probable que le virus en a beaucoup plus qui pourraient être révélés par une étude plus approfondie.

Pour continuer dans cette quête pour concevoir un vaccin sûr et efficace, Wilson et ses collègues collectent maintenant des échantillons de sang pour recueillir des anticorps auprès de personnes qui se sont rétablies de COVID-19. Nous pouvons donc espérer voir bientôt des images encore plus révélatrices.

Pour certaines choses de la vie, malheur est parfois bon!

Pas plus à cause du boom du divorce: Wuhan rapporte une multiplication par quatre des enregistrements de mariage après la mise en quarantaine

Contrairement aux rumeurs qui circulent, la quarantaine de plusieurs semaines chez les habitants de Wuhan semble avoir renforcé les relations amoureuses. Après la levée du couvre-feu dans la métropole chinoise, ceux qui souhaitaient se marier ont presque suspendu le registre local des mariages.

Le premier jour après l’assouplissement des mesures de blocage, le système de paiement en ligne Alipay a signalé une augmentation d’environ 300% lors de l’enregistrement des rendez-vous de mariage via son application mobile. Cela a été annoncé par le journal Business Insider. La ruée sans précédent des utilisateurs a parfois provoqué des interruptions du système, de sorte que les personnes mariées ont été obligées de redémarrer l’application plusieurs fois. Cependant, les difficultés ont été rapidement résolues.

Avant que les couples puissent dire oui, ils doivent d’abord prouver le soi-disant code de santé vert pour exclure une infection par le virus corona.

