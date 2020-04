Pourquoi au moins l’Amérique sera dans une autre Grande Dépression

Image d’archives

Eric Zuesse, initialement publié àStrategic Culture

Le plan de sauvetage des Etats-Unis d’Amérique (EUA) pour surmonter la «récession» du coronavirus est double:

Une partie consiste à imprimer de l’argent pour les employés et les consommateurs, afin qu’ils ne soient pas jetés dans la rue pour non-paiement de dettes telles que des hypothèques, des prêts-auto, des cartes de crédit et des prêts étudiants.

Une autre partie consiste à imprimer de l’argent pour les détenteurs d’obligations et les actionnaires, afin que leurs investissements aient encore de la valeur et que leur vente ne panique pas car les sociétés accumulent des pertes en flèche parce que les consommateurs restent chez eux et réduisent leurs dépenses.

La partie descendante du sauvetage (la partie pour les investisseurs) ne fera qu’ajouter à la richesse des déjà riches, tandis que tout le monde sombrera financièrement dans l’oubli. (Le 9 avril, le site financier Zero Hedge a expliqué en détail pourquoi même renflouer les compagnies aériennes nuirait davantage à l’économie qu’à l’aide à l’économie.) La partie descendante fournit l’argent aux sociétés plutôt qu’à leurs employés et consommateurs, et stimule donc l’offre au lieu de stimuler la demande. Fournir de l’argent aux sociétés que le gouvernement choisit de protéger permettra à ces sociétés d’acheter des actifs et des sociétés qui, pendant la crise, sont mises aux enchères par celles qui cessent leurs activités, ce qui laissera la richesse du pays dans encore moins de mains qu’avant l’épidémie.

La partie ascendante (la partie réservée aux travailleurs et aux consommateurs) sera exactement le contraire: elle contribuera à prévenir une nouvelle Grande Dépression. En stimulant les achats, au lieu de renflouer les milliardaires et autres, cela permettra à l’économie de continuer à fonctionner et n’augmentera pas la concentration de la richesse.

Cependant, les employés et les consommateurs n’ont pas beaucoup de lobbyistes, mais les milliardaires en ont, et les milliardaires possèdent également (grâce à des dons politiques et des lobbyistes) presque tous les membres du Congrès (et aussi la presse grand public), et ils sont non seulement propriétaires, mais représentés par, une à l’intérieur de la Maison Blanche, qui y est entourée par d’autres, et par des représentants d’autres, de sorte que les préoccupations des plus riches seront très bien représentées par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, et finiront par dominer les renflouements, de sorte que seuls les initiés, qui sont bien connectés à Washington, seront protégés. (Et Joe Biden ne serait pas une amélioration par rapport à Donald Trump, bien que sa rhétorique soit différente.)

Déjà, nous voyons, dans les reportages, qu’il y a du «chaos», etc. dans la réponse du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique à la crise, mais ce qui n’est pas rapporté dans les médias «d’actualité» traditionnels, c’est qu’il y a beaucoup de méthode à cette folie apparente, et c’est la méthode des preneurs bien entraînés et bien financés, certainement pas de leurs victimes, dont ils (et leur gouvernement) ont été, et maintenant de plus en plus, preneurs. Les preneurs possèdent l’État profond et sont protégés par lui. La grande majorité des renflouements ira à eux. La grande majorité des renflouements ira aux fournisseurs (investisseurs), pas à leurs travailleurs et consommateurs.

L’impression d’argent pour les détenteurs d’obligations et les actionnaires prédomine. Ce ne sera pas comme l’a fait Franklin Delano Roosevelt (FDR) lors de la première Grande Dépression, lorsque l’argent fédéral est allé au public plutôt qu’aux méga-corporations; ce sera le contraire. Ce sera une concentration de richesse suralimentée. L’argent est le pouvoir, et le pouvoir des milliardaires sera ainsi considérablement accru; le pouvoir du public ira à zéro.

Le résultat inévitable de cela sera une énorme pauvreté croissante et, en fin de compte, autant de dollars détenus par les milliardaires, de sorte que l’hyperinflation se produira si cela continue pendant plus de quelques mois, et qu’elle ne pourra être surmontée par aucun forme de réponse monétaire, car il s’agira plutôt d’un problème de répartition de la richesse réelle (et non de simple argent); et, comme Raoul Pal a formulé ce problème, «L’impression d’argent ne rend pas l’argent disponible. Ils sont coincés dans le système financier et thésaurisés» (par les riches), à un moment comme celui-ci. Donc: il y aura toujours de la richesse, mais des pourcentages croissants de celle-ci appartiendront aux super-riches; et, ainsi, leurs sociétés connaîtront une chute des ventes. Tout (sauf, peut-être, l’or, etc.) vaudra en réalité moins qu’avant, même si l’inflation montera en flèche. Plus d’argent sera moins dépenser réellement dans l’achat de biens et services. Les marchés boursiers et obligataires vont alors s’effondrer. Le résultat sera comme l’Allemagne pendant la République de Weimar. Mais la cause en sera différente; ce ne seront pas des paiements de réparation de guerre; ce sera plutôt la corruption presque inimaginable au sommet du gouvernement et de l’économie des États-Unis d’Amérique. Alors que l’Allemagne avait un système de protection sociale profondément enraciné, l’Amérique n’en a pas, et la plupart des milliardaires états-uniens sont républicains (psychopathes élitistes sans vergogne), ce qui signifie qu’ils veulent qu’il y en ait encore moins: simplement du chien mange du chien (survie du ‘plus en forme’) parmi tous les autres – pas leur propre classe. Bien que les politiciens démocrates balayeront probablement les élections de novembre, ces personnes sont profondément redevables aux milliardaires du Parti démocrate pour leur carrière. Ces milliardaires doivent être servis en premier – c’est la façon états-unienne, « La cupidité est bonne » (au moins après 1980).

L’une des raisons pour lesquelles les Allemands de l’époque de Weimar gravitaient politiquement vers la droite était que l’Allemagne à l’époque n’avait pas de gouvernement populiste de droite; et, donc, les politiciens populistes de droite n’ont pas été blâmés. Hitler est alors arrivé au pouvoir. L’Amérique a maintenant un gouvernement populiste de droite. Le populisme de droite sera donc blâmé. Si le socialiste démocrate de gauche, populiste, Bernie Sanders avait été choisi par les électeurs du Parti démocrate, alors l’Amérique ne serait pas confrontée à ses perspectives très désastreuses actuelles, et les démocrates du Congrès (parce que leur candidat à la présidence les dirigerait alors) bloqueraient désormais – au lieu de passer à la loi (comme c’est le cas actuellement) – les renflouements pour les millionnaires et les milliardaires; mais il n’y a pas un tel leadership, à ce moment crucial. (En tant que leader, Joe Biden est déjà un échec.) C’est pourquoi l’Amérique est maintenant confrontée à une quasi-certitude d’une autre Grande Dépression. Cela vient du leadership, et le leadership ne représente pas le public.

Le résultat lorsqu’un pays populiste de droite fait face à l’effondrement est un État policier, face à une révolution: des fusils et des chars militaires, face au public. Si les démocrates remportent les élections de novembre, ce sont les milliardaires du Parti démocrate, et non ceux du Parti républicain, qui prendront les décisions. Biden n’est pas un FDR.

Il n’y a peut-être pas de précédent historique proche pour comprendre quel en serait le résultat. S’il s’avère que des milliardaires républicains continuent de prendre les décisions, alors il y aura des effusions de sang massives, et des défections de plus en plus nombreuses du gouvernement, et une révolution de plus en plus ingérable, qui sera un enfer pour toutes les prédictions. Mais avec la prise en charge des milliardaires du Parti démocrate, il y aura au moins une possibilité de réforme fondamentale. Peut-être que quelqu’un comme FDR surgira après que la corruption et l’incompétence de Joe Biden (il a remporté la nomination en trichant) auront été suffisamment affichées pendant quelques années. Par conséquent, peut-être qu’à partir de 2024 (après l’échec de Biden), les choses pourront commencer à tourner, pour le mieux, au moyen d’un nouvel ensemble de primaires pour la nomination du Parti démocrate (ou bien par un amendement constitutionnel supprimant le politique les partis politiques et le Collège électoral).

Le problème fondamental, en ce moment, est que la simple corruption au sommet du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique fera en sorte que des milliards de dollars de renflouements fédéraux iront aux Américains les plus riches, à un moment où le public a un besoin croissant. L’idée que l’Amérique sera en mesure de réussir, peu importe la corruption de son gouvernement, est actuellement mise à l’épreuve, et je ne vois aucun moyen qu’une telle idée puisse passer un tel test. Mais seul le temps le dira. Nous sommes maintenant dans une énorme expérience – c’est sûr.

Il y a une raison d’espérer que le sombre scénario décrit ici pourrait être évité. Le logiciel le plus avancé pour prédire les cas et les décès de Covid-19 aux États-Unis d’Amérique fournit des projections sur le site «Health Data», qui a commencé le 7 avril, en prévoyant que le pic de cas sera le 15 avril et le 21 mai là-bas pourra être de 81 000 décès, et que le 4 août, le décès final sera enregistré, à 81 766. Trois jours plus tard, le 10 avril, les projections étaient plutôt que le pic serait le 11 avril et que d’ici le 22 mai il y aurait 60 000 décès, et que le décès final serait enregistré le 4 août, à 60 415. (Mais cette estimation est soudainement remontée le 13 avril à 68 841.) Cette réduction de 26% (ou maintenant 16%) de l’estimation du nombre total de décès, en seulement 3 (ou 5) jours, indique que les perspectives sont peut-être moins désastreuses de ce qui a généralement été considéré comme le cas. Cependant, si des projections optimistes s’avèrent être vraies, de sorte que presque aucun Américain ne mourra de Covid-19 après le 22 mai, alors la question restera: avec des dizaines de millions d’Américains qui sont restés si longtemps sans revenu, quelle sera la conséquence pour l’économie des Etats-Unis d’Amérique? Ce sera encore une autre Grande Dépression. En fait, le 9 avril, CNBC titrait «JPMorgan voit désormais l’économie se contracter de 40% au deuxième trimestre et le chômage atteindre 20%». (La contraction totale du PIB pendant la Grande Dépression a étéune baisse de 46% au cours de 1929-1933, la plus forte baisse de ce genre dans l’histoire des États-Unis d’Amérique. Le pic de chômage atteint pendant la Grande Dépression – également un record des Etats-Unis d’Amérique – était de 19%, en 1938). Mais peut-être que cela ne durera pas aussi longtemps que le premier. En outre, si la réponse du gouvernement à la crise sera le contraire de ce qu’était le FDR et renflouera les méga-corporations au lieu de renflouer uniquement le public, quel type de pays y aura-t-il ensuite? C’est le problème – l’insatiable et énorme capture par les super-riches états-uniens, au moyen de leur (et non de notre) gouvernement. Comme l’a fait remarquer le milliardaire libéral Warren Buffett en novembre 2006, «Il y a la guerre de classe, d’accord, mais c’est ma classe, la classe riche, qui fait la guerre, et nous gagnons.» Maintenant, près de 14 ans plus tard (et surtout après le cycle actuel de renflouements), nous pouvons dire simplement: ils ont gagné. L’Amérique est une dictature des riches; n’est plus un gouvernement «du peuple, par le peuple, pour le peuple». Non seulement les électeurs républicains veulent conserver cette dictature des riches, mais la victoire de Joe Biden contre Bernie Sanders prouve que de nombreux électeurs démocrates veulent également qu’elle continue. Sanders était le seul candidat à appeler à la «révolution», et cet appel de lui a été rejeté. Cette décision des électeurs, guidée par les lobbyistes et les médias, guidés par les milliardaires, façonne l’avenir de l’Amérique.

Le 9 avril également, le New York Times a annoncé: «Le plan de la Fed dépasse de loin son sauvetage de 2008». C’est de l’argent pratiquement non réglementé qui coule vers les investisseurs, contrairement à ce qui va aller aux travailleurs et aux consommateurs. La Fed a même «cessé d’appliquer des limites à la délocalisation». Et, comme le note également l’article, cet argent que le Trésor va prêter par le biais de la Fed comprend «l’aide aux entreprises», «le soutien limité à la dette risquée» et «l’aide aux gouvernements des États et des villes»; et n’importe lequel de ces prêts de la Fed qui ne seront pas remboursés augmentera les futurs impôts fédéraux des Etats-Unis d’Amérique. Bien que les investisseurs soient protégés, la «délocalisation» des emplois des travailleurs se poursuivra et les descendants du public resteront dans le sac de toute perte.

Puis, le 13 avril a été annoncée que «Morgan Stanley avertit qu’une deuxième vague potentielle d’infections pourrait frapper vers novembre / décembre». La société a déclaré: «Nous pensons que le chemin de la réouverture de l’économie va être long. Il faudra activer et désactiver diverses formes de distanciation sociale et ne prendra fin que lorsque les vaccins seront disponibles, au plus tôt au printemps 2021.» [Ici, cela semble être un manège mis en place, une stratégie concoctée par les gouvernements initiée dans des laboratoires de réflexion secrets, mise en place par les stratèges de la dépopulation qui ont préparé un vaccin à puce capable de contrôler les individus, pour limiter les contacts humains et même enclencher des maladies pouvant conduire à des décès, afin d’éviter tout mouvement social revendicatif pouvant produire une révolution de grande envergure menée par la grande majorité du peuple souverain. C’est sans doute un des buts à atteindre avec le Coronavirus COVID-19. JDDM – MIRASTNEWS]. Comment sera-t-il alors possible d’éviter une deuxième Grande Dépression? La Fed pourra-t-elle continuer à imprimer de l’argent sans limite? Un immense krach financier serait-il évité même si cela était possible? Les perspectives réalistes semblent désormais extrêmement sombres. Peut-être plus tôt que quiconque ne l’attend maintenant, chaque investisseur commencera à vendre sur des marchés du papier qui n’ont soudainement plus d’acheteurs à quelque chose comme les prix d’aujourd’hui.

Eric Zuesse

Traduction et commentaires : JDDM – MIRASTNEWS

Source : The Duran

Bill Gates exprime ses remords pour avoir libéré COVID-19

Dissociated Press

Lors d’une conférence de presse ce matin devant son manoir de 350 milliards de dollars qui s’étend sur trois des quartiers les plus chics de Seattle, le philanthrope Bill Gates a avoué en pleurant: «Malheur à moi! Si je n’avais pas embauché la CIA pour prendre l’événement 201 en direct!»

Éclaboussant, braillant et bégayant, Gates a essuyé des larmes sur le visage et a expliqué: «Mais c’était… c’était censé aider au dépeuplement! Ils me l’ont promis! Au lieu de cela, le monde entier est enfermé avec son conjoint ou un autre significatif, avec plus rien à faire que faire des bébés! Petits bébés humains horribles et affreux! Et il ne reste plus de préservatifs, c’est encore pire que du papier toilette! Si vous commandez des préservatifs sur Amazon aujourd’hui, vous ne les obtiendrez pas avant six mois! Et pire encore, les cliniques d’avortement ont toutes fermé à cause de l’éloignement social! RÉALISEZ-VOUS CE QUE CELA SIGNIFIE?! Le coronavirus crée un autre baby-boom! L’horreur! Et presque toutes les victimes, même si elles sont des mangeurs inutiles, ont bien dépassé l’âge de la reproduction! Ce foutu virus ne résout pas le problème de la population! En fait, cela rend le travail pire!»

Le conseiller le plus proche de Gates, un gentil homme de la guerre contre les germes de la CIA de Fort Detrick, a consolé le milliardaire en deuil en lui chuchotant à l'oreille: « Ne vous inquiétez pas, la prochaine fois que nous réussirons. »

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors-classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

