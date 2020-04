Les auteurs du COVID-19 avaient prévu 2,8 millions d’infectés en février 2020

Plus de deux millions de personnes ont contracté Covid-19 dans le monde depuis le début de l’épidémie mortelle en décembre dernier, franchissant une nouvelle étape sombre alors que l’Organisation mondiale de la santé est entraînée dans une guerre des mots entre les Etats-Unis d’Amérique et la Chine.

Le nombre mondial de cas de coronavirus s’élève désormais à plus de deux millions, selon les derniers chiffres de l’AFP mercredi. Plus de la moitié de ce nombre concerne des épidémies dans les pays européens, mais dans le monde, le pays le plus touché est les États-Unis d’Amérique, avec près de 610 000 patients Covid-19 identifiés. Le nombre de morts aux États-Unis d’Amérique s’élève à plus de 26 000 ou à plus de 28 300, selon que les chiffres révisés qui incluent les « décès probables de Covid-19 » à New York depuis le 11 mars sont ajoutés.

Alors que la pandémie fait rage dans quelque 185 pays, Washington a intensifié une offensive rhétorique contre Pékin, accusant les responsables chinois d’avoir caché des informations sur le virus à la communauté internationale, tout en entraînant l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans la mêlée. Mardi, le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump a annoncé un gel des fonds pour l’organisme de santé, l’accusant de favoriser une «dissimulation» chinoise et de «mal gérer gravement» sa réponse à la pandémie.

Les Nations Unies, qui supervisent l’OMS, ont rapidement riposté, insistant sur le fait que l’organisation a besoin de tout le soutien qu’elle peut obtenir en ce moment, alors que des milliers de personnes sont en « ligne de front » de la guerre contre le virus dans des dizaines de pays à travers le monde.

« Ce n’est pas le moment de réduire les ressources pour les opérations de l’Organisation mondiale de la santé ou de toute autre organisation humanitaire dans la lutte contre le virus », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, dans un communiqué, bien qu’il se soit abstenu de s’adresser à Washington ou Trump directement.

Avant la décision de Trump d’arrêter le financement de l’OMS – qui pourrait reprendre en attendant un «examen» des actions de l’agence et des liens prétendument douteux avec la Chine – le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a mis en garde contre «la tentative de politiser la question du coronavirus», pas seulement lorsque il s’agit de l’OMS, mais en termes d’accusations contre d’autres pays également.

Je conseillerais dès maintenant de se concentrer sur certaines étapes pour arrêter la pandémie, sa propagation et sur la minimisation des dommages qu’elle fait, d’abord et avant tout à la santé et à la vie des gens.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait précédemment dit la même chose, exhortant le président des Etats-Unis d’Amérique à cesser de traiter le virus comme un ballon de football politique, avertissant qu’il ne pourrait créer que « beaucoup plus de sacs mortuaires » à un moment où la coopération internationale est primordiale.

